Pavel reaguje na telefonáty Szijjárta s Lavrovem: Měli bychom přehodnotit vztahy s Maďarskem
Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to České televizi v reakci na zveřejněný obsah hovorů mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska.
Deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje před týdnem napsal, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. Szijjártó později potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Uvedl také, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.
Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.
Babiš tlačí na Fica: Ukončete stav ropné nouze. Slovensko zatím váhá
Zablokování sankcí
Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií podle ČT zveřejnili nahrávku, která má zachycovat maďarského ministra, jak probírá s ruským protějškem evropské sankce. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v reakci na informace The Washington Post před týdnem sdělil, že kvůli zdrojovému deníku zprávy o pravidelných telefonátech mezi maďarským a ruským šéfem diplomacie nepřeceňuje. Text považuje spíš za pokus poškodit vládnoucí maďarskou stranu Fidesz těsně před volbami. Ty se v Maďarsku konají 12. dubna, Szijjártó je členem strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.
Kreml zareagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.
Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml
