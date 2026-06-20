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newstream.cz Politika Ukrajinské drony zaútočily až na Sibiři. Cílem byla jedna z klíčových ruských rafinerií

Ukrajinské drony zaútočily až na Sibiři. Cílem byla jedna z klíčových ruských rafinerií

Ukrajinské drony napadly 2000 kilometrů vzdálenou rafinerii na Sibiři
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinské drony podle ruských úřadů zaútočily na rafinerii v Ťumeni, více než 2000 kilometrů od ukrajinských hranic. Pokud se útok potvrdí, půjde o další důkaz, že Kyjev dokáže zasáhnout i hluboko v ruském týlu a ohrozit klíčovou energetickou infrastrukturu.

Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2000 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napsala agentura Interfax.

„Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal gubernátor na sociální síti Telegram.

„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.

Jeden z nejdůležitějších podniků

Místní rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii 6. června hořelo, požár zachvátil plochu 100 metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.

Není to poprvé, co ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily. Úřady Ťumeňské oblasti na západě Sibiře loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.

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Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.

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Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2000 kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.

Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.

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Z přátelství je roztržka. Trump a Meloniová se hádají kvůli fotce i Íránu

Giorgia Meloniová
ČTK
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Donald Trump dál vyhrocuje spor s Giorgiou Meloniovou. Tvrdí, že ho italská premiérka na summitu G7 opakovaně prosila o společnou fotografii, ona to označuje za výmysl a vztahy mezi oběma spojenci rychle chladnou.

Vztahy mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou se dál vyostřují. Trump na své síti Truth Social znovu tvrdil, že ho Meloniová na summitu G7 ve Francii opakovaně žádala o společnou fotografii. Zároveň naznačil, že o přátelství s italskou premiérkou už nestojí.

Spor začal poté, co Trump v rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová o fotografii „úpěnlivě prosila“ a že nakonec souhlasil, protože mu jí bylo líto. Italská premiérka to v pátek označila za zcela vymyšlené.

„Jednu věc si ale musí zapamatovat – já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ uvedla Meloniová. Dodala, že nechápe, proč se americký prezident takto chová ke spojencům.

„Meloniová je doma politicky slabá“

Trump ale dnes na svém tvrzení trval. „Italská premiérka Giorgia Meloniová na jednání G7 ve Francii žádala znovu a znovu o fotku se mnou,“ napsal. Zároveň tvrdil, že Meloniová je doma politicky slabá.

Americký prezident spojil osobní spor i s válkou USA proti Íránu. Itálie podle něj neumožnila americkým vojenským letadlům mířícím na Blízký východ využít tamní přistávací dráhy. Trump napsal, že USA každoročně přispívají stovkami miliard dolarů na ochranu Itálie a „takzvaných“ spojenců v NATO.

„Nyní, když Spojené státy vojensky Írán porazily, se chce opět kamarádit, aby si zvedla čísla. Ne, děkuji!!!“ dodal Trump.

Meloniová v dnešním příspěvku na instagramu uvedla, že její popularita nezávisí na vztahu s Trumpem, ale na schopnosti hájit národní zájmy Itálie, což vždy dělala. Trumpovi také vzkázala, že se nemá starat o její popularitu, ale raději se má soustředit na tu svou.

Napětí se promítlo i do diplomacie. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že ruší plánovanou cestu do Spojených států.

Hormuzský průliv

Írán znovu zavřel Hormuzský průliv. USA tvrdí, že pro to nejsou důkazy

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Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.

ČTK

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Meloniová se po Trumpově návratu do Bílého domu snažila budovat s americkým prezidentem nadstandardní vztahy. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Válka proti Íránu ale jejich vztahy výrazně ochladila.

Podle analytiků může být odstup od Trumpa pro Meloniovou doma politicky výhodný. Americký prezident je mezi italskými voliči velmi nepopulární a podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání schvaluje jen 15 procent Italů.

Sama Meloniová si ale v Itálii dál drží silnou pozici. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že její strana Bratři Itálie zůstává podle průzkumů s podporou kolem 28 procent nejsilnější politickou silou v zemi.

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Petra Nehasilová

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Írán znovu zavřel Hormuzský průliv. USA tvrdí, že pro to nejsou důkazy

Hormuzský průliv
ČTK
ČTK
ČTK

Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.

Íránské vojenské velitelství oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Informovaly o tom světové agentury. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance řekl stanici Fox News, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.

Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.

Navzdory klidu zbraní zahynulo při nových izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja 16 lidí, dalších 12 lidí jich utrpělo zranění. Izrael a Hizballáh se vzájemně obviňují z porušování příměří.

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