Stávková pohotovost a tlak na Klempíře. Spor o financování veřejnoprávních médií se vyostřuje
Expertní pracovní skupina zřízená opozičními poslanci mediálního výboru Poslanecké sněmovny vyzvala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby z připomínkového řízení. Na tiskové konferenci to uvedla senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Připomínkové řízení má skončit v pátek.
O zřízení pracovní skupiny rozhodl mediální výbor na konci dubna z podnětu pirátské poslankyně Andrey Hoffmannové. Stalo se tak na schůzi, při níž měla kvůli absencím převahu opozice. Výbor tehdy navzdory nesouhlasu koaličních členů zároveň vyzval ministra kultury, aby návrh zákona stáhl.
„Je naprosto zjevné, že nepředcházela předložení tohoto návrhu zákona žádná hluboká odborná diskuse ani analýza. Nebylo to ani diskutováno s médii veřejné služby,“ uvedla Marvanová. Podle ní ministerstvo neprovedlo ani analýzu RIA, tedy analýzu dopadů, důvodů a cílů regulace.
Skupina se sešla poprvé
Do pracovní skupiny se vedle opozičních poslanců a senátorů zapojili také zástupci vedení České televize a Českého rozhlasu, jejich odborů a Syndikátu novinářů. Skupina se dnes sešla poprvé a její závěry mají mít doporučující charakter pro mediální výbor.
Zástupci koalice už dali najevo, že chtějí pracovní skupinu zrušit. Pokud by k tomu došlo, podle senátora Davida Smoljaka (STAN) by ji mohl zastřešit Senát, kde má opozice většinu.
ČT mluví o nejistotě
Podle zástupce generálního ředitele České televize Milana Fridricha vyvolal návrh zákona velkou nervozitu na trhu. „Pro nás změny, které se chystají, které jsou ve vzduchu, znamenají obrovskou nejistotu a nervozitu z hlediska budoucnosti financování České televize a udržitelnosti veřejné služby,“ uvedl.
Pracovní skupina se podle něj shodla, že omezení financování veřejné služby by nemělo být cílem žádné budoucí legislativy.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder se příští týden chystají do Brna na sjezd sudetských Němců. Podle českého ministra zahraničí Petra Macinky si ale akci neužijí. Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Kritici varují před ohrožením nezávislosti
Návrh zákona mění financování médií veřejné služby z poplatků na státní rozpočet. Zároveň má proti letošku omezit objem disponibilních prostředků o 1,4 miliardy korun. Zástupci České televize a Českého rozhlasu, mediální experti i opoziční poslanci návrh kritizují kvůli věcným i formálním nedostatkům. Podle kritiků ohrožuje nezávislost ČT a ČRo.
Kvůli návrhu zákona vyhlásily odbory a pracovníci ČT a ČRo spolu s iniciativou Veřejnoprávně časově neomezenou stávkovou pohotovost. Tvrdí, že návrh by vedl k rozkolísání rozpočtu, hromadnému propouštění a oslabení schopnosti veřejnoprávních médií plnit jejich poslání.