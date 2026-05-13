Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?
Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.
Květen přinesl do žebříčku spořicích účtů nového lídra - Raiffeisenbank. Od května banka zvýhodnila klienty, kteří u ní pravidelně investují nebo mají u ní investiční portfolio v hodnotě nejméně 400 tisíc korun. Raiffeisenbank k dosavadní čtyřprocentní sazbě přidala bonus 0,2 procentního bodu, takže maximální úročení na jejím spořicím účtu nově dosahuje 4,2 procenta ročně, a to pro zůstatky do 500 tisíc korun.
Jako pravidelnou investici Raiffeisenbank uznává pouze automaticky nastavené investování do podílových fondů v minimální výši 500 korun měsíčně. Musí jít o pokyn zadaný jako „Pravidelná investice“ v platformách Raiffeisen Investice nebo RBroker, který se provádí podle předem nastavené částky a frekvence bez dalšího zásahu klienta. Nestačí tedy, když si klient každý měsíc ručně koupí investice za stejnou nebo vyšší částku. Do podmínky se nezapočítávají ani pravidelné nákupy akcií, ETF nebo jiných investičních nástrojů mimo podílové fondy.
Nový lídr, staré háčky
Raiffeisenbank na druhé místo odsnula dosavadního vítěze srovnání, spořicí účet u Partners Banky se sazbou 4,06 procenta ročně za doporučení nového klienta.
V těsném závěsu se drží mBank, jejíž mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 procenta ročně. mBank zůstává nejsilnější možností pro ty, kteří nechtějí investovat ani nikoho doporučovat. První tři měsíce platí sazba bez podmínek, potom je potřeba splnit aktivitu na běžném účtu: příchozí platby alespoň 15 tisíc korun měsíčně a minimálně pět plateb kartou. Sazba je podle banky platná minimálně do 31. května 2026.
Na čtyřprocentní úrok lze dosáhnout také u Banky Creditas. Základní sazba na Spořicím účtu+ sice činí 3,0 procenta do 500 tisíc korun, při pravidelném investování alespoň 3000 korun měsíčně se ale zvyšuje až na zmíněná 4,0 procenta. Při nižší pravidelné investici od 1500 do 2999 korun měsíčně banka přidává bonus půl procentního bodu, tedy celkem 3,5 procenta.
Jinými slovy: „čtyřka“ na spořicím účtu dál existuje, ale málokdy bez háčku. Střadatel musí číst podmínky stejně pozorně jako sazbu. U většiny ostatních bank se klienti musí spokojit se sazbami začínajícími trojkou, či dokonce dvojkou.
Žebříček spořicích účtů v květnu 2026
Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.
|Banka
|Max sazba
|Limit
|Podmínky pro max. sazbu
|Poznámka
|1Raiffeisenbank
|4,20 %
|do 500 000 Kč
|10 plateb kartou měsíčně + pravidelná investice alespoň 500 Kč měsíčně nebo investiční portfolio u banky v hodnotě nejméně 400 000 Kč.
|Bez investiční podmínky lze získat sazbu 4,00 % při splnění podmínky 10 plateb kartou měsíčně.
|2Partners Banka
|4,06 %
|do 500 000 Kč
|Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta.
|Pro doporučovatele platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Poté se sazba vrací na 3,2% za podmínky pěti plateb měsíčně, jinak úrok spadne na polovinu 1,5 %.
|3mBank
|4,01 %
|do 500 000 Kč
|První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně na mKonto + min. 5 plateb kartou měsíčně.
|Sazba platí minimálně do 31. 5. 2026. Nad 500 000 Kč banka úročí nižšími sazbami. (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
|4CREDITAS
|4,00 % / 3,50 %
|do 500 000 Kč
|Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %.
|Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
|5ČSOB
|3,80 %
|do 250 000 Kč
(pro Premium konto do 1 mil. Kč)
|5 plateb kartou měsíčně a kombinace aktivit: investice, penzijní spoření nebo stavební spoření alespoň 1 500 Kč měsíčně (s Premium 4000 Kč/měs).
|Od 250 000 Kč do 1 mil. Kč je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek 0,25 % do 1 mil. Kč.
|6Česká spořitelna
|3,80 %
|do 400 000 Kč
|Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně.
