newstream.cz Reality Praha má nový plán pro výstavbu. Počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů

ČTK

Praha zveřejnila finální podobu Metropolitního plánu, který má nahradit územní plán z roku 1999. Dokument určí, kde a v jakém rozsahu se bude ve městě stavět. Podle IPR počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů, dopravními stavbami i velkými projekty typu Vltavské filharmonie. Kritici ale varují, že veřejnost i zastupitelé mají na prostudování málo času.

Pražský magistrát zveřejnil finální podobu nového územního plánu se všemi zapracovanými připomínkami. Lidé dokumentaci najdou na webu města. Radní Prahy budou o takzvaném Metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Definitivně ho budou schvalovat zastupitelé pravděpodobně 28. května. Krátkou dobu na prostudování kritizuje nezisková organizace Arnika.

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nový plán nahradí nynější územněplánovací dokumentaci z roku 1999, která může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028.

Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012, po zveřejnění prvního návrhu v roce 2018 následovala tři kola připomínkování. Poslední bylo loni.

Prostor pro 350 tisíc bytů

Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci nebo rozdělení města na specifikované lokality a jejich ochranu.

V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 tisíc bytů. Zahrnuje také všechny velké dopravní i další plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností.

V případě schválení zastupiteli příští týden by měl začít platit letos 1. září.

Arnika kritizuje rychlé schvalování

Postup při schvalování dokumentu dnes kritizovala Arnika. Nelíbí se jí, že finální podoba byla zveřejněna dnes a zastupitelé o ní mají hlasovat již příští týden.

„Považujeme za zcela nezodpovědné chtít po zastupitelích, městských částech i veřejnosti, aby během jediného týdne prostudovali více než 100 tisíc stran dokumentace, která rozhodne o budoucí podobě Prahy na desítky let dopředu,“ uvedla za spolek Anna Vinklárková.

Organizace v tomto smyslu odeslala otevřený dopis zastupitelům, ve kterém požaduje odložení hlasování na červen či ideálně září.

Developeři plán vítají

Zveřejnění plánu ocenila Asociace developerů. „V tuto chvíli se s jeho textovou i grafickou podobou teprve podrobně seznamujeme, a proto zatím nemůžeme poskytovat detailní komentář. Věříme však, že po mnoha letech příprav se Metropolitní plán stane důležitým mezníkem v řešení dlouhodobého problému nedostatečné výstavby v Praze a že naplní očekávání v podobě zvýšení kapacity pro bytovou i komerční výstavbu,“ píše se v jejím vyjádření.

EU přitvrdí na cizí investice. Nová pravidla vycházejí i z české praxe
ČTK

EU chce lépe hlídat, kdo kupuje strategické firmy a infrastrukturu v Evropě. Europoslanci schválili pravidla, která zavedou povinné prověřování zahraničních investic v citlivých sektorech. Podle české europoslankyně Markéty Gregorové posloužil český systém jako jeden ze vzorů pro evropské řešení.

Evropský parlament (EP) ve středu schválil nová pravidla EU pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Prověřování bude povinné pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je obrana, finanční služby, polovodiče, strategické suroviny či umělá inteligence (AI). Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost či veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu.

Dohodu s členskými státy o povinném prověřování zahraničních investic europoslanci přijali 508 hlasy, 64 europoslanců bylo proti a 90 se zdrželo hlasování.

Český systém posloužil jako vzor

Systém prověřování zahraničních investic v České republice sloužil jako vzor pro finální harmonizaci systému pro celou EU, sdělila novinářům česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených, která byla stínovou zpravodajkou návrhu.

„Takže Česko je opět jednou trošku v popředí. Málokdo to ví, ale v tomto ohledu jsme opravdu dobří,“ řekla.

Několik evropských zemí dříve nemělo žádný screening zahraničních investic, což je nebezpečné nejen kvůli možnému vzniku monopolů, uvedla Gregorová. „Když nemonitorujete záměr některých investorů, především čínských, ale i dalších, tak se vám může stát, že vám skoupí součásti kritické infrastruktury, a vy pak k nim nemáte žádný přístup,“ uvedla europoslankyně.

Konec evropské naivity, říká zpravodaj

„Tímto textem uzavíráme kapitolu evropské naivity. Některé zahraniční státy se nás snaží oslabit. Obracíme list v historii úmyslné slepoty členských států, která umožnila zahraničním aktérům převzít kontrolu nad citlivými odvětvími našeho hospodářství,“ uvedl zpravodaj návrhu, francouzský europoslanec Raphaël Glucksmann z druhé nejsilnější frakce socialistů a demokratů (S&D).

