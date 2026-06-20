Ukrajinské drony zaútočily až na Sibiři. Cílem byla jedna z klíčových ruských rafinerií
Ukrajinské drony podle ruských úřadů zaútočily na rafinerii v Ťumeni, více než 2000 kilometrů od ukrajinských hranic. Pokud se útok potvrdí, půjde o další důkaz, že Kyjev dokáže zasáhnout i hluboko v ruském týlu a ohrozit klíčovou energetickou infrastrukturu.
Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2000 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napsala agentura Interfax.
„Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal gubernátor na sociální síti Telegram.
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„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.
Jeden z nejdůležitějších podniků
Místní rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii 6. června hořelo, požár zachvátil plochu 100 metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.
Сили оборони атакували Тюмєнський НПЗ, розташований за 2000 км від України.— Serhii Sternenko (@sternenko) June 20, 2026
Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі.
Проєктна потужність переробки підприємства… pic.twitter.com/WEy0jO9Puq
Není to poprvé, co ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily. Úřady Ťumeňské oblasti na západě Sibiře loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.
Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.
České letouny jako lovci dronů. Babiš chce pro Ukrajinu Skyfoxy
Zprávy z firem
Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.
Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2000 kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.
Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.