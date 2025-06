Trumpovi nevěříme. Němci a Italové si chtějí převézt svoje zlato domů

Trumpova obchodní válka s EU nebo i jeho nátlak na Fed vedl v Německu a Itálii k zesílení politické debaty o nutnosti stažení zlatých rezerv z New Yorku.

Německo a Itálie drží druhé a třetí největší zásoby zlata hned po USA. Zatímco Němci drží v rámci rezerv celkem 3 352 tun, Italové 2 452 tun. Obě země mají v New Yorku uskladněno cca třetinu. Podle Financial Times má jejich zlato uskladněné v USA tržní hodnotu více než 245 miliard dolarů.

Je naše zlato v americkém terezoru ještě v bezpečí? Tak se nejenom němečtí či italští politici ptali už několikrát v minulosti. I když hlasy, které žádaly převezení rezerv zatím přicházely hlavně z krajních pólů politického spektra. Konfrontační politika amerického prezidenta, který se odvrací od tradičního spojenectví s Evropou a v obchodní a celní politice přijímá opatření namířená proti Evropské unii, volání po návratu zlata do Evropy dodala novou energii.

Německý Svaz daňových poplatníků vyzval už na konci května v dopise centrální banku a ministerstvo financí, aby zlato ze Spojených států převezly. Tvrdí, že Trump chce ovládnout Fed, což by mu zajistilo i kontrolu nad německými zlatými rezervami. „Jsou to naše peníze, měli bychom si je vzít zpět,“ zdůraznil místopředseda svazu Michael Jäger, který je zároveň předsedou Evropské asociace daňových poplatníků.

Nechat italské zlato v New Yorku je nebezpečné

A stejné je to v Itálii. „Ponechání 43 procent italských zlatých rezerv v Americe pod nespolehlivou Trumpovou administrativou je pro národní zájem velmi nebezpečné,“ napsal ekonomický komentátor Enrico Grazzini v novinách Il Fatto Quotidiano v době, kdy se italská premiérka Giorgie Meloni chystala do do Washingtonu na setkání právě s Trumpem.

Mimochodem právě extrémně pravicová strana Meloniové v opozici lobovala za repatriaci kompletně všech italských rezerv domů. Od nástupu do premiérského křesla na konci roku 2022, zatím toto téma nijak nevyzdvihla. „Geografická poloha italského zlata je jen detail,“ uvedl spolustraník Meloniové Fabio Rampelli.

Podobně takticky se na to dívá i německý investiční matador Bert Flossbach. „Návrat zlata s tak hlasitou pompou by vyslal jednoznačný signál, že vztahy se s USA zhoršují,“ uvedl.