Cílem prověřování je zjistit, zda investice nepředstavují bezpečnostní riziko, ohrožení veřejného pořádku nebo přílišný vliv cizích států na strategická evropská aktiva. Mělo by jít o další krok směrem k větší ekonomické bezpečnosti Evropské unie, její větší strategické autonomii a omezení závislosti na zahraničních mocnostech.

Pravidla musí ještě potvrdit Rada EU

Předpis musí nyní ještě oficiálně schválit Rada EU, která zastupuje členské státy. Pravidla se začnou následně uplatňovat za 18 měsíců.

Dosavadní nařízení o prověřování přímých zahraničních investic vstoupilo v platnost 11. října 2020. Na základě vyhodnocení jeho fungování navrhla Evropská komise v lednu 2024 jeho revizi s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

Pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu a další geopolitická napětí zdůraznily potřebu identifikovat rizika a udělat více pro ochranu strategických aktiv EU před určitými investicemi, uvedl EP ve svém prohlášení.

Chaty a chalupy jsou zpět v kurzu. Ceny rekreačních nemovitostí vyskočily o 12 procent
Ceny bytů a domů v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku dál rostly. Ve srovnání s loňskem ale výrazně pomaleji. Zatímco loni byty v prvních třech měsících meziročně zdražily o 18 procent, letos jejich ceny vzrostly o šest procent. U rodinných domů je zpomalení ještě výraznější: po loňském růstu o pětinu letos zdražily jen o tři procenta.

Průměrný byt se letos v Česku prodával za 5,3 milionu korun, tedy zhruba o 300 tisíc korun dráž než v prvním čtvrtletí roku 2025. Průměrný rodinný dům vyšel na 6,9 milionu korun, meziročně o 385 tisíc korun více. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Reas.cz. Podle ní se trh dostává k cenovým stropům a kupující začínají nákup bydlení mnohem pečlivěji zvažovat

„Ceny za poslední dva roky vyrostly natolik, že kupující už každou investici mnohem více promýšlejí, což se projevuje výrazným zbrzděním tempa zdražování. Trh sice ztratil loňskou dynamiku, ale rozhodně se nezastavil,“ uvedl ředitel a spoluzakladatel Reas.cz Michal Makoš.

Podle něj lidé dál nakupují, ale přísněji posuzují, zda cena odpovídá hodnotě nemovitosti. Ceny tak stále rostou, už ale ne tak dramaticky jako v předchozích letech.

Praha stagnuje, levnější regiony rostou rychleji

Průměrné ceny bytů v Česku meziročně vzrostly o šest procent. V přepočtu na metr čtvereční ale zdražení dosáhlo deseti procent a cena se dostala na zhruba 92 tisíc korun za metr.

Ve velkých městech se však růst podle analýzy prakticky zastavil. V Praze se ceny bytů v prvním čtvrtletí meziročně téměř nezměnily. Průměrný byt se tam dál prodával za 8,6 milionu korun.

Jiná situace je v levnějších regionech, kde ceny rostly mnohem rychleji. Nejvýraznější zdražení zaznamenal Ústecký kraj, kde ceny bytů vzrostly o 22 procent. V Moravskoslezském kraji stouply o 18 procent a v Karlovarském o 17 procent.

Domy v Praze a Libereckém kraji zlevnily

Regionální rozdíly jsou patrné také u rodinných domů. Poptávka v prvním čtvrtletí klesla v Praze a Libereckém kraji. Právě tyto dva regiony byly zároveň jediné, kde domy meziročně zlevnily.

V Praze ceny rodinných domů klesly o čtyři procenta. Průměrný dům tam letos v prvních třech měsících stál 19,7 milionu korun, zatímco loni to bylo 20,5 milionu. V Libereckém kraji ceny domů klesly o pět procent, z 6,1 milionu na 5,8 milionu korun.

Beze změny zůstaly ceny domů v Karlovarském kraji, kde průměrná cena dosahovala 4,6 milionu korun. V Olomouckém kraji se ceny zvýšily jen nepatrně, na 4,7 milionu korun.

Chaty a chalupy zdražují nejrychleji

Odlišný vývoj ukazují rekreační nemovitosti. Zatímco loni v prvním čtvrtletí ceny chat a chalup meziročně klesly o desetinu, letos naopak vzrostly o 12 procent. Jde tak o nejrychleji zdražující segment ze všech sledovaných kategorií.

Průměrná cena chaty nebo chalupy letos dosáhla 3,3 milionu korun. Loni ve stejném období to bylo přibližně 2,96 milionu.

Vyšší ceny ale zároveň znamenají delší prodej. Podle analýzy trvá prodej rekreační nemovitosti v průměru o tři týdny déle než loni. Prodávající, kteří chtějí získat maximální možnou cenu, tak musí počítat s delším čekáním. Výsledkem ale může být vyšší prodejní částka.

