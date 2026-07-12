Doprava proudí, Hormuz je otevřen obchodní plavbě, tvrdí stále Trump i armáda USA

Hormuzský průliv, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu, je otevřen pro obchodní plavbu. Dnes to v rozhovoru se stanicí NBC prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Rovněž americké velitelství CENTCOM uvádí , že úžina je pro lodě volná, ačkoli Írán tvrdí opak, poznamenala agentura AFP.
Teherán uvedl, že Hormuzský průliv je až do odvolání uzavřen. Oznámil to poté, co USA v noci na dnešek znovu udeřily na Írán, který v odvetě pálil na cíle v regionu včetně plavidel v úžině. Útoky USA zdůvodňují předchozími íránskými údery na lodě v průlivu.
"Írán průliv nekontroluje. Doprava proudí," sdělilo velitelství CENTCOM, které koordinuje americké síly na Blízkém východě.
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, vlivný zastánce Ukrajiny
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, uvedla podle jeho kancelář na síti X. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Trump v posledních dnech opakovaně označil stávající příměří za ukončené kvůli íránským útokům na lodě v Hormuzském průlivu.
Válku v regionu zahájily USA a Izrael 28. února útokem na Írán, který v odvetě udeřil na Izrael, na americké vojenské základny v regionu a na další cíle v zemích Perského zálivu. USA útoky zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jaderné zbraně, který ovšem opakovaně tvrdí, že jeho nukleární program je výhradně mírový. V červnu se Washington a Teherán podepsaly memorandum o porozumění, které otevřelo cestu k mírové dohodě. Od té doby ale bylo příměří opakovaně narušeno.
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Íránské revoluční gardy v noci na neděli oznámily uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co střílely na loď plující nepovolenou trasou, uvedly tiskové agentury. Průliv, klíčový pro mezinárodní obchod, zůstane prozatím uzavřený, poznamenala agentura DPA. Po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem oznámilo velitelství amerických sil v oblasti další vlnu útoků proti Íránu.
"Loď byla zasažena varovnými výstřely a zastavena," citovala agentura AFP z prohlášení revolučních gard. "Po tomto incidentu a vzhledem k nejistotě způsobené nezákonným zásahem cizích mocností bude Hormuzský průliv uzavřen do odvolání a do ukončení operací Spojených států v regionu; žádným lodím nebude povolen průjezd,“ dodaly gardy. Zároveň pohrozily útokem na americké základny v oblasti Perského zálivu.
Americká vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila, napsala agentura DPA. Avšak nejmenovaný představitel potvrdil dobře informovanému novináři Baraku Ravidovi, že revoluční gardy střílely na obchodní loď, která se pokoušela proplout Hormuzským průlivem. Loď byla zasažena a vážně poškozena.
Třetí vlna útoků
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo na sociální síti X, že dnes spustilo další vlnu útoků proti Íránu poté, co revoluční gardy zaútočily na kontejnerovou loď M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou Hormuzem. Jeden člen posádky je pohřešován, loď nemůže pokračovat v plavbě kvůli požáru a značnému poškození strojovny, oznámilo velitelství a dodalo, že americké útoky, podnikané na rozkaz vrchního velitele, mají oslabit íránskou schopnost napadat civilní plavidla. Podle velitelství jde o třetí vlnu útoků na Írán v tomto týdnu.
Americké síly tímto útokem zasáhly přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo CENTCOM při následném oznámení ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu. Státy Perského zálivu čelily íránským odvetným útokům, informují v neděli ráno světové agentury.
"Írán učinil špatnou volbu a nyní (za to) platí," prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth podle AFP. Íránská média podle agentury Reuters informovala o výbuších v Búšehru, v Asalúji, v přístavním městě Bandar Abbás, u přístavu Čáhbahár či na ostrově Kešm.
Kdo za to může
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně označil stávající příměří za ukončené kvůli íránským útokům na lodě v Hormuzském průlivu.
Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu. Stalo se tak poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu.
Svět po desetiletí považuje Hormuzský průliv za mezinárodní vodní cestu. Írán po vypuknutí války požadoval, aby získal kontrolu nad průlivem a také aby mohl inkasovat poplatky od lodí, které jím proplouvají. Spojené státy vybízejí lodě, aby se plavily po jižní trase přes teritoriální vody Ománu. Před začátkem války průlivem procházela asi pětina veškeré obchodované ropy a zemního plynu. Íránské sevření průlivu během války vedlo ke globální energetické krizi, ačkoli ceny ropy od válečných maxim 120 dolarů za barel prudce klesly, poznamenala agentura AP.
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Peptidy se v biohackingu staly zastřešujícím pojmem pro látky s naprosto odlišnou evidencí. Zatímco inzulin nebo GLP-1 agonisté mají za sebou desetiletí klinických dat, oblíbený BPC-157 na regeneraci tkání nemá jedinou studii na lidech. Text mapuje, co jednotlivé peptidy od hubnutí po longevity skutečně umí, kde končí evidence a proč totéž, co zachraňuje diabetikovi život, může zdravému člověku uškodit.
