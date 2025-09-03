J&T zakládá nový fond. Zaměří se na energetiku
Do energetiky chce investovat 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů. Globální spotřeba elektřiny má totiž v dalších letech výrazně růst, za čímž stojí krom jiného například výstavba nových datových center. Budou potřeba díky rozvoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb. Vyplývá to z dat, které novinářům představili zástupci investiční společnosti a banky J&T. Na zájem investorů reaguje založením nového investičního fondu, který se zaměří na energetiku.
Globální spotřeba elektřiny v roce 2024 meziročně zrychlila růst na 4,2 procenta, což je podle analytika J&T Martina Seyčka dvojnásobek ročního průměru za posledních deset let. Tento trend podle něj není pouze cyklickou událostí, ale změnou. Manažer J&T Michal Semotan dodal, že podle Mezinárodní agentury pro energii poroste spotřeba elektřiny dále o 2,6 procenta ročně, tedy o téměř 15 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050.
Datová centra, která jsou velmi náročná na spotřebu elektřiny, jsou podle zástupců J&T nezbytná pro další rozvoj umělé inteligence a cloudových služeb, tedy k ukládání souborů na vzdálené servery. IEA odhaduje, že do roku 2030 se spotřeba elektřiny datových center zdvojnásobí a dosáhne úrovně, která odpovídá celkové aktuální spotřebě elektřiny Japonska.
Ve Spojených státech se datová centra mají do roku 2030 podílet na téměř polovině růstu poptávky po elektřině. Datová centra budou potřebovat podle J&T velké technologické společnosti. Například společnost Meta vlastnící Facebook aktuálně plánuje postavit datové centrum s potřebou pět gigawatt elektřiny, což podle odborníků investiční společnosti odpovídá pěti temelínským reaktorům.
Kromě datových center ale na nárůst spotřeby energie budou mít podle odborníků z J&T vliv i elektrifikace průmyslu, dopravy a vytápění a zvyšující nároky na chlazení budov. Podle IEA globální investice do sektoru výroby, přenosu a ukládání elektřiny rostly v roce 2024 na zhruba 1,5 bilionu dolarů (31,5 bilionu korun). V roce 2021 to byl necelý bilion dolarů (21 bilionů korun). Růst táhly podle J&T v posledních letech hlavně investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zatímco investice do stálých zdrojů elektřiny jako plyn a jádro stagnovaly.
J&T v reakci na změny v trendu zakládá vlastní investiční fond zaměřený na energetiku. Fond bude investovat do výroby elektřiny z fosilních i obnovitelných zdrojů včetně jádra a nebude se soustředit na ESG standardy, tedy standardy pro měření a vykazování dopadů podnikání na ekonomickou, environmentální a sociální oblast. Tím by se chtěl odlišit od některých jiných investičních společností. Energetické fondy nabízí v ČR velká část českých bank a investorů.
