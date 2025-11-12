Češi dosáhli svého limitu. Za oběd víc než dvě stovky nedají
Po pěti letech zdražování se růst cen obědů v Česku téměř zastavil. Průměrná útrata se už několik měsíců drží kolem 197 korun a strávníci zjevně narazili na svůj cenový strop. Restaurace proto hledají rovnováhu mezi cenou a kvalitou, zatímco Češi zvažují, kde a za kolik se nají.
Podle Edenred Restaurant Indexu se průměrná útrata za oběd v říjnu pohybovala na úrovni 197,6 koruny. Tato částka se od léta téměř nemění s výjimkou srpna, kdy krátce překročila hranici 198 korun. Tempo růstu je tak nejpomalejší za posledních pět let, což naznačuje, že lidé už nejsou ochotni za polední jídlo dál připlácet. Provozovatelé restaurací se tomu přizpůsobují a více než kdy dřív kalkulují s tím, co si zákazníci ještě mohou dovolit.
Zatímco v minulých letech zdražování poháněla inflace a růst nákladů na energie, letos už hraje hlavní roli psychologický faktor. Podle průzkumů považují Češi za přijatelnou cenu oběda kolem 140 korun, zatímco běžná útrata se pohybuje mezi 180 a 200 korunami.
Regionální rozdíly se dál prohlubují
Nejdražší zůstává Praha s průměrnou útratou 222,1 koruny, následuje Brno s 209,9 koruny. Na opačném konci žebříčku stojí Zlín (175,6 koruny) a Olomouc (176,5 koruny). Rozdíly mezi městy se přitom v posledních letech dále prohlubují. Zatímco v říjnu 2020 dělilo Prahu a Zlín přibližně 24 korun, dnes už je rozdíl téměř dvojnásobný (47 korun). Od roku 2020 se ceny obědů v Česku zvýšily v průměru o 41,5 procenta. Největší nárůst zaznamenala Ostrava (+52,2 procenta), následovaná Prahou (+43,7 procenta) a Brnem (+42,9 procenta). „Data za léto a podzim ukazují, že se situace kolem zdražování obědů stabilizovala. Ceny už prakticky nerostou a meziroční nárůst je nejnižší od roku 2020,“ říká Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred.
Zdražování v roce 2024 výrazně zpomalilo, přesto šlo o rok přizpůsobování. Většina restaurací se potýkala s vyššími náklady na suroviny, energie a mzdy. Podle Edenredu muselo zvýšit ceny 67 procent podniků, a čtvrtina z nich začala používat levnější suroviny nebo zjednodušila nabídku. Část restaurací přešla na menší porce nebo základní varianty menu.
Zatímco zákazníci se snaží šetřit, restaurace se potýkají s tlakem na udržení kvality. „Gastro segment si prošel mnoha otřesy – od pandemie přes energetickou krizi až po nedostatek personálu,“ připomíná Martišková. „Nyní se ale situace postupně stabilizuje. Počet plateb i návštěvnost restaurací už několik měsíců mírně rostou. Část lidí se k obědům mimo domov vrací, jiní si ale osvojili nové návyky – rozvoz nebo přípravu jídla doma,“ dodává.
Podle dat Edenred Restaurant Indexu je počet transakcí v restauracích o 32 procent nižší než na začátku roku 2020. Během pandemie byl přitom propad až 85 procent. V roce 2024 se návštěvnost držela 34 až 44 procent pod „předcovidovou“ úrovní, letos se situace zlepšila a stabilizovala. Pokud se započítají i rozvážkové služby, činí celkový pokles přibližně 15 procent, což potvrzuje, že část poptávky se přesunula natrvalo právě do online objednávek.
Z českého poledního rituálu se postupně stává praktická operace mezi poradami. Lidé sledují cenu i rychlost obsluhy, a místo tříchodového menu si často vybírají jen hlavní chod nebo jídlo s sebou. Podle průzkumu Barometr FOOD si 47 procent strávníků vybírá podnik podle denní nabídky, která zůstává hlavním kritériem při volbě restaurace. Polední menu tak zůstává páteří české gastronomie.
