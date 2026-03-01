Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti

Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti

Andrej Babiš a Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?

Premiér dlouho opakuje, že válka na Ukrajině ho nezajímá. Na otázky kolem české podpory Ukrajině odpovídá, že chce mír, ne válku. Vy chcete válku?, provokuje. Jeho prioritou je „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ uvedl v týdnu. A potvrdil, že na obranné výdaje nechce dávat víc peněz a směřovat ke 3,5 procenta HDP tak, jak se zavázala v NATO předchozí vláda. To byl prý slib Fialy, ne jeho.

Pro západní spojence musíme být pěkný hlavolam. Americký velvyslanec už Babiše varoval, že Česko závazky nesplní. Babiš si v Evropě troufá. Jeho tématem je tam změna systému emisních povolenek, záchrana průmyslu. Aby se lidem dobře žilo. O výdajích na obranu se tam nebaví.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Spojené státy, to je jiná káva. Babiš si netroufne jakkoli zpochybňovat českou loajalitu. Vzniká z toho podivný tanec. Když Spojené státy zaútočily na Írán, Babiš vydal podivnou zprávu, že Česká republika stojí za našimi spojenci a věří, že v regionu brzy nastane stabilita a mír. Vyznej se v tom.

Podobně je na tom Petr Macinka, bez minulých diplomatických zkušeností ministr zahraničí. K Ukrajině má podobný přístup jako Babiš, ne zbraně, ale mír! Na bezpečností konferenci vyškolí Hillary Clintonovou z demokracie, za což sklidí pochvalu od Donalda Trumpa. Great job. Při návštěvě Washingtonu slintal jako pejsek při drbání.

O to větším překvapením byl jeho vyspělý krátký proslov před plénem OSN. Síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku. Největší síla spočívá ve schopnosti ji ukončit, prohlásil například státnicky. Liberálové se museli podrbat za ušima. Jenže potom přišel útok na Írán a Macinka srazil podpatky. Írán podle ministra podporuje a financuje řadu teroristických a ozbrojených skupin, ohrožuje mezinárodní bezpečnost, převzal okamžitě americkou rétoriku.

Související

Letecký šok: Klíčový uzel mezi Východem a Západem ochromen

Lufthansa, ilustrační foto
Lufthansa
ČTK
ČTK

Globální letecká doprava je v neděli stále silně narušena kvůli pokračujícím úderům USA, Izraele a Íránu, které zapříčinily uzavření hlavních letišť na Blízkém východě, píše agentura Reuters. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů.

Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena. Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.

Podle Reuters mělo uzavření letišť dopad i mimo region. Dubaj a nedaleká Dauhá, kde byly v neděli ráno hlášeny exploze, leží na klíčovém dopravním uzlu mezi východem a západem. Uzavření těchto letišť proto narušilo letové řády leteckých společností po celém světě.

námořní cvičení v Hormuzském průlivu

Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne

Trhy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna "prakticky uzavřena". Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

ČTK

Přečíst článek

Letecké společnosti v Evropě, Asii a na Blízkém východě zrušily nebo přesměrovaly lety, aby se vyhnuly uzavřenému nebo omezenému vzdušnému prostoru, což vedlo k prodloužení letových časů a nárůstu nákladů na palivo. Narušení provozu navíc umocnila nemožnost využívat íránské a irácké trasy. Ty získaly na významu v momentě, kdy válka na Ukrajině donutila letecké společnosti vyhýbat se ruskému vzdušnému prostoru.

Uzavření nebe na Blízkém východě nutí letecké společnosti využívat stále užší výběr leteckých tras, přičemž další riziko představují střety mezi Pákistánem a Afghánistánem, uvedl ředitel komunikace serveru Flightradar24 Ian Petchenik. "Případná eskalace konfliktu mezi Pákistánem a Afghánistánem a následné uzavření vzdušného prostoru by měly pro spojení mezi Evropou a Asií drastické důsledky," dodal Petchenik.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Bankroty zpomalily, problém ne. Počet osobních krachů dál roste

Bankroty zpomalily, problém ne. Počet osobních krachů dál roste
ČTK
ČTK
ČTK

V lednu v ČR soudy vyhlásily 1048 osobních bankrotů, meziročně o 17 procent méně. Zároveň bylo podáno 1074 návrhů na osobní bankrot, což je meziroční pokles o devět procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

"Lednový počet osobních bankrotů byl o více než 200 nižší než měsíční průměr za rok 2025. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, vyhlásily soudy 15 238 osobních bankrotů. Proti předchozímu období jich bylo o desetinu více. Počet osobních bankrotů se zvyšuje již třetím rokem po sobě. Soudy přijaly 15 957 návrhů na osobní bankrot, o sedm procent více než v předchozím období," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V lednu soudy vyhlásily nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji, a to 155. V Ústeckém kraji jich bylo 148 a v Jihomoravském kraji 117. Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno rovněž v Moravskoslezském kraji.

ilustrační foto

Vlna bankrotů v Česku: firmy padají nejrychleji od roku 2017

Zprávy z firem

Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

ČTK

Přečíst článek

Proti předchozímu období se nejvíce počet osobních bankrotů zvýšil v Jihomoravském kraji, a to o čtvrtinu. O 22 procent se jejich počet zvýšil na Vysočině a o pětinu v Praze. Proti předchozímu období se počet osobních bankrotů zvýšil ve všech krajích. Pouze mírné zvýšení zaznamenal Zlínský a Olomoucký kraj, shodně o tři procenta. V Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji se počet osobních bankrotů zvedl o čtyři procenta.

Za posledních 12 měsíců v Česku zbankrotovalo 17 z každých 10 tisíc obyvatel starších 15 let. Regionem, kde jsou lidé nejvíce ohroženi osobním bankrotem, zůstává Ústecký kraj. V něm za posledních 12 měsíců na 10 tisíc obyvatel starších 15 let připadlo 49 bankrotů. Ve Středočeském kraji to bylo 24 bankrotů a v Moravskoslezském kraji 23. Naopak nejméně byli v tomto období bankrotem ohroženi obyvatelé Plzeňského kraje, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo pouze sedm osobních bankrotů. V Praze, na Vysočině a ve Zlínském kraji to bylo 11 bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme