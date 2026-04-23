Ropný šok brzdí české stavby. Polystyren mizí z trhu a firmy odkládají zakázky

Michal Nosek
Napětí v Perském zálivu zasáhlo české stavebnictví v nejcitlivější chvíli – na začátku sezóny. Materiály zdražují, polystyren se stává nedostatkovým zbožím a stavební firmy už klientům doporučují odklad prací.

Ropný šok vyvolaný napětím v oblasti Perského zálivu začíná naplno dopadat i na české stavebnictví. Navíc právě ve chvíli, kdy se rozjíždí hlavní stavební sezóna. Omezení provozu v Hormuzském průlivu, jedné z klíčových tras světového obchodu s ropou, po útoku USA a Izraele na Írán vyhnalo ceny energií prudce vzhůru a spustilo dominový efekt napříč průmyslem. Stavebnictví patří mezi první obory, které důsledky pocítily. „Momentálně se věnujeme menším zakázkám a optavám. Stavbu bytového domu jsme odložili zatím na květen. Důvodem jsou drahé stavební materiály, zejména izolace,“ uvedl majitel stavební firmy Martin Knížek.

Polystyren dochází, ceny skokově rostou

Nejviditelnějším problémem je aktuálně právě nedostatek polystyrenu. Ten je závislý na styrenu, tedy ropném derivátu, jehož dostupnost se kvůli situaci na trhu zhoršuje. Do toho přichází sezónní nárůst poptávky, protože právě jaro je obdobím, kdy se ve velkém začíná zateplovat. Kombinace těchto faktorů způsobila nejen výrazné zdražení u expandovaného polystyrenu (EPS) o více než pětinu, ale i to, že materiál z trhu prakticky mizí. Výrobci navíc přiznávají, že nejsou schopni garantovat ceny ani termíny dodání a dostupné zásoby směřují především na již nasmlouvané zakázky.

Firmy doporučují odklad staveb

Stavební firmy se tak dostávají do složité situace a některé už začínají brzdit nové projekty. „V některých případech doporučujeme zákazníkům zateplení raději posunout. Nedokážeme garantovat cenu ani termín dodání materiálu,“ dodává Knížek. Podobně situaci popisuje i technik společnosti Zofi fasády Roman Studený: „Polystyren prostě není. A když je, tak za ceny, které se mění doslova ze dne na den.“ Pro investory i domácnosti tak má doporučení: Buď počkat, nebo hledat alternativy, například v podobě minerální vaty či PIR izolací, tedy pěny, které zatím nejsou výpadky tolik zasažené.

Zdražuje i asfalt, ocel a doprava

Problém se přitom zdaleka netýká jen izolací. Růst cen ropy a energií se promítá i do dalších stavebních materiálů. Výrazně zdražují asfaltové směsi i pásy, což komplikuje výstavbu silnic a střech, a kvůli drahé energii roste i cena oceli. Do toho se přidávají vyšší náklady na dopravu, protože zdražující pohonné hmoty prodražují logistiku napříč celým trhem.

Munice za miliardy. CSG hlásí další velkou zakázku v Evropě

Munice za miliardy. CSG hlásí další velkou zakázku v Evropě
Zbrojařská skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michal Strnad získala další významnou zakázku. Evropskému zákazníkovi dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur, tedy zhruba šest miliard korun.

Nová zakázka navazuje na předchozí kontrakty v této oblasti. Už v polovině dubna skupina oznámila dodávky munice pro evropského odběratele v hodnotě téměř 300 milionů eur.

Podle společnosti půjde o dodávky munice ráže 155 mm, která je standardně využívána armádami NATO. Projekt bude financován jednou ze zemí západní Evropy a realizace dodávek má proběhnout během deseti měsíců. Kvůli bezpečnosti firma neupřesnila, komu přesně munici dodá ani v jakém rozsahu.

„Tento kontrakt potvrzuje naši strategii v oblasti munice dlouhého dosahu a ukazuje, že jsme schopni realizovat velké projekty i na vysoce konkurenčních trzích západní Evropy,“ uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov. Skupina se podle něj dlouhodobě zaměřuje na rostoucí poptávku po munici s větším dostřelem.

CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce velkorážové munice. Klíčovou roli v produkci hraje dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci odpovídající standardům NATO.

Vedle aktuální zakázky a dubnového kontraktu uzavřela skupina letos také další významnou smlouvu. Prostřednictvím společnosti Excalibur International dodá desetitisíce kusů dělostřelecké a minometné munice členské zemi NATO, přičemž hodnota zakázky dosahuje stovek milionů eur.

CSG si na začátku roku zajistila zhruba 3,8 miliardy eur z prodeje akcií, což byl podle analytiků dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie skupiny výrazně posílily, i když od konce března se většinou drží pod upisovací cenou.

Skupina CSG působí v několika zemích a vyvíjí obranné i průmyslové technologie. Mezi její klíčové firmy patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí a loni jí výrazně rostly výsledky – čistý zisk meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur, zatímco tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur.

Ropa z Ruska znovu teče. Slovensko obnovilo dodávky přes Družbu

Slovensko začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Aktuálně příjem ropy probíhá v souladu s odsouhlaseným plánem,“ uvedla ráno Saková.

Vlády v Bratislavě a v Budapešti dříve opakovaně obvinily Ukrajinu, že s obnovením přepravy ruské ropy otálí. Maďarsko kvůli tomu blokovalo uvolnění půjčky EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Slovensko zase zprovozněním ropovodu Družba podmínilo svůj souhlas s přijetím dalšího balíku sankcí EU proti Rusku za jeho pokračující vojenskou agresi na Ukrajině.

Ve středu, kdy podle Bratislavy začalo napouštění Družby na ukrajinské straně, Slovensko a Maďarsko svou blokaci uvedených rozhodnutí EU odvolaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny.

Evropský blok po začátku vojenské invaze Ruska na Ukrajinu z února 2022 začal snižovat svou závislost na ruských energiích. Slovensko a Maďarsko ale získaly výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.

Slovensko po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba vyhlásilo stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft poskytlo ropu ze státních rezerv. Slovnaft si pak zajistil dodávky alternativní ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Vypůjčenou ropu státu už vrátil. Navzdory tomu kabinet slovenského premiéra Roberta Fica ponechal v platnosti stav ropné nouze, který Bratislavě například umožnil zavést dvojí ceny nafty. Toto opatření, jehož platnost vláda minulý týden prodloužila o dalších 30 dnů a které kritizovala Evropská komise, v praxi vedlo na Slovensku k vyšším cenám nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.

