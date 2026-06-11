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newstream.cz Politika Trump hrozí dalšími tvrdými údery na Írán. USA se podle něj chtějí zmocnit ropného ostrova Charg

Trump hrozí dalšími tvrdými údery na Írán. USA se podle něj chtějí zmocnit ropného ostrova Charg

Donald Trump
ČTK
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Spojené státy mají podle amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci podniknout další rozsáhlé údery proti Íránu. Trump na síti Truth Social uvedl, že Washington chce v blízké budoucnosti obsadit strategický ostrov Charg a převzít kontrolu nad íránskou ropnou a plynovou infrastrukturou.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy v noci znovu velmi tvrdě zaútočí na Írán. Na své sociální síti Truth Social zároveň napsal, že USA se v blízké budoucnosti chystají obsadit íránský ostrov Charg, který je klíčový pro vývoz íránské ropy.

Trump tvrdí, že Washington hodlá převzít „plnou kontrolu“ nad íránskou ropou a zemním plynem. Přirovnal to k postupu Spojených států ve Venezuele, kde podle něj podobný model „skvěle“ funguje jak pro Caracas, tak pro Washington.

Trump tvrdí, že íránská obrana byla zničena

Americký prezident v příspěvku zopakoval svá dřívější prohlášení, podle nichž byly zničeny íránské námořnictvo, letectvo, radarové systémy, protivzdušná obrana i většina dalších obranných a útočných kapacit země.

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Tato tvrzení ale zpochybnila americká média. Deník The New York Times minulý měsíc napsal, že veřejná vyjádření administrativy o vojensky zničeném Íránu jsou v ostrém rozporu s informacemi, které vládě předávají její vlastní zpravodajské služby. Podobné informace zveřejnil také list The Washington Post.

Jednání pokračují navzdory útokům

Spojené státy a Írán přitom už několik týdnů jednají o memorandu o porozumění, které má řešit některé sporné otázky. Patří mezi ně i úplné znovuotevření Hormuzského průlivu, zásadní trasy pro vývoz ropy a zemního plynu ze zemí Perského zálivu.

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Írán odpověděl útoky na americké základny

Spojené státy zaútočily na Írán už v noci na dnešek. Trump to zdůvodnil tím, že Teherán odmítá podepsat připravovanou dohodu. Írán následně odpověděl odvetnými údery na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.

USA zaútočily také předchozí noc poté, co Trump obvinil Teherán ze sestřelení amerického vrtulníku v Hormuzském průlivu. I tehdy Írán reagoval útoky na americké vojenské základny v regionu.

Charg je klíčový pro íránský ropný export

Ostrov Charg leží v severní části Perského zálivu a má zásadní význam pro íránský ropný průmysl. Právě zde se plní tankery, které přepravují íránskou ropu zahraničním odběratelům, mimo jiné do Číny.

Vývoz ropy patří k hlavním zdrojům příjmů íránské ekonomiky. Spojené státy už na ostrov v minulých měsících letecky zaútočily. Trump v březnovém rozhovoru pro Financial Times připustil, že USA by se mohly pokusit ostrov ovládnout.

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EU řeší sankce proti izraelskému ministrovi. „Ani se o to nepokoušejte,“ vzkázal Macinka

EU řeší sankce proti izraelskému ministrovi. „Ani se o to nepokoušejte,“ vzkázal Macinka
Profimedia
ČTK
ČTK

Šéf české diplomacie Petr Macinka označil izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira za „strašného člověka“, jehož chování překračuje meze. Přesto odmítá unijní sankce. Macinka řekl agentuře Bloomberg, že sankce by z krajně pravicového Gvira udělaly hrdinu v očích jeho voličů.

Česká republika zablokuje pokusy uvalit sankce Evropské unie na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka.

Partnerům v EU podle svých slov řekl, aby se o takový návrh „ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme“, pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. Podobný návrh by totiž podle českého ministra jen podpořil popularitu krajně pravicového ministra.

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Summit může vyzvat k dalším krokům

Summit EU, který se uskuteční příští týden v Bruselu, by mohl vyzvat členské státy sedmadvacítky k tomu, aby podpořily sankce proti některým izraelským ministrům v souvislosti s porušováním práv zadržených aktivistů z humanitární flotily, jež chtěla nedávno doplout do Pásma Gazy.

Vyplývá to alespoň z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států při EU budou o závěrech diskutovat ještě několikrát a text se může výrazně změnit. Případné sankce se rovněž řeší podrobněji na nižší pracovní úrovni.

„Evropská rada odsuzuje špatné zacházení se zadržovanými osobami, včetně evropských občanů, po zadržení globální flotily Sumud v mezinárodních vodách. Vyzývá Radu EU, aby pokročila v práci na omezujících opatřeních proti extremistickým ministrům, kteří podněcují a propagují takové porušování lidských práv,“ stojí v článku 28 návrhu závěrů.

