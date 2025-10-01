Obrana mohla podle kontrolorů nakoupit rakety o stamiliony levněji

Ministerstvo obrany podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zmeškalo výhodnější nabídku na nákup raket pro protiletecké baterie. Kvůli prodlení výrobce z Izraele zvedl cenu o zhruba 400 milionů na 2,76 miliardy korun. NKÚ to uvedl v polovině září v neveřejném protokolu. Ministerstvo pochybení odmítá. Zpoždění zdůvodnilo tím, že kvůli platbám za jiné zakázky nemělo na střely peníze. Píše to server Seznam Zprávy.
Nákup 48 protiletadlových střel Derby za 2,8 miliardy od izraelské vlády projednala vláda před dvěma lety. Kontroloři NKÚ podle serveru zjistili, že ministerstvo obrany mělo k dispozici od listopadu 2021 časově omezenou nabídku, která byla o 400 milionů nižší. Ministerstvo ji ale nechalo vypršet s vysvětlením, že tehdy nemělo na nákup peníze.
„Druhá cenová nabídka společnosti Rafael z listopadu 2022 již zahrnovala zvýšení ceny střel o přibližně 395 milionů korun, tedy na 2,76 miliardy,“ popsal NKÚ. Jeho zpráva vznikla při kontrole zakázek na protivzdušnou obranu, kterou úřad uzavřel uzavřel v půlce září. Konečnou zprávu NKÚ nezveřejnil kvůli tomu, že obsahuje utajované informace.
Ministerstvo obrany kritiku odmítá. „Rozpočet ministerstva obrany neumožňoval v roce 2021 využít nabídky, neboť v tomto roce byla placena zálohová platba smlouvy na pořízení systému SHORAD a další plánované platby již běžících akvizičních projektů,“ uvedl mluvčí ministerstva David Šíma.
Protiletadlový raketový systém krátkého dosahu (SHORAD - Short Range Air Defence) je určen k ochraně měst, jaderných elektráren, letišť, průmyslových center či jiných důležitých objektů. Slouží k detekci i eliminaci letadel, dronů, vrtulníků nebo řízených střel s plochou dráhou letu. Ve výzbroji české armády má od roku 2027 nahradit zastaralý sovětský systém 2K12 KUB.
Střely typu Derby česká armáda bude využívat v rámci protiletadlového raketového systému SPYDER, o jehož nákupu ministerstvo rozhodlo v roce 2021. Dodavatelem systému je izraelská státní společnost Rafael. Ministerstvo nyní uvedlo, že s firmou Rafael dojednalo výhodné podmínky včetně spolupráce s českými firmami a slevy za včasné objednávky za téměř 14 milionů dolarů (290 milionů korun).
Ministerstvo obrany v úterý, tedy tři dny před sněmovními volbami, oznámilo nákupy armádní techniky za zhruba 15 miliard korun. Pořídí modulární bojové komplety, radiostanice s příslušenstvím a pasivní radiolokátory. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) byly zakázky součástí dlouhodobého plánu, také podle opozice armáda tuto techniku potřebuje.
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.
Vloni jste uzavřeli první dekádu GymBeamu, během níž jste vyrostli v nadnárodní společnost. Jak vy osobně vnímáte tu první fázi firmy?
Jako povedenou, vlastně jako ještě povedenější, než jsem původně očekával.
Myslím, že se povedlo udělat několik důležitých rozhodnutí, která se pak ukázala jako správná. Prvním byla volba obchodního modelu direct to consumer, tedy zaměření přímo na koncového zákazníka. S tím souvisí druhé klíčové rozhodnutí, a to je sázka na data. Data-driven přístup nám pomáhá třeba v maximálně efektivním zalistovávání produktů. A konečně třetím důležitým momentem bylo to, že jsme zhruba po devíti měsících koupili etablovanou e-commerce společnost na doplňky stravy, kterou jsme rebrandovali na GymBeam. To nám hodně pomohlo v tom, že jsme uvedli vlastní značky. Ale mimo tato obchodní rozhodnutí bylo podstatné pro úspěch také to, že jsem měl zkušenosti z e-commerce oblasti, a to včetně zahraniční expanze, které jsme využili.
Lidé rádi poslouchají v příbězích úspěchů také nějaké ty „fuck-upy“. Bylo něco, co se vám naopak nepovedlo? Případně litujete něčeho, co jste udělat mohl, ale neudělal?
Naše nastavení je takové, že zkoušíme opravdu hodně věcí. Z podstaty tak máme na kontě hodně nepovedených experimentů, nejčastěji se to děje u produktů, kde nemůžeme testovat MVB (termín minimum viable product označuje ještě nehotové zboží či službu, které ale mají již plnohodnotnou funkčnost, na MVP firmy testují životaschopnost produktu – pozn. red.). Ale musím zároveň dodat, že tu není žádný velký „fuck-up“, který by nás dostal do extrémních problémů. Tedy myslím firmu, protože mně některá rozhodnutí stála dost peněz.
Celý rozhovor najdete v magazínu Newstream CLUB
Například?
Například původní nastavení bonusového programu zaměstnaneckých akcií. Pak jsem musel za velmi draho odkupovat akcie firmy od bývalých zaměstnanců. Byla to moje první zkušenost a hodně jsem za ni zaplatil, abych se poučil, jak se to má dělat. A když se bavíme o tom, co nás stálo hodně peněz a nepřineslo dostatečný užitek, tak bych asi uvedl některé hardwarové investice v logistice, kde jsme utratili půl milionu eur za něco, pro co jsme neměli využití za půl roku.
