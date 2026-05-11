Stávková pohotovost a tlak na Klempíře. Spor o financování veřejnoprávních médií se vyostřuje

Expertní pracovní skupina zřízená opozičními poslanci mediálního výboru Poslanecké sněmovny vyzvala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby z připomínkového řízení. Na tiskové konferenci to uvedla senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Připomínkové řízení má skončit v pátek.

O zřízení pracovní skupiny rozhodl mediální výbor na konci dubna z podnětu pirátské poslankyně Andrey Hoffmannové. Stalo se tak na schůzi, při níž měla kvůli absencím převahu opozice. Výbor tehdy navzdory nesouhlasu koaličních členů zároveň vyzval ministra kultury, aby návrh zákona stáhl.

„Je naprosto zjevné, že nepředcházela předložení tohoto návrhu zákona žádná hluboká odborná diskuse ani analýza. Nebylo to ani diskutováno s médii veřejné služby,“ uvedla Marvanová. Podle ní ministerstvo neprovedlo ani analýzu RIA, tedy analýzu dopadů, důvodů a cílů regulace.

Skupina se sešla poprvé

Do pracovní skupiny se vedle opozičních poslanců a senátorů zapojili také zástupci vedení České televize a Českého rozhlasu, jejich odborů a Syndikátu novinářů. Skupina se dnes sešla poprvé a její závěry mají mít doporučující charakter pro mediální výbor.

Zástupci koalice už dali najevo, že chtějí pracovní skupinu zrušit. Pokud by k tomu došlo, podle senátora Davida Smoljaka (STAN) by ji mohl zastřešit Senát, kde má opozice většinu.

ČT mluví o nejistotě

Podle zástupce generálního ředitele České televize Milana Fridricha vyvolal návrh zákona velkou nervozitu na trhu. „Pro nás změny, které se chystají, které jsou ve vzduchu, znamenají obrovskou nejistotu a nervozitu z hlediska budoucnosti financování České televize a udržitelnosti veřejné služby,“ uvedl.

Pracovní skupina se podle něj shodla, že omezení financování veřejné služby by nemělo být cílem žádné budoucí legislativy.

Kritici varují před ohrožením nezávislosti

Návrh zákona mění financování médií veřejné služby z poplatků na státní rozpočet. Zároveň má proti letošku omezit objem disponibilních prostředků o 1,4 miliardy korun. Zástupci České televize a Českého rozhlasu, mediální experti i opoziční poslanci návrh kritizují kvůli věcným i formálním nedostatkům. Podle kritiků ohrožuje nezávislost ČT a ČRo.

Kvůli návrhu zákona vyhlásily odbory a pracovníci ČT a ČRo spolu s iniciativou Veřejnoprávně časově neomezenou stávkovou pohotovost. Tvrdí, že návrh by vedl k rozkolísání rozpočtu, hromadnému propouštění a oslabení schopnosti veřejnoprávních médií plnit jejich poslání.

Stará hala, nový život. Nádraží v Mostě čeká rekonstrukce za téměř miliardu
Mostecké nádraží čeká proměna za téměř 850 milionů korun. Správa železnic vybrala návrh ateliéru BYRÓ architekti, který počítá s modernizací budovy ze 70. let, novou lávkou přes kolejiště i bezbariérovým přístupem k nástupištím. Rekonstrukce má proběhnout v letech 2031 až 2033.

Návrh ateliéru BYRÓ architekti zvítězil v architektonické soutěži, kde se utkal s dalšími devíti studii. Architektonické týmy měly nejen najít nejvhodnější design interiéru budovy, ale také sladit podobu budoucí lávky přes kolejiště se zastřešením nástupišť. Lávka nahradí podchody a umožní bezbariérový přístup k nástupištím i území za kolejištěm.

BYRÓ architekti navrhli řešení, které podle Správy železnic ctí architektonické principy původních autorů a pracuje s nimi současným jazykem. Pro odbavení cestujících bude sloužit výhradně dnešní odjezdová hala - stane se hlavním veřejným prostorem nádraží.

Otevření severní fasády

U vítězného návrhu porota ocenila otevření severní fasády, které umožňuje orientaci odbavovací haly ke kolejím a vytváří nové vizuální propojení města s krajinou za tratí. Pozitivně hodnotila zastřešení prostoru před odbavovací halou, které zvyšuje komfort při přestupu na autobus, nabízí využití pro kavárnu se zahrádkou a vytváří zastínění přilehlých vnitřních prostor, uvedli železničáři.

Nádraží je podle webu Národního památkového ústavu součástí souboru staveb, které vznikly v jednom časovém úseku pro přeložku trati ve směru Oldřichov u Duchcova – Chomutov. Budova je podle památkářů řešena v duchu mezinárodního stylu. Zajímavé je i funkční spojení administrativní části a nádražního provozu. Objekt nese znaky dobové estetiky i použití typických až nadstandardních materiálů, uvedl NPÚ.

