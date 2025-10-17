Trump: Válku snad půjde ukončit bez Tomahawků

Nový magazín právě vychází!

Americký prezident Donald Trump při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v pátek prohlásil, že jak Vladimir Putin, tak i Zelenskyj si přejí konec války. Dodal však, že věří v možnost ukončit konflikt bez nutnosti dodávek amerických střel Tomahawk na Ukrajinu. Zelenskyj ale trvá na tom, že Rusko k ukončení bojů musí být donuceno a že Kyjev potřebuje jasné bezpečnostní záruky.

Trump, který s Putinem mluvil ve čtvrtek více než dvě hodiny po telefonu, uvedl, že do dvou týdnů se s ruským prezidentem setká osobně v Budapešti. Zároveň ale upozornil, že k osobnímu setkání Putina se Zelenským tam zřejmě nedojde. „Myslím, že se to vyvíjí poměrně dobře,“ řekl Trump k jednání s Putinem, ale odmítl naznačit, zda by ukončení války znamenalo územní ústupky ze strany Ukrajiny.

Na pracovním obědě se Zelenským Trump poznamenal, že dodání střel dlouhého doletu Ukrajině by Putin považoval za eskalaci. „Snad půjde válku ukončit bez Tomahawků,“ dodal americký prezident s úsměvem. Zelenskyj reagoval, že Ukrajina má pro USA „velkou nabídku s našimi drony“, což Trump ocenil slovy: „Vyrábějí moc dobré drony.“

Ukrajinský prezident zároveň znovu zdůraznil, že nejdůležitější jsou pro jeho zemi bezpečnostní záruky. „NATO by bylo nejlepší, ale zbraně jsou velmi důležité. Spojenci na naší straně jsou klíčoví,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že Putin mír nechce, a proto je nutné na něj vyvinout tlak.

Zelenskyj také uvedl, že jednal se zástupci amerických energetických firem, které chtějí po skončení války na Ukrajině investovat. Ocenil rovněž Trumpovu roli při zprostředkování příměří v Pásmu Gazy, které podle něj může být inspirací i pro ukončení ruské agrese.

Trump kromě plánovaného summitu s Putinem v Budapešti oznámil i nadcházející setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Bílý dům chce podle něj s Čínou jednat nejen o obchodních vztazích, ale také o možnostech, jak přispět k míru na Ukrajině. Trump rovněž zopakoval, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu – podle něj to indický premiér Naréndra Módí přislíbil, aby omezil financování ruské válečné mašinérie.

Brněnská 4 Army padá do insolvence. Nezvládla armádní zakázky

Polní kuchyně, ilustrační foto
Ilustrační foto, zdroj: Ministerstvo obrany
ČTK
ČTK

Dluhy, sankce a smrt zakladatele. Brněnskou 4 Army dostaly do insolvence zpožděné armádní zakázky i nesplacené faktury.

 Brněnská společnost 4 Army, která se dlouhodobě přela s ministerstvem obrany kvůli zpožděné dodávce kontejnerové kuchyně za 65 milionů korun, skončila v insolvenci.

Návrh podala společnost Kovo-Janči, které 4 Army dluží přes milion korun. Přidali se i další věřitelé s pohledávkami v celkové výši téměř 20 milionů korun. Insolvenční řízení ve čtvrtek zahájil Krajský soud v Brně. Vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Věřitelé žádají reorganizaci

Podle návrhu Kovo-Janči činí její pohledávka 1,2 milionu korun. Připojily se firmy SP Kovoplast s dluhem za osm milionů a Agados s deseti miliony. Návrh na řešení úpadku počítá s možností reorganizace, nikoliv likvidace.

„Naše společnost vyvíjí úsilí k uspokojení všech svých závazků. Jakmile obdržíme zaplacenou větší část pohledávek od našich dlužníků, budeme schopni všechny dluhy uhradit,“ uvedl pro server Seznam Zprávy obchodní ředitel Martin Sehnal.

Společnost vlastní rodina zesnulého podnikatele a bývalého senátora Vlastimila Sehnala, který tento týden zemřel. Podle Evidence skutečných majitelů je nyní jedinou majitelkou jeho dcera Renáta Sehnalová.

