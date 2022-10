USA posilují vliv ve střední Evropě. Polákům postaví jadernou elektrárnu, Česko s tendrem váhá

Polsko se rozhodlo rozšířit svou energetickou soustavu o jadernou elektrárnu. První tři z plánovaných šesti bloků postaví americká společnost Westinghouse, což je podle odborníků jasný vzkaz Rusku o mocenských vztazích ve střední Evropě.

Americká společnost Westinghouse se bude podílet na stavbě první jaderné elektrárny v Polsku, oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki po jednání s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Informaci potvrdil i americký velvyslanec ve Varšavě Mark Brzezinski. Záměr ještě musí oficiálně schválit polská vláda. Nejmenovaný americký představitel řekl agentuře Reuters, že se spolupráce bude týkat prvních tří ze šesti bloků elektrárny.

Morawiecki na Twitteru uvedl, že polský jaderný projekt využije „spolehlivé a bezpečné technologie (společnosti) Westinghouse“. Podle něj o tom polská vláda oficiálně rozhodne ve středu. Vládní mluvčí Piotr Müller řekl agentuře PAP, že „Američané postaví první (polskou) jadernou elektrárnu“. Nevyloučil ale, že by Polsko mohlo navázat spolupráci s jinými zeměmi v dalších projektech.

„Polsko vybralo americkou vládu a společnost Westinghouse jako partnery pro svou jadernou energii,“ uvedl americký velvyslanec ve Varšavě Mark Brzezinski.

Za deset let má být hotovo

Polský vládní plán pro energetiku do roku 2040 předpokládá, že stavba začne v roce 2026 a že v roce 2033 bude uveden do provozu první blok jaderné elektrárny o výkonu kolem jednoho až 1,6 gigawattu, v následujících letech pak mají být zprovozněny další bloky. Celkem jich má být šest s výkonem do devíti gigawattů.

„Chápeme to tak, že rozhodnutí (polské vlády) se bude týkat prvních tří reaktorů,“ řekl nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters s tím, že o dalších třech reaktorech Varšava rozhodne později. Washington však očekává, že Westinghouse postaví i zbylé tři bloky. Podle amerického představitele spolupráce na stavbě jaderné elektrárně posílá do Moskvy signál o síle vztahů mezi Polskem a USA.

Polská vláda očekává, že firma, která elektrárnu bude stavět, bude mít i 49procentní podíl ve zvláštní společnosti, zajistí odpovídající financování projektu a bude se podílet na provozu elektrárny. Polsko počítá s tím, že každý z reaktorů bude moci být v provozu 60 let.

Před rokem podala předběžnou nezávaznou nabídku na stavbu jaderné elektrárny francouzská elektrárenská skupina EDF, letos v dubnu pak s technickou a finanční nabídkou přišla jihokorejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Před měsícem oficiální nabídku podala americká společnost Westinghouse v konsorciu s firmou Bechtel. EDF, KHNP a Westinghouse mají v Česku zájem o dostavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