Návrhy architektů se zaměřily mimo jiné na fasádu budovy, která má po rekonstrukci splňovat dnešní technické požadavky. Vedle toho vypracovali ideový návrh využití výškové části nádraží, zaměřit se měli i na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb. S budoucí podobou nádraží se bude moct seznámit i veřejnost, Správa železnic plánuje výstavu oceněných soutěžních návrhů.

Před vlakovým nádražím je autobusové. To původní je léta prázdné. Patří soukromé firmě, se kterou se radnice nedohodla na odkupu. Město se rozhodlo postavit nový dopravní terminál za zhruba 68 milionů korun, získalo na to dotaci 62 milionů korun.

Polední menu v Česku poprvé překročilo hranici 200 korun. V Praze stojí průměrný oběd už 226 korun a další krajská města se k této částce rychle blíží. Češi proto stále častěji nosí jídlo z domova a cena stravování začíná rozhodovat i při výběru nové práce.

Dát si v poledne oběd v restauraci začíná být pro řadu Čechů luxus. Průměrná cena poledního menu vůbec poprvé překročila hranici 200 korun. Nejhůř jsou na tom Pražané, kteří za oběd platí v průměru už 226 korun. A levněji než za dvě stovky se lidé najedí už jen v polovině krajských měst.

Dvě stovky za oběd? Ještě nedávno částka, nad kterou by mnozí hosté protočili oči. Teď je to nová česká realita. Podle Edenred Restaurant Indexu vyjde průměrné polední menu v Česku na 200,70 koruny. Jde o historicky nejvyšší hodnotu, kterou index zaznamenal. A bude hůř. Ceny totiž rostou prakticky všude.

Praha tradičně vede. Průměrné menu v hlavním městě už stojí 226 korun. Hranici dvou set korun překročily také Brno, Plzeň, České Budějovice a Liberec. A další města jsou těsně před ní. Ostrava je na 198,80 koruny, Pardubice na 196,80 koruny.

Jinými slovy: kdo ještě dnes hledá klasické levné meníčko, má stále menší šanci.

Praha utíká zbytku republiky. Ale zdražuje se všude

Nejlevněji se podle dat Edenredu aktuálně obědvá ve Zlíně a Olomouci. Ani tam už ale nejde o žádnou láci. Ve Zlíně stojí polední menu v průměru 177,80 koruny, v Olomouci 179,30 koruny. „Po celé republice pozorujeme v prvním kvartálu letošního roku pokračování růstu cen, a to v průměru zhruba o korunu měsíčně,“ upozorňuje Aneta Martišková ze spoelčnosti Edenred.

Meziročně obědy zdražily o 3,1 procenta, tedy zhruba o šest korun. To je víc než inflace, která v březnu podle dat ČNB činila 1,9 procenta. Nejrychleji ceny rostly v Olomouci, kde meziročně vyskočily o 4,8 procenta. Nejpomaleji naopak v Českých Budějovicích, a to o dvě procenta.

Češi počítají každou korunu. Restaurace už není samozřejmost

Drahé obědy mění každodenní návyky zaměstnanců. Lidé stále častěji řeší, kde se nají rychle, ale hlavně levně. Vyhrávají kantýny, zvýhodněná meníčka a jídlo z domova. „Když čeští zaměstnanci přemýšlejí nad tím, jak využijí svoji obědovou přestávku, obvykle se soustředí na to, jak se naobědvat co nejrychleji a zároveň nejlevněji,“ říká Martišková.

Podle průzkumu Barometr FOOD si jídlo z domova nosí do práce 57 procent zaměstnanců. Do restaurací v okolí pracoviště chodí 26 procent lidí. Rozvoz, který za covidu zažil boom, je dnes spíš výjimečné zpestření. Jako nejčastější způsob poledního stravování ho uvedlo jen 8,7 procenta respondentů.

Cena obědů už není jen otázkou každodenní útraty. Podle Edenredu začíná hrát roli dokonce i při výběru zaměstnání. Dostupnost a nabídku stravování v okolí pracoviště považuje za důležitý faktor při změně práce 29 procent respondentů. „Důležitým faktorem je stravování pro zaměstnance dokonce i při výběru nové práce,“ dodává Martišková.

Pro firmy to znamená jediné: kdo neumí zaměstnancům pomoci se stravováním, může být na trhu práce méně atraktivní. Stravenky, kantýna nebo dostupné restaurace v okolí už nejsou příjemný bonus. Pro část lidí se z nich stává jeden z argumentů, proč práci vzít, nebo odmítnout.

