Szijjártó: Ano, Lavrova informuji o dění na jednáních EU

Péter Szijjártó
ČTK

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. V pondělí na předvolebním setkání Szijjártó také uvedl, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.

Deník The Washington Post o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů členských zemí unie. Evropská komise označila tyto zprávy za znepokojivé a vyzvala maďarskou vládu k objasnění těchto obvinění.

Kabinet premiéra Viktora Orbána již o víkendu označil obvinění listu The Washington Post za „lživé zprávy“.

„My to děláme dobře.“ Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

nst

Přečíst článek

V pondělí večer ale Szijjártó na předvolební akci v maďarském Keszthely své kontakty s Lavrovem podle Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutí EU v oblasti energetiky, automobilového průmyslu a bezpečnosti přímo ovlivňují vztahy Maďarska s partnery mimo Evropskou unii.

„Ano, o těchto otázkách je třeba diskutovat s našimi partnery mimo Evropskou unii. Před zasedáními Rady EU a po nich mluvím nejen s ruským ministrem zahraničí, ale také s americkým, tureckým, izraelským, srbským a dalšími,“ řekl Szijjártó. „To, co říkám, může znít drsně, ale diplomacie je o rozhovorech s lídry jiných zemí,“ dodal

Maďarsko je zemí EU, která má s Ruskem stále velmi blízké vztahy. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnáctkrát. Jeho poslední cesta se uskutečnila 4. března, kdy se v Kremlu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Související

Válka v Íránu zasahuje světovou ekonomiku

Válka v Íránu zasahuje světovou ekonomiku
ČTK Protext
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Konflikt kolem Íránu se v bleskovém tempu přestal být pouze regionálním problémem a stal se jedním z klíčových faktorů formujících situaci globální ekonomiky. Jeho dopady jsou patrné současně na trzích surovin, financí, nemovitostí i nových technologií — od prudkého růstu cen ropy přes odliv kapitálu z Dubaje, až po výprodeje na asijských burzách a napětí v sektoru polovodičů. Je to příklad toho, jak silně je dnešní svět propojený – narušení na jednom místě se okamžitě promítá do nákladů a rizik v úplně jiných částech světa.

Vývoj ceny ropy, která aktuálně stojí kolem 100 dolarů za barel, ukazuje, jak silně trh reaguje na eskalaci konfliktu v Perském zálivu. Klíčovým faktorem není samotný Írán, ale praktické ochromení dopravy přes Hormuzský průliv, což omezuje dostupnost suroviny a může připravit svět až o pětinu dodávek. V důsledku toho se ceny ropy během krátké doby téměř zdvojnásobily oproti začátku roku a volatilita cen odráží rostoucí paniku investorů. Ani dočasné poklesy cen nemění obraz trhu – převládá přesvědčení, že prodlužující se konflikt může udržet tlak na růst cen a v krajním scénáři vést k ještě hlubší energetické krizi.

Ještě donedávna byla Dubaj rájem pro milionáře a byla považován za mimořádně bezpečné místo. Bohatí lidé z Ruska, Evropy i Asie se tam ochotně stěhovali, čímž vyhnali ceny nemovitostí na rekordní úrovně. S vypuknutím konfliktu však mnoho milionářů začalo přesouvat svá aktiva do bezpečnějších lokalit. Část kapitálu již začíná odtékat do Singapuru, Švýcarska či Hongkongu.

Dubaj

Válka brzdí Dubaj. Realitní kapitál se může přesouvat do Evropy

Názory

Napětí kolem Íránu a vojenské operace v blízkovýchodním regionu se okamžitě promítají i do realitního trhu. V praxi to znamená, že část kupujících odkládá rozhodnutí o nákupu nemovitostí. Nejviditelnější je to v Dubaji a dalších částech Spojených arabských emirátů (SAE), které v posledních letech patřily mezi nejrychleji rostoucí realitní trhy světa, píše ve svém komentáři Jan Štěpánek, ředitel Century 21 Synergy.

nst

Přečíst článek

Válka na Blízkém východě tak prudce zastavila boom na trhu nemovitostí v Dubaji, která ještě nedávno přitahovala kapitál z celého světa. Index cen klesl přibližně o 30 procent, čímž vymazal letošní růsty a představuje jeden z největších poklesů v posledních letech. Trh, který dříve dynamicky rostl — zaznamenával silné nárůsty jak v roce 2024, tak i v roce 2025 — byl náhle destabilizován rostoucím geopolitickým rizikem a přímými incidenty v regionu, včetně útoků dronů na infrastrukturu emirátu. Ačkoli někteří analytici poukazují na to, že fundamenty poptávky zůstávají relativně silné, další směr trhu bude záviset především na vývoji konfliktu a úrovni bezpečnosti v regionu.

