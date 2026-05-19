Praha má nový plán pro výstavbu. Počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů
Praha zveřejnila finální podobu Metropolitního plánu, který má nahradit územní plán z roku 1999. Dokument určí, kde a v jakém rozsahu se bude ve městě stavět. Podle IPR počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů, dopravními stavbami i velkými projekty typu Vltavské filharmonie. Kritici ale varují, že veřejnost i zastupitelé mají na prostudování málo času.
Pražský magistrát zveřejnil finální podobu nového územního plánu se všemi zapracovanými připomínkami. Lidé dokumentaci najdou na webu města. Radní Prahy budou o takzvaném Metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Definitivně ho budou schvalovat zastupitelé pravděpodobně 28. května. Krátkou dobu na prostudování kritizuje nezisková organizace Arnika.
Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nový plán nahradí nynější územněplánovací dokumentaci z roku 1999, která může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028.
Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012, po zveřejnění prvního návrhu v roce 2018 následovala tři kola připomínkování. Poslední bylo loni.
Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.
Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě
Reality
Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.
Prostor pro 350 tisíc bytů
Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci nebo rozdělení města na specifikované lokality a jejich ochranu.
V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 tisíc bytů. Zahrnuje také všechny velké dopravní i další plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností.
V případě schválení zastupiteli příští týden by měl začít platit letos 1. září.
Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?
Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí
Názory
Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?
Arnika kritizuje rychlé schvalování
Postup při schvalování dokumentu dnes kritizovala Arnika. Nelíbí se jí, že finální podoba byla zveřejněna dnes a zastupitelé o ní mají hlasovat již příští týden.
„Považujeme za zcela nezodpovědné chtít po zastupitelích, městských částech i veřejnosti, aby během jediného týdne prostudovali více než 100 tisíc stran dokumentace, která rozhodne o budoucí podobě Prahy na desítky let dopředu,“ uvedla za spolek Anna Vinklárková.
Organizace v tomto smyslu odeslala otevřený dopis zastupitelům, ve kterém požaduje odložení hlasování na červen či ideálně září.
Developeři plán vítají
Zveřejnění plánu ocenila Asociace developerů. „V tuto chvíli se s jeho textovou i grafickou podobou teprve podrobně seznamujeme, a proto zatím nemůžeme poskytovat detailní komentář. Věříme však, že po mnoha letech příprav se Metropolitní plán stane důležitým mezníkem v řešení dlouhodobého problému nedostatečné výstavby v Praze a že naplní očekávání v podobě zvýšení kapacity pro bytovou i komerční výstavbu,“ píše se v jejím vyjádření.
Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.
Byty máme povolené, ale nestavíme. Ceny stavebních firem jsou přepálené, říká Kunovský
Reality
Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.