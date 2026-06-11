Trump hrozí dalšími tvrdými údery na Írán. USA se podle něj chtějí zmocnit ropného ostrova Charg
Spojené státy mají podle amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci podniknout další rozsáhlé údery proti Íránu. Trump na síti Truth Social uvedl, že Washington chce v blízké budoucnosti obsadit strategický ostrov Charg a převzít kontrolu nad íránskou ropnou a plynovou infrastrukturou.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy v noci znovu velmi tvrdě zaútočí na Írán. Na své sociální síti Truth Social zároveň napsal, že USA se v blízké budoucnosti chystají obsadit íránský ostrov Charg, který je klíčový pro vývoz íránské ropy.
Trump tvrdí, že Washington hodlá převzít „plnou kontrolu“ nad íránskou ropou a zemním plynem. Přirovnal to k postupu Spojených států ve Venezuele, kde podle něj podobný model „skvěle“ funguje jak pro Caracas, tak pro Washington.
Trump tvrdí, že íránská obrana byla zničena
Americký prezident v příspěvku zopakoval svá dřívější prohlášení, podle nichž byly zničeny íránské námořnictvo, letectvo, radarové systémy, protivzdušná obrana i většina dalších obranných a útočných kapacit země.
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Tato tvrzení ale zpochybnila americká média. Deník The New York Times minulý měsíc napsal, že veřejná vyjádření administrativy o vojensky zničeném Íránu jsou v ostrém rozporu s informacemi, které vládě předávají její vlastní zpravodajské služby. Podobné informace zveřejnil také list The Washington Post.
Jednání pokračují navzdory útokům
Spojené státy a Írán přitom už několik týdnů jednají o memorandu o porozumění, které má řešit některé sporné otázky. Patří mezi ně i úplné znovuotevření Hormuzského průlivu, zásadní trasy pro vývoz ropy a zemního plynu ze zemí Perského zálivu.
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Teherán průliv začal blokovat po americko-izraelských útocích na Írán z 28. února, které odstartovaly regionální válku.
Írán odpověděl útoky na americké základny
Spojené státy zaútočily na Írán už v noci na dnešek. Trump to zdůvodnil tím, že Teherán odmítá podepsat připravovanou dohodu. Írán následně odpověděl odvetnými údery na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
USA zaútočily také předchozí noc poté, co Trump obvinil Teherán ze sestřelení amerického vrtulníku v Hormuzském průlivu. I tehdy Írán reagoval útoky na americké vojenské základny v regionu.
Charg je klíčový pro íránský ropný export
Ostrov Charg leží v severní části Perského zálivu a má zásadní význam pro íránský ropný průmysl. Právě zde se plní tankery, které přepravují íránskou ropu zahraničním odběratelům, mimo jiné do Číny.
Vývoz ropy patří k hlavním zdrojům příjmů íránské ekonomiky. Spojené státy už na ostrov v minulých měsících letecky zaútočily. Trump v březnovém rozhovoru pro Financial Times připustil, že USA by se mohly pokusit ostrov ovládnout.