Spory s armádou a milionové sankce

4 Army dodala Armádě ČR loni v září polní kuchyni Kalich v hodnotě přes 65 milionů korun. Ministerstvo obrany však tvrdí, že dodávka přišla po termínu, a uplatnilo proto smluvní sankci z prodlení ve výši více než 35 milionů korun.

Podle resortu firma nestihla termín, který smlouva stanovila na říjen 2024. 4 Army rovněž vyhrála další zakázky na speciální mobilní kontejnery – pro chlazení potravin, osobní hygienu či distribuci pitné vody. I v těchto případech ministerstvo uplatnilo pokutu za pozdní dodání kontejnerových mrazniček, která podle Seznam Zpráv dosáhla 580 tisíc korun.

Společnost 4 Army v posledních letech patřila mezi známé dodavatele obranného průmyslu, zaměřovala se na výrobu a servis vojenské techniky a polních zařízení. Insolvenční řízení nyní ohrožuje nejen pokračování těchto zakázek, ale i možnost, že firma bude schopna vyrovnat své závazky vůči státu a subdodavatelům.

Německé firmy v problémech hledají kupce. Češi se hlásí

Money

České a polské podniky využívají slabosti německé ekonomiky k nákupu firem, které se potýkají s finančními problémy, a k rozšiřování svých aktivit na německém trhu. Jak upozornila agentura Reuters, v době, kdy Německo druhým rokem zažívá ekonomický pokles, vidí investoři z východní Evropy v této situaci strategickou šanci na expanzi.

ČTK

Přečíst článek

Britové budují v USA továrnu na palivo budoucnosti. Do projektu vloží miliardy

Britové budují v USA továrnu na palivo budoucnosti. Do projektu vloží miliardy
Ilustrační foto, Profimedia
ČTK
ČTK

Britská jaderná společnost Newcleo plánuje investovat až dvě miliardy dolarů (přibližně 41,7 miliardy korun) do vývoje zařízení na výrobu jaderného paliva ve Spojených státech. Na projektu bude spolupracovat s americkou společností Oklo. Firmy to v pátek uvedly v tiskové zprávě. Cílem je posílit dodavatelský řetězec pro sektor jaderného štěpení, který v poslední době rychle roste.

Společnosti plánují rozvíjet několik projektů zaměřených na domácí výrobu paliva a rozšíření výrobní infrastruktury. Zatím ale není jasné, jaké konkrétní projekty budou v rámci dohody realizovány, ani jak přesně bude financování rozloženo. Firmy uvedly, že detaily investice oznámí později.

O zapojení do spolupráce uvažuje i švédská jaderná společnost Blykalla AB, která už s firmou Oklo dříve spolupracovala.

Newcleo v posledních měsících omezuje své aktivity ve Velké Británii a propouští zaměstnance. V červenci oznámila, že se chce soustředit především na trhy v USA a kontinentální Evropě, připomněla agentura Bloomberg.

Jaderná energie ve Spojených státech po desetiletích stagnace zažívá obnovený zájem, zejména kvůli rostoucí poptávce po elektřině z energeticky náročných datových center a kvůli elektrifikaci dopravy a průmyslu.

Vývojáři nové generace jaderných reaktorů se opírají o podporu administrativy prezidenta Donalda Trumpa. V USA však zatím nebyl dokončen žádný malý modulární reaktor (SMR) a od začátku století byly postaveny pouze tři tradiční jaderné bloky. Americké ministerstvo energetiky chce, aby nejméně tři nové reaktory byly plně funkční do poloviny roku 2026 – což zároveň vyvolává otázky o dostupnosti jaderného paliva.

Datové centrum Google v Eemshavenu v Nizozemsku

J&T zakládá nový fond. Zaměří se na energetiku

Money

Do energetiky chce investovat 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů. Globální spotřeba elektřiny má totiž v dalších letech výrazně růst, za čímž stojí krom jiného například výstavba nových datových center. Budou potřeba díky rozvoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb. Vyplývá to z dat, které novinářům představili zástupci investiční společnosti a banky J&T. Na zájem investorů reaguje založením nového investičního fondu, který se zaměří na energetiku.

ČTK

Přečíst článek

Polský premiér Mateusz Morawiecki

USA posilují vliv ve střední Evropě. Polákům postaví jadernou elektrárnu, Česko s tendrem váhá

Politika

ČTK

Přečíst článek