Slovo peptidy v biohackingové komunitě zastřešuje látky s odlišnou evidencí, mechanismy i právním statusem. Inzulin je jeden z nejlépe prostudovaných peptidů v historii medicíny. Jeho mechanismus je přesně popsaný a jeho přínos pro lidi s diabetem 1. typu nebo pokročilým diabetem 2. typu je nezpochybnitelný a zachraňuje životy.
U zdravého člověka s funkční slinivkou by ale podávání inzulinu způsobilo hypoglykémii a potenciálně závažné komplikace. Fakt, že látka funguje a má solidní evidenci, neznamená, že je vhodná pro každého a tento princip platí pro peptidy obecně.
Pod reflektory slávy
GLP-1 agonisté jsou dnes pravděpodobně nejdiskutovanější třídou léčiv vůbec. GLP-1, glukagonu podobný peptid-1, je přirozeně produkovaný střevem v reakci na příjem potravy a plní několik fyziologických funkcí najednou. Stimuluje sekreci inzulinu závislou na glukóze, tedy pouze tehdy, kdy je hladina krevního cukru zvýšená a tlumí sekreci glukagonu, který právě zvyšuje hladinu krevního cukru. Zpomaluje vyprazdňování žaludku a vysílá signály sytosti přes bloudivý nerv přímo do mozku.
Farmakologické verze tohoto peptidu, semaglutid nebo liraglutid, mají prodlouženou biologickou aktivitu a vážou se na GLP-1 receptory nejen v trávicím traktu, ale i v mozku, kde ovlivňují centrum regulace chuti k jídlu a snižují dopaminovou odměnu spojenou s jídlem.
Výsledkem je kombinace sníženého hladu, dřívějšího pocitu sytosti a snížené motivace jíst nad rámec fyziologické potřeby. Účinnost GLP-1 agonistů při redukci hmotnosti je tedy způsobena tím, že nemusíme omezovat jídlo silou vůle a tím jít proti tělesným mechanismům, které nás k jídlu přirozeně nutí, ale přímo mění tuto signalizaci.
GLP-1 není vhodný pro člověka bez obezity nebo diabetu, protože je pravděpodobné, že způsobí nežádoucí hmotnostní úbytek, možnou svalovou ztrátu a potenciálně negativní dopady na kostní hmotu.
Biohacking: Nová posedlost dlouhověkostí. Peptidy slibují regeneraci i mladší tělo
Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.
V longevity protokolech se dnes nejčastěji objevuje několik skupin peptidů s různou úrovní evidence. CJC-1295 a ipamorelin jsou peptidy, které stimulují hypofýzu, tedy žlázu v mozku, aby produkovala více vlastního růstového hormonu. Na rozdíl od přímého podávání růstového hormonu, které vlastní produkci potlačuje a nese vyšší rizika, tyto peptidy zachovávají přirozené regulační mechanismy. Sermorelin funguje podobně a jako jediný z této skupiny má za sebou klinické studie a v části světa je schválen jako léčivo. Používá se pro zlepšení tělesného složení, kvality spánku a celkové vitality spojené s přirozeným poklesem růstového hormonu ve středním věku.
BPC-157 je v biohackingové komunitě pravděpodobně nejpoužívanější peptid vůbec a zároveň ten s největší propastí mezi popularitou a klinickou evidencí. Jde o peptid odvozený ze žaludeční šťávy, který ve zvířecích modelech konzistentně prokazuje mimořádné regenerační vlastnosti na svalové, šlachové, střevní i nervové tkáni, přes podporu tvorby nových cév a tlumení zánětu. Mechanismy jsou biologicky smysluplné a komunita uživatelů je rozsáhlá, ale zatím neexistuje jediná publikovaná randomizovaná kontrolovaná studie BPC-157 na lidech.
Dekády dat
Thymosin alfa-1 je schválen jako léčivo ve více než třiceti zemích pro hepatitidu B a C a má za sebou desetiletí klinických dat. Jeho mechanismem je podpora zrání imunitních buněk v brzlíku, orgánu, jehož funkce s věkem výrazně klesá, a celkové zklidnění chronické zánětlivosti. Věkem podmíněný úpadek imunitní funkce je jedním z mechanismů stárnutí a thymosin alfa-1 ho adresuje přímo. V longevity kontextu se používá pro podporu imunitní funkce.
Epitalon je krátký peptid odvozený z epifýzy populární pro svůj potenciální efekt na telomery, ochranné struktury na koncích chromozomů, jejichž zkracování je spojeno se stárnutím buněk. Klinické studie na lidech prakticky chybí. SS-31 je peptid, který se váže na specifickou složku vnitřní mitochondriální membrány a zlepšuje produkci energie v podmínkách oxidativního stresu. Je to jeden z mála longevity peptidů s FDA schválením, i když pro vzácné mitochondriální onemocnění. Mechanismus je z longevity hlediska přesvědčivý, u zdravé populace je ale jeho použití stále experimentální.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
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