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Ministři budou jednat v Lucemburku

Tématem se budou zabývat také ministři zahraničí na své pondělní schůzce v Lucemburku, kde bude i Macinka.

Řada unijních zemí, například Španělsko, Slovinsko nebo Irsko, vyzvala k uvalení sankcí vůči izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli tomu, jak zacházel s aktivisty z flotily.

Video vyvolalo kritiku

Krajně pravicový ministr na síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou.

„Takhle vítáme podporovatele terorismu,“ napsal k videu, na němž je vidět také to, jak maskovaní policisté srážejí jednu aktivistku na kolena.

Poté, co se video ze zadržení objevilo, odsoudil Ben Gvira i premiér Benjamin Netanjahu, který uvedl, že jeho počínání „nebylo v souladu s izraelskými hodnotami a zákony“.

Macinka: Sankce by jim pomohly

Šéf české diplomacie v rozhovoru s agenturou Bloomberg při vysvětlování svého postoje označil izraelského ministra za „strašného člověka, nesnesitelného jedince“, jehož chování „skutečně překračuje všechny meze“.

Přesto by ale sankce namířené proti ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi a ministru financí Becalelu Smotričovi, kteří jsou považováni za tvrdé nacionalisty, podle Macinky z těchto politiků udělaly hrdiny v očích jejich voličů a „oběti jakéhosi antisionistického spiknutí Západu“.

„Paradoxně bychom jim tím vlastně pomohli,“ řekl šéf české diplomacie.

Kromě toho, že případné sankce označil za zasahování do volebního procesu, kritizoval také samotné aktivisty z flotily, které nazval „provokatéry a velmi radikálními osobami“.

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Trumpův zeť chtěl z albánského pobřeží udělat luxusní resort. Teď proti němu pochodují tisíce lidí

Albánci protestují proti výstavbě luxusního projektu na ostrově Sazan.
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
pej

Protesty proti resortům Jareda Kushnera v Albánii přerostly v odpor proti celé politické třídě. Kauza ukazuje, jak silně na Balkán tlačí zahraniční realitní kapitál.

Albánie nechce být stavební parcelou pro Trumpovu rodinu. Protesty v Tiraně pokračují už druhý týden a odpor proti dvěma luxusním resortům za pět miliard eur, spojeným se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, přerostl ve vzpouru proti celé politické třídě, píše server agentury Bloomberg. Začalo to jako boj za plameňáky a chráněné pobřeží. Teď už demonstranti míří na samotný systém, který podle nich prodává zemi investorům s nejlepšími kontakty. 

Albánie má být další středomořskou destinací pro bohaté. A Jared Kushner u toho nechce chybět. Jeho investiční firma Affinity Partners je spojována s plány na luxusní resorty v jedněch z nejcitlivějších částí albánského pobřeží, a to na ostrově Sazan a u oblasti Zvërnec poblíž chráněné krajiny Vjosa-Narta.

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Z plameňáků je politický požár

Jenže tentokrát se proti velkému realitnímu příběhu nepostavili jen ekologové. Do ulic vyšli studenti, místní obyvatelé, aktivisté i lidé, kteří už mají dost albánské politiky jako celku. Každý večer míří tisíce demonstrantů centrem Tirany k úřadu premiéra Ediho Ramy. Nesou albánské vlajky, transparenty a jednoduchý vzkaz: země není na prodej. Symbolem protestů se stal plameňák. Právě tito ptáci patří k druhům, jejichž prostředí by podle odpůrců mohly nové resorty ohrozit.  

Premiér Rama projekt hájí. Tvrdí, že Albánie potřebuje moderní turistiku, pracovní místa a zahraniční kapitál. Podle něj mají podobné investice posunout zemi mezi prémiové středomořské destinace. Resort podle Reuters dál podporuje i přes sílící protesty. Do sporu už vstoupil i Brusel. Evropská komise Albánii varovala, že pokud chce pokračovat v cestě do Evropské unie, musí respektovat evropská pravidla ochrany přírody.

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Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

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Balkán jako realitní hřiště

Albánská kauza navíc není jediná. Zapadá do širšího vzorce aktivit trumpovského rodinného okruhu na Balkáně. Kushnerova firma už dříve získala možnost rozvíjet mimořádně citlivý projekt v Bělehradě, a to přestavbu bývalého velitelství jugoslávské armády, poškozeného při bombardování NATO v roce 1999. Srbská vláda podle Reuters pronajala areál firmě napojené na Kushnera na 99 let. Plány zahrnovaly hotel, byty, obchody a kanceláře.

Také v Srbsku projekt narazil na odpor. Pro část veřejnosti nejde o prázdný pozemek, ale o místo zatížené pamětí války, bombardování a rozpadu Jugoslávie. Představa, že se z něj stane luxusní realitní komplex spojený se zetěm amerického prezidenta, byla pro mnohé nepřijatelná.

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