|Bez investování je sazba výrazně nižší. Zůstatek nad limitem je úročen jen minimálně.
|7VÚB Banka
|3,70 %
|bez stropu
|Bez podmínek. Produkt slovenské banky pro české klienty.
|Pozor na daňové potvrzení – bez doložení českého daňového domicilu může banka uplatnit slovenskou srážkovou daň.
|8Komerční banka
|3,50 %
|do 1 mil. Kč
|Bonus typicky na 6 měsíců, aktivace v aplikaci KB+, u stávajících klientů často jednorázový převod min. 100 000 Kč z jiné banky.
|Po bonusovém období sazba klesá na 3,0 %. Při nesplnění podmínek bývá úročení jen 0,10 %.
|9Trinity Bank
|3,30 %
|bez stropu
|Narozeninový spořicí účet. Nový spořicí účet, mohou si ho založit i stávající klienti, musí však jít o nový vklad.
|Nový vklad je částka, která přesahuje dosavadní vklady klienta v Trinity Bank k 10.4.2026.
|10Fio banka
|3,25 %
|do 200 000 Kč
|Bez složitých podmínek.
|Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč je úrok 0,10 %, od 1 do 10 mil. Kč 0,15 %, nad 10 mil. Kč 0,20 %.
|11J&T Banka
|3,25 %
|bez stropu
|Obvykle pro vyšší vklady nebo klienty s investicemi, typicky od 1 mil. Kč nebo při splnění vztahu s bankou.
|Výpovědní lhůta je jeden den.
|12UniCredit Bank
|3,20 %
|do 2 mil. Kč
|Min. 3 platby kartou měsíčně + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč měsíčně.
|Akční nabídka pro nové klienty.
|13MONETA Money Bank
|2,90 %
|bez limitu
|Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů alespoň 1 mil. Kč.
|Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,60 % do 1 mil. Kč, nad tento limit 0,50 %.
|14Air Bank
|2,60 %
|do 300 000 Kč
až 500 000 Kč při aktivitě
|Aktivita: min. 5 plateb měsíčně + příjem 25 000 Kč měsíčně.
|Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.
Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank, veřejné sazebníky a vlastní zpracování Newstreamu.
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Hra s bonusy
Květnový žebříček spořicích účtů se mimo posun Raiffeisenbank výrazně nepřepsal. Hlavním důvodem je, že základní úrokové sazby České národní banky, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořicích účtech v komerčních bankách, zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května.
Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank připomíná, že ještě před eskalací konfliktu v Perském zálivu se mluvilo i o možnosti, že by ČNB mohla letos sazby snížit. Válka a s ní spojené inflační tlaky ale tento scénář posunuly. Podle Kovandy platí, že čím déle bude konflikt trvat, tím větší bude pravděpodobnost, že další pohyb sazeb ČNB nebude dolů, ale naopak nahoru. Zároveň ale upozorňuje, že centrální banka zatím nepovažuje inflační tlaky za tak silné, aby musela jednat okamžitě.
„Nová prognóza ČNB počítá s průměrnou inflací 2,2 procenta letos a 2,4 procenta v příštím roce, tedy stále v tolerančním pásmu centrální banky. Na výrazné přepisování sazebníků bank to tak zatím letos nevypadá,“ uvedl Kovanda.
Do hry ale vstupuje i konkurenční boj o klienty. Právě ten rozhoduje o tom, která banka přidá pár desetin procentního bodu navíc nebo nabídne bonusové podmínky. Výsledná sazba na spořicím účtu je tak kombinací toho, co „dovolí“ centrální banka, a toho, jak moc chtějí banky přetahovat spořílky mezi sebou.
Další banky vylepšovaly úroky na spořácích už v průběhu dubna, konkrétně VÚB Banka posunula úročení z 3,6 na 3,7 procenta a Trinity Bank zvedla sazbu z 3,21 procenta na 3,3 procenta. Výrazněji upravila nabídku také J&T Banka, která se dostala z původních 2,4 na 3,25 procenta.
Co z toho plyne pro drobné střádaly? Sazby kolem čtyř procent nejspíš i v dalších měsících zůstanou výsadou aktivních klientů, ne novým standardem pro všechny. Kdo chce z úspor dostat maximum, bude muset dál sledovat nejen výši úroku, ale i limity, garance a podmínky, které se k němu vážou.
