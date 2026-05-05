Nový dopravní uzel pro Liberec. Historická budova zůstane, okolí se zásadně promění
Architektonickou soutěž na nový přestupní terminál vlakové a autobusové dopravy v Liberci vyhrálo pražské studio OV Architekti. Rozhodnutí poroty bylo podle náměstka primátora Jiřího Janďourka téměř jednomyslné. Město představí tři nejlepší návrhy na přelomu května a června v kulturním centru Linserka.
Terminál společně připravují Správa železnic, Liberecký kraj a město Liberec. Projekt ale závisí na vybudování rychlého železničního spojení z Prahy do Liberce. Bez něj podle generálního ředitele Správy železnic Tomáše Tótha nedává nový terminál smysl.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si projekt studia OV Architekti
Přestavba nádraží
Nový dopravní uzel má vzniknout přestavbou hlavního libereckého nádraží. Propojí železniční, autobusovou i městskou dopravu. Historická nádražní budova zůstane zachována, areál se ale zbaví nevzhledných pozdějších přístaveb. Přibýt má moderní prosklená odbavovací hala a nástupiště má před počasím chránit lehká prosklená střecha s integrovanými solárními panely.
„Chtěli jsme přinést nějaký charakter, který vám dá svým tvarem najevo, že jste přijeli do Liberce,“ uvedl architekt Štěpán Valouch.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Vítězný návrh řeší většinu dlouhodobých problémů v prostoru mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Autobusová stání se mají přesunout blíž ke kolejím, což zkrátí přestupy a zvýší pohodlí cestujících. Důraz má být kladen také na bezbariérovost.
Projekt je navržen tak, aby se dal uskutečňovat po etapách a rozdělit mezi jednotlivé investory. Vedle rekonstrukce historické nádražní budovy počítá studie s moderní přístavbou autobusového terminálu. V sousedství má vzniknout také parkovací dům až pro 600 aut, který by uvolnil prostor na druhé straně ulice pro další výstavbu.
Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.
Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu
Reality
Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.
„Propojením odjezdové a příjezdové haly a doplněním dalších služeb vznikne velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího města v Česku,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Kvůli autobusovému terminálu budou muset ustoupit koleje u výpravní budovy i historická budova peronu. Ta nemá památkovou ochranu a podle návrhu ji nebylo možné začlenit do bezbariérového nádraží.
Náklady projektu odhadl Tóth na 3,5 miliardy korun. Na financování by se měly podílet také kraj a město. Přestavba nádraží ale nezačne dříve než po roce 2035, protože klíčovou podmínkou zůstává rychlé železniční spojení mezi Prahou a Libercem.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.