Nejvíce dopady války pociťuje Asie – jihokorejský akciový index KOSPI ztratil během dvou dnů po několikatýdenním růstu 20 procent. Je to proto, že Asie je region, který dováží obrovské množství energie, takže každý růst cen ropy působí jako dodatečná daň uvalená na ekonomiku – rostou výrobní náklady, klesají marže firem a zhoršují se obchodní bilance států. Zvláště ohrožená jsou odvětví s vysokou energetickou náročností — doprava, letectví a těžký průmysl. Letecké společnosti omezují spojení, průmyslové podniky snižují výrobu a centrální banky se začínají připravovat na růst inflace.

Nejméně zjevný, ale potenciálně velmi vážný dopad války se týká helia. Jde o surovinu klíčovou pro výrobu polovodičů, zdravotnické techniky i kosmických technologií. Jeho trh je malý a silně koncentrovaný, což jej činí mimořádně citlivým na narušení. Produkční a logistické problémy v oblasti Perského zálivu již vedly ke skokovému růstu cen a omezení dostupnosti. Pro technologický sektor je to špatná zpráva. Helium nemá snadno dostupné náhrady a jeho nedostatek může zpomalit výrobu čipů. Pokud se konflikt protáhne, dopady mohou být mnohem širší — od elektroniky až po automobilový průmysl.

Akciové portfolio se nestaví za den, ale postupně a s jasným plánem

Trhy

Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Související

Útočná puška CZ BREN 3

Týden tradera: Domácí zbrojaři i nadále sílí. Colt CZ si buduje dominantní pozici na trhu

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Ropa opět zdražila nad 100 dolarů za barel
Aktualizováno

Cena ropy opět vystřelila nad 100 dolarů za barel, Íránci popřeli jednání s USA

Money

ČTK

Přečíst článek

Stát půjde víc do mínusu: Babiš připustil vyšší schodek

Andrej Babiš
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že státní rozpočet v příštím roce bude mít vyšší schodek než letos. Zdůvodnil to potřebou investic. První rozpočet, který předložila a prosadila Babišova koaliční vláda, počítá se schodkem 310 miliard korun. Minulý týden ho podepsal prezident Petr Pavel, účinný je od soboty, což znamenalo konec rozpočtového provizoria. Možnost, že výše příštího schodku přesáhne tu letošní, připustil Babiš už v sobotním Týdnu v politice České televize.

„Samozřejmě, protože my vlastně začínáme,“ reagoval Babiš na dotaz, proč bude příští rok schodek vyšší než letos. „Představte si, že máte nějaký podnikatelský záměr a jdete investovat. Tak nejdřív investujete, vznikne vám nějaký dluh. A když ta investice začne fungovat, tak vám začne přinášet peníze, které můžete vlastně použít jako příjem do toho rozpočtu,“ dodal.

Investice na prvním místě

Výši schodku tak podle Babiše určí investice, které Česko potřebuje. „Musíme investovat do zdravotnictví, to je na prvním místě, do duševního zdraví, musíme pokračovat v dopravní infrastruktuře. Musíme samozřejmě investovat do bezpečnosti. Uvidíme, jak to všechno vyjde,“ uvedl. Ačkoliv je teprve březen, kabinet podle něj už o příštím rozpočtu musí začít mluvit.

O investicích mluví celá Evropa, dodal Babiš. „Investice jsou na prvním místě, podle toho budeme stavět i ten rozpočet na příští rok,“ dodal premiér. V rozhovoru, který ČT odvysílala o víkendu, Babiš uvedl, že schodek bude „velké číslo“. „Já nevím, vyloučit se to nedá,“ reagoval na dotaz, zda bude schodek vyšší než letos.

Stínová vláda ODS

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Názory

Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
