Írán znovu zavřel Hormuzský průliv. USA tvrdí, že pro to nejsou důkazy
Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.
Íránské vojenské velitelství oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Informovaly o tom světové agentury. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance řekl stanici Fox News, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.
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Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.
Navzdory klidu zbraní zahynulo při nových izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja 16 lidí, dalších 12 lidí jich utrpělo zranění. Izrael a Hizballáh se vzájemně obviňují z porušování příměří.
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Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.
Americko-izraelská válka proti Íránu ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Uzavírka úžiny vedla k prudkému zdražení ropy a ropných produktů.