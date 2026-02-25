Brusel znovu otevírá Babišův střet. Chce záruky, že Agrofert nedostane ani euro
Evropská komise žádá Česko o vysvětlení, jak brání střetu zájmů premiéra. Požaduje detailní právní analýzu i potvrzení, že Agrofert nečerpá evropské peníze. Česko má měsíc na odpověď. Ve hře jsou miliardy korun.
Brusel tak znovu otevírá kapitolu, která už jednou skončila mezinárodním sporem. A tentokrát si říká o jasné odpovědi. Podle informací redakce Seznam Zprávy Evropská komise požaduje po české vládě vysvětlení, jak konkrétně brání střetu zájmů Andreje Babiše. A zároveň chce ujištění, že do Agrofertu neplyne ani euro z evropských dotací.
Po jmenování Babiše premiérem Státní zemědělský fond (SZIF) vyplácení zemědělských dotací Agrofertu pozastavil. A úředníci nyní vyhodnocují, zda je opět uvolní.
Dopis do Prahy odeslala vysoce postavená úřednice Komise Andriana Suková. Česká strana má na odpověď měsíc. Pokud Brusel vysvětlení neuzná, může spustit nové auditní řízení. To už jednou skončilo stopkou části evropských peněz.
Andrej Babiš oznámil, že po získání souhlasů regulátorů ve třech státech EU vložil veškeré akcie Agrofertu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Krok označil za naplnění českých i evropských pravidel o střetu zájmů. Vlastnictví holdingu přitom patří k nejcitlivějším politickým tématům posledních let.
Premiér Babiš převedl Agrofert do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím uzavřel otázku střetu zájmů
Brusel: Fond nestačí, chceme právní jistotu
Komise v dopise odkazuje na článek 61 finančního nařízení EU i český zákon o střetu zájmů. Žádá detailní popis opatření, která mají zabránit tomu, aby premiér měl z unijních dotací přímý či nepřímý prospěch.
„Uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ stojí v komunikaci adresované Ministerstvu pro místní rozvoj.
Brusel zároveň žádá garanci, že od chvíle, kdy se Babiš stal premiérem, Agrofert žádné evropské peníze nečerpá. A to až do doby, než bude situace „jednoznačně vyjasněna“.
Premiér minulý týden uvedl, že střet odstranil převedením Agrofertu do svěřenského fondu. „Na společnost Agrofert nemám a nebudu mít žádný vliv,“ prohlásil. Opozice i část právníků to ale zpochybňují.
Komise v dopise připomíná audit z roku 2020. Ten tehdy konstatoval, že i přes svěřenské fondy Babiš holding nadále ovládal a byl ve střetu zájmů. Česku byly následně některé dotace odmítnuty proplatit.
Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu na svém zasedání vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to po zasedání rady řekl její předseda Tomáš Dubský (STAN). Nikdo jiný než ředitel fondu podle Dubského vymáhání zahájit nemůže.
Stát má začít vymáhat peníze po Agrofertu, vyzvala dozorčí rada SZIF
Právníci z Transparency International upozorňují, že nynější Babišovo řešení střetu zájmu je pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy. Evropské finanční nařízení dopadající na dotace totiž počítá s tím, že profitovat nesmějí ani blízcí politika. Pokud by fond po skončení politické funkce ovládla rodina, nemusí to podle nich evropské regulaci stačit.
Podle serveru neveřejný statut fondu uvádí, že po konci Babišova působení ve vládě fond automaticky ovládne trojice jeho dětí. „Sám Babiš se pak teoreticky může stát správcem fondu a přímo Agrofert kontrolovat, aniž by přímo držel akcie holdingu, o nichž tvrdí, že se mu už nikdy nevrátí,“ píše server.
Úředníci pod tlakem
Dopis přichází v době, kdy stát stále nevymohl miliardy korun z minulých let. Jen zemědělské dotace, které by měl Agrofert vracet, byly dříve vyčísleny na zhruba sedm miliard korun. Vymáhání ale dosud nezačalo.
Zásadní otázkou teď je, jak se zachovají čeští úředníci. Neexistuje totiž centrální autorita, která by „posvětila“, že je vše v pořádku. Každý poskytovatel dotací musí situaci vyhodnotit sám. Pokud by čekali na stanovisko Bruselu, mohlo by to znamenat měsíce bez peněz – nebo jejich definitivní ztrátu.