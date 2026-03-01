Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti
Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?
Premiér dlouho opakuje, že válka na Ukrajině ho nezajímá. Na otázky kolem české podpory Ukrajině odpovídá, že chce mír, ne válku. Vy chcete válku?, provokuje. Jeho prioritou je „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ uvedl v týdnu. A potvrdil, že na obranné výdaje nechce dávat víc peněz a směřovat ke 3,5 procenta HDP tak, jak se zavázala v NATO předchozí vláda. To byl prý slib Fialy, ne jeho.
Pro západní spojence musíme být pěkný hlavolam. Americký velvyslanec už Babiše varoval, že Česko závazky nesplní. Babiš si v Evropě troufá. Jeho tématem je tam změna systému emisních povolenek, záchrana průmyslu. Aby se lidem dobře žilo. O výdajích na obranu se tam nebaví.
Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.
Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit
Názory
Spojené státy, to je jiná káva. Babiš si netroufne jakkoli zpochybňovat českou loajalitu. Vzniká z toho podivný tanec. Když Spojené státy zaútočily na Írán, Babiš vydal podivnou zprávu, že Česká republika stojí za našimi spojenci a věří, že v regionu brzy nastane stabilita a mír. Vyznej se v tom.
Podobně je na tom Petr Macinka, bez minulých diplomatických zkušeností ministr zahraničí. K Ukrajině má podobný přístup jako Babiš, ne zbraně, ale mír! Na bezpečností konferenci vyškolí Hillary Clintonovou z demokracie, za což sklidí pochvalu od Donalda Trumpa. Great job. Při návštěvě Washingtonu slintal jako pejsek při drbání.
O to větším překvapením byl jeho vyspělý krátký proslov před plénem OSN. Síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku. Největší síla spočívá ve schopnosti ji ukončit, prohlásil například státnicky. Liberálové se museli podrbat za ušima. Jenže potom přišel útok na Írán a Macinka srazil podpatky. Írán podle ministra podporuje a financuje řadu teroristických a ozbrojených skupin, ohrožuje mezinárodní bezpečnost, převzal okamžitě americkou rétoriku.