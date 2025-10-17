Trump: Válku snad půjde ukončit bez Tomahawků
Americký prezident Donald Trump při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v pátek prohlásil, že jak Vladimir Putin, tak i Zelenskyj si přejí konec války. Dodal však, že věří v možnost ukončit konflikt bez nutnosti dodávek amerických střel Tomahawk na Ukrajinu. Zelenskyj ale trvá na tom, že Rusko k ukončení bojů musí být donuceno a že Kyjev potřebuje jasné bezpečnostní záruky.
Trump, který s Putinem mluvil ve čtvrtek více než dvě hodiny po telefonu, uvedl, že do dvou týdnů se s ruským prezidentem setká osobně v Budapešti. Zároveň ale upozornil, že k osobnímu setkání Putina se Zelenským tam zřejmě nedojde. „Myslím, že se to vyvíjí poměrně dobře,“ řekl Trump k jednání s Putinem, ale odmítl naznačit, zda by ukončení války znamenalo územní ústupky ze strany Ukrajiny.
Na pracovním obědě se Zelenským Trump poznamenal, že dodání střel dlouhého doletu Ukrajině by Putin považoval za eskalaci. „Snad půjde válku ukončit bez Tomahawků,“ dodal americký prezident s úsměvem. Zelenskyj reagoval, že Ukrajina má pro USA „velkou nabídku s našimi drony“, což Trump ocenil slovy: „Vyrábějí moc dobré drony.“
Ukrajinský prezident zároveň znovu zdůraznil, že nejdůležitější jsou pro jeho zemi bezpečnostní záruky. „NATO by bylo nejlepší, ale zbraně jsou velmi důležité. Spojenci na naší straně jsou klíčoví,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že Putin mír nechce, a proto je nutné na něj vyvinout tlak.
Zelenskyj také uvedl, že jednal se zástupci amerických energetických firem, které chtějí po skončení války na Ukrajině investovat. Ocenil rovněž Trumpovu roli při zprostředkování příměří v Pásmu Gazy, které podle něj může být inspirací i pro ukončení ruské agrese.
Trump kromě plánovaného summitu s Putinem v Budapešti oznámil i nadcházející setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Bílý dům chce podle něj s Čínou jednat nejen o obchodních vztazích, ale také o možnostech, jak přispět k míru na Ukrajině. Trump rovněž zopakoval, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu – podle něj to indický premiér Naréndra Módí přislíbil, aby omezil financování ruské válečné mašinérie.
Trump a Putin se mají sejít v Budapešti. Orbán mluví o „mírové misi"