A je něco, co jste neudělali a vás to mrzí?
Opravdu hodně věcí zkoušíme. Ale ano, vlastně mě z dnešního pohledu mrzí, že jsme s vlastní výrobou potravinových doplňků začali relativně pozdě. Kdybych tehdy věděl, že to je hlavně byrokratická zátěž, a nikoli procesní, a kdybych tušil, jaké dopady na firmu to bude mít, šel bych do toho mnohem dříve.
Rok 2024 byl podle výročky také úspěšný. A to i z pohledu zahraniční expanze. Otevřeli jste Itálii a pak německy mluvící země, tedy takzvaný DACH prostor (Německo, Rakousko, Švýcarsko – pozn. red.), který bývá pro firmy z Česka a Slovenska velmi složitý. Jak ta expanze probíhala a jak úspěšná je?
Naše geografická expanze je vždy pragmatická. Nejprve jsme expandovali na méně konkurenční trhy ve východní Evropě, protože je logicky snazší stát se jedničkou v Bulharsku než v Německu. Posledním takovým trhem bylo Polsko, které je největší a nejnáročnější z této části Evropy. Tam jsme se stali trojkou a získali jsme sebevědomí na větší trhy. Přemýšleli jsme, zda se vydat mimo Evropu. Zvažovali jsme Indii, Blízký východ. Nakonec jsme se ale i kvůli blízkosti kultur rozhodli pro Itálii a pak onen DACH prostor. U Itálie jsme se v jedné věci hodně zmýlili.
Původně jsme mysleli, že Itálie bude složitější než Polsko. To bych dneska poopravil. Ale jinak platí, že Německo je pro nás zatím nejtěžší trh, takže bych řekl, že tam jsme teprve na začátku cesty. Na číslech vidíme, že tu opravdu rychle rosteme, ale zatím je to zlomek potenciálu, který vidíme.
Dalibor Cicman
Slovenský investor a podnikatel. Při studiu doktorátu založil společnost GymBeam, která se specializuje na online prodej výživových doplňků, sportovní výživy a fitness příslušenství. V podnikání kombinuje nejnovější technologie, analytické myšlení a silnou orientaci na zákazníka.
Spořicí účty začátkem října zatím neslibují žádné převratné změny. Měnily se hlavně termíny, do kdy vybrané banky garantují své sazby, a objevila se ještě jedna novinka – bonusová sazba za doporučení. Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek tak zůstávají na zářijové úrovni. Podívejte se, kde nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Spořicí účty tuzemských bank na konci září neprošly žádnými výraznějšími změnami. Několik novinek se však přece jen objevilo. Týkají se především prodloužení doby, po kterou banky garantují své sazby. mBank aktuálně prodloužila garanci do konce října a UniCredit Bank dokonce až do konce roku.
Pořadí nejlepších spořáků bez podmínek se nemění
Nejlepší sazby bankovních spořicích účtů zatím stále začínají číslicí čtyři. Většina z nich si však klade řadu podmínek, které musíte splnit, abyste na takovou sazbu dosáhli. Žebříčku spořicích účtů bez podmínek proto stále dominuje mBank se sazbou 4,01 procenta, kterou sice poskytuje bez podmínek, ovšem pouze na tři měsíce. Zcela bez podmínek pro nové i stávající klienty, a navíc bez omezení výše vkladu, nabízí nejvyšší sazbu 3,58 procenta spořicí účet Skvělý účet HIT od Trinity Bank. Také tento spořicí účet HIT, který banka uvedla na trh při příležitosti generálního partnerství Českého slavíka, bude v nabídce minimálně do finále soutěže, které je 21.listopadu. Na dalších příčkách tohoto žebříčku zůstává Fio banka se svým Fio kontem a sazbou 3,25 procenta, následovaná spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta.
Novinky u spořicích účtů s podmínkami
Loňský bankovní nováček Partners Banka přišel v polovině září s bonusovou sazbou pro spořicí účty ve výši 4,06 procenta. Tuto sazbu však podmiňuje poněkud netypicky – doporučením nového klienta. Ten si musí u Partners Banky sjednat alespoň běžný účet a teprve poté mají oba, původní i nový klient, možnost získat bonusovou sazbu pro vklady do půl milionu korun na spořicím účtu, a to na tři měsíce. Podmínkou podle mluvčí banky Terezy Píchalové navíc je, že doporučení nového klienta musí proběhnout prostřednictvím pozvánky přímo z bankovní aplikace.
Mezi spořicími účty s podmínkami zatím stále vede Duo Profit od ČSOB. Ten nabízí sazbu 4,75 procenta, pokud v ČSOB současně se spořením také investujete stejnou částku, minimálně však 30 tisíc korun. Celkově tedy musíte mít k dispozici alespoň 60 tisíc korun – polovinu pro investice a polovinu pro spoření. Tato zvýhodněná sazba navíc platí pouze po dobu jednoho roku.
Změnu v září zaznamenal také spořicí účet od Air Bank, kde se sazba zvýšila jen nepatrně – na 2,7 procenta. V žebříčku nejlepších spořicích účtů se tak nic zásadního nezměnilo. I tuto relativně nízkou sazbu však banka podmiňuje nutností provést 5 plateb bankovní kartou Air Bank, a to pro vklady do 300 tisíc korun. U vkladů do půl milionu je navíc podmínkou příchozí platby na účet ve výši alespoň 25 tisíc korun měsíčně.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 30. září 2025)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 31. října 2025)
Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 30. září 2025)
ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč)
ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
UniCreditBank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Termínované účty s více než třemi procenty stále ještě existují
