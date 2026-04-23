Ropný šok brzdí české stavby. Polystyren mizí z trhu a firmy odkládají zakázky
Napětí v Perském zálivu zasáhlo české stavebnictví v nejcitlivější chvíli – na začátku sezóny. Materiály zdražují, polystyren se stává nedostatkovým zbožím a stavební firmy už klientům doporučují odklad prací.
Ropný šok vyvolaný napětím v oblasti Perského zálivu začíná naplno dopadat i na české stavebnictví. Navíc právě ve chvíli, kdy se rozjíždí hlavní stavební sezóna. Omezení provozu v Hormuzském průlivu, jedné z klíčových tras světového obchodu s ropou, po útoku USA a Izraele na Írán vyhnalo ceny energií prudce vzhůru a spustilo dominový efekt napříč průmyslem. Stavebnictví patří mezi první obory, které důsledky pocítily. „Momentálně se věnujeme menším zakázkám a optavám. Stavbu bytového domu jsme odložili zatím na květen. Důvodem jsou drahé stavební materiály, zejména izolace,“ uvedl majitel stavební firmy Martin Knížek.
Majitelé starších domů často hledají rychlé způsoby, jak snížit účty za energie a zlepšit komfort bydlení. Podle odborníků ale dílčí úpravy obvykle nestačí. Někdy mohou situaci i zhoršit. „Zásadní chybou je řešit dům po částech. Dům funguje jako celek a tak je potřeba k němu i přistupovat," říká Martina Kuchařová, energetická specialistka skupiny Saint-Gobain.
Rekonstrukci domu řešte jako celek. Postup po místnostech se prodraží, varují odborníci
Polystyren dochází, ceny skokově rostou
Nejviditelnějším problémem je aktuálně právě nedostatek polystyrenu. Ten je závislý na styrenu, tedy ropném derivátu, jehož dostupnost se kvůli situaci na trhu zhoršuje. Do toho přichází sezónní nárůst poptávky, protože právě jaro je obdobím, kdy se ve velkém začíná zateplovat. Kombinace těchto faktorů způsobila nejen výrazné zdražení u expandovaného polystyrenu (EPS) o více než pětinu, ale i to, že materiál z trhu prakticky mizí. Výrobci navíc přiznávají, že nejsou schopni garantovat ceny ani termíny dodání a dostupné zásoby směřují především na již nasmlouvané zakázky.
Firmy doporučují odklad staveb
Stavební firmy se tak dostávají do složité situace a některé už začínají brzdit nové projekty. „V některých případech doporučujeme zákazníkům zateplení raději posunout. Nedokážeme garantovat cenu ani termín dodání materiálu,“ dodává Knížek. Podobně situaci popisuje i technik společnosti Zofi fasády Roman Studený: „Polystyren prostě není. A když je, tak za ceny, které se mění doslova ze dne na den.“ Pro investory i domácnosti tak má doporučení: Buď počkat, nebo hledat alternativy, například v podobě minerální vaty či PIR izolací, tedy pěny, které zatím nejsou výpadky tolik zasažené.
Zdražuje i asfalt, ocel a doprava
Problém se přitom zdaleka netýká jen izolací. Růst cen ropy a energií se promítá i do dalších stavebních materiálů. Výrazně zdražují asfaltové směsi i pásy, což komplikuje výstavbu silnic a střech, a kvůli drahé energii roste i cena oceli. Do toho se přidávají vyšší náklady na dopravu, protože zdražující pohonné hmoty prodražují logistiku napříč celým trhem.
