Spořitelna zlevňuje investování. U malých nákupů sráží poplatek z 90 korun na pár korun
Česká spořitelna od 18. května 2026 mění ceník investičních služeb. U jednorázového nákupu akcií, frakčního investování, ETF, ETC nebo certifikátů ruší minimální poplatek, který dosud činil 90 korun, případně čtyři eura nebo čtyři dolary.
Nově budou klienti platit pouze 0,35 procenta z objemu transakce. Pro menší investory to znamená výrazné zlevnění. Pokud klient investuje například 1000 korun, místo dosavadního poplatku 90 korun zaplatí nově jen 3,50 koruny.
Banka se přibližuje investičním aplikacím
Spořitelna změnou reaguje na rostoucí oblibu investování přes mobilní aplikace. Právě ty v posledních letech přilákaly hlavně mladší klienty díky jednoduchému ovládání a nízkým poplatkům u menších nákupů.
„Počet klientů, kteří s námi investují, ke konci dubna 2026 meziročně vzrostl o 14 procent a přesáhl 780 tisíc, přičemž objem spravovaných investic dosáhl více než 520 miliard korun. Tempo růstu našich investičních klientů se v posledních dvou letech zvýšilo takřka o polovinu. Odstraněním jednorázových poplatků vycházíme vstříc zejména mladým klientům, kteří jsou zvyklí investovat přes mobilní aplikace,“ uvedl Lukáš Míka, který je v České spořitelně odpovědný za rozvoj investičních a depozitních řešení.
Podle něj roste zájem zejména o investování v mobilní aplikaci George. „Předpokládáme, že do několika let bude se Spořitelnou investovat každý čtvrtý bankovní klient v Česku,“ doplnil Míka.

George má ukázat nákup hned
Banka zároveň upravuje i samotné zobrazení investičního portfolia v aplikaci George. Klienti mají po nákupu burzovně obchodovaných produktů nově okamžitě vidět, co koupili.
Dosud se nákup v portfoliu zobrazil až po technickém vypořádání pokynu, tedy obvykle za jeden až tři dny. To podle banky u části klientů vyvolávalo nejistotu.
„V aplikaci George nově zpřehledňujeme zobrazení investičního portfolia. Při nákupu burzovně obchodovaných produktů – akcií, ETF, ETC či certifikátů – klienti ihned vidí ve svém portfoliu, co si koupili. Dosud se nákup zobrazil až po technickém vypořádání pokynu, tedy za jeden až tři dny,“ uvedl Míka.
Češi investují víc než dřív
Změna ceníku přichází v době, kdy se v Česku zvyšuje zájem o investování. Podle průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví se aktivnímu investování věnuje 55 procent Čechů, což je o 14 procentních bodů více než před dvěma lety.
Celkem se snaží nějakým způsobem zhodnotit své peníze 88 procent Čechů. Před dvěma lety to bylo 66 procent. Nejčastějším nástrojem zůstávají spořicí účty, které využívá 74 procent lidí. Následuje penzijní spoření se 48 procenty a investice do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů se 43 procenty.
Poplatková bitva se přesouvá do bank
Spořitelna už loni oznámila širší zjednodušení investičního ceníku, které začalo platit od 1. února 2026. Nynější zrušení minimálního poplatku je ale důležité hlavně pro menší transakce. U těch dosavadní minimální poplatek investování přes banku výrazně prodražoval. Nové schéma tak posouvá bankovní investování blíž k investičním aplikacím, které na nízkých poplatcích a jednoduchém ovládání dlouhodobě staví.
