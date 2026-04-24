Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět
Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.
World Beer Cup, často označovaný za pivní obdobu Oscarů, letos hodnotil přes 8 500 piv od více než 1 600 pivovarů z 50 zemí. V takové konkurenci je dvojitý zásah malého nezávislého pivovaru mimořádný.
Matuška je navíc dlouhodobě jediným českým pivovarem, který se v soutěži od roku 2012 pravidelně prosazuje. Letošní dvě medaile z něj dělají historicky první domácí řemeslný pivovar s více než jedním oceněním z World Beer Cupu. Po dvanácti letech bez medaile přišlo loni zlato, letos hned dvojitý úspěch. Spíš, než jednorázový moment to působí jako potvrzení dlouhodobě rostoucí formy pivovaru.
Z Broum vzešla ikona českého řemeslného piva
Pivovar založil v roce 2009 sládek Martin Matuška v Broumech na Berounsku a během patnácti let se z malého projektu stal jeden ze symbolů české řemeslné pivní revoluce. Výrazně se zapsal nejen moderním pojetím ležáků, ale i svrchně kvašenými pivy. Právě Raptor IPA patří k etiketám, které pomáhaly definovat domácí craft beer boom.
Vedle pivovaru v Broumech buduje Matuška i výraznou stopu v Praze. Podniky Automat Matuška Dejvice a Automat Matuška Jiřák ukazují pivovar i v roli promyšleného hospodského konceptu.
Nejsou jen místem, kde se čepují čerstvé várky přímo od zdroje, ale i prostorem, kde se propojuje pivo, gastronomie a komunita kolem řemeslného pivovarnictví. Právě i díky těmto podnikům se Matuška neprofiluje jen jako úspěšný minipivovar, ale jako značka, která dlouhodobě ovlivňuje podobu tuzemské pivní kultury.
