Česko chce rychlovlaky, ale nemá peníze ani podmínky

nst

Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu zatím nemá vytvořené podmínky pro efektivní budování sítě vysokorychlostních tratí, kterou chce dokončit zhruba do roku 2050. Stát podle kontrolorů stále neurčil financování, nedokončil klíčová jednání se sousedními zeměmi a neprokázal ani očekávané přínosy projektu. Podle NKÚ navíc hrozí, že některé slibované úspory se vůbec nenaplní.

Kontrola se zaměřila na peníze vynaložené na přípravu rychlých železničních spojení v letech 2020 až říjen 2025. Výsledkem je varování, že projekt v současné podobě naráží na zásadní rizika – od financování po samotnou logiku plánovaných přínosů.

Kontroloři upozorňují, že například slibované časové úspory budou fungovat jen při dokončení celých tras a modernizaci navazující infrastruktury. Jenže třeba modernizace železničního uzlu v Praze se plánuje až na rok 2047, zatímco trať Praha–Brno má začít fungovat už v roce 2036.

Další problémy

Otazníky visí i nad rozvojem regionů. Podle NKÚ se v některých případech dostává do rozporu s cílem zkrátit cestovní dobu. Každá další zastávka totiž podle Evropského účetního dvora prodlužuje jízdu v průměru o čtyři až 12 minut.

Další problém je mezinárodní propojení. V době kontroly nebyla platná ani jediná mezinárodní smlouva o nových přeshraničních tratích a jednání se sousedy podle úřadu stále nejsou uzavřena.

Kontrola zároveň odkryla problémy u veřejných zakázek. U části z 15 prověřovaných tendrů za 2,5 miliardy korun vzrostly ceny až o 126 procent. NKÚ upozornil, že změna zákona o zadávání veřejných zakázek umožnila výrazně navyšovat ceny i po soutěži, což podle něj může deformovat trh a vést k nehospodárnému utrácení.

Minimální investiční náklady na síť vysokorychlostních tratí úřad odhaduje na 737 miliard korun. Správa železnic už do přípravy investovala 5,6 miliardy, ale financování samotné výstavby podle NKÚ zůstává nejasné.

OBRAZEM: Z Prahy až na Ukrajinu? Leo Express chystá velkou expanzi

Dopravce Leo Express by s vlaky Talgo, které od 30. dubna nasadí na nové mezinárodní linky mezi Prahou a Bratislavou či Prešovem, mohl do budoucna jezdit také do Polska, Maďarska a na Ukrajinu, uvedl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Třináctivozové soupravy tažené lokomotivami Siemens Vectron dopravce představil na pražském hlavním nádraží.

Přečíst článek

Ministerstvo dopravy závěry kontrolorů odmítá s tím, že projekt se mezitím posunul. Podle resortu se stát nově soustředí na páteřní síť napojenou na evropské koridory, což má výrazně snížit náklady – z původně odhadovaných 1,2 bilionu korun zhruba na polovinu.

Ministerstvo zároveň sází na evropské peníze a alternativní financování včetně PPP projektů. Klíčové podle něj bude, s jakou podporou z EU může Česko počítat v dalších letech.

Debata o českých rychlovlacích se tak znovu vrací k základní otázce: je země připravena na projekt za stovky miliard, nebo se ambiciózní plán začíná zadrhávat ještě před startem?

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války
Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. V noci na dnešek o tom informoval portál Axios s odvoláním na své zdroje. Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Americký prezident Donald Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.

Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní, než ho před týdnem Trump prodloužil do doby, než Teherán předloží mírový návrh.

K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu. Úžinu Teherán v reakci na americko-izraelské údery de facto zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.

Írán požaduje, aby USA ukončily blokádu, v opačném případě hrozí vojenskou reakcí. Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu podle AFP také do Washingtonu vzkázal, že Teherán se nebude zapojovat do jednání, budou-li vedena pod tlakem a hrozbami a za trvání blokády přístavů.

Americký prezident Donald Trump

My držíme trumfy, jednat nepoletíme. Trump zatrhl setkání s íránským ministrem

Americký prezident Donald Trump dnes zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Uvedl to web stanice Fox News. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.

Přečíst článek

Donald Trump

Karel Pučelík: Místo velkého vítězství je Írán Trumpovým velkým debaklem

Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.

Přečíst článek

Trump využil chaos po střelbě. Oživuje svůj vysněný megaprojekt tanečního sálu

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu
Prezident Donald Trump po sobotní střelbě během večeře Asociace korespondentů v Bílém domě znovu oživil svůj dlouho prosazovaný plán na výstavbu obřího reprezentačního sálu v areálu prezidentské rezidence. Incident využil jako nový argument pro projekt za 400 milionů dolarů, který už delší dobu naráží na právní i politické překážky, uvádí agentura Bloomberg.

„Teď už každý vidí, jak moc je to potřeba,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox News. Podle něj bezpečnostní rizika potvrzují nutnost vybudovat velký a zabezpečený sál přímo v areálu Bílého domu.

Trump už dříve označil bezpečnost za jeden z hlavních důvodů projektu, který počítá s prostorem o rozloze 90 tisíc čtverečních stop. V neděli tuto argumentaci ještě vyostřil, když na síti Truth Social tvrdil, že po takovém sálu údajně volali prezidenti i bezpečnostní složky po 150 let. Důkazy pro toto tvrzení ale neexistují.

Plánovaný sál má podle Bílého domu sloužit pro státní večeře a prezidentské akce, nikoliv pro akce externích organizací, jako je právě večeře korespondentů. Trump tento rozdíl ve svých vystoupeních nezmínil.

Dlouhodobá obsese

Projekt velkolepého sálu je přitom jednou z Trumpových dlouhodobých obsesí. Přestože čelí válce s Íránem i dalším zahraničněpolitickým a domácím výzvám, myšlenku stavby dál prosazuje. Loni dokonce nechal kvůli projektu zbourat východní křídlo Bílého domu, což vyvolalo odpor památkářů i ostrou kritiku demokratů.

Další komplikace přišla na konci března, kdy federální soud ve Washingtonu výstavbu pozastavil, dokud Trump nezíská souhlas Kongresu.

Střelba během tradiční washingtonské společenské akce tak nyní prezidentovi poskytla nový impulz, jak kontroverzní projekt znovu dostat do centra pozornosti.

Americký prezident Donald Trump

Milost pro každého, kdo se mihnul v Bílém domě. Trump prý zvažuje obří hromadný pardon

Leaders

duk

Přečíst článek
Kamala Harrisová zvažuje návrat do boje o Bílý dům
Aktualizováno

„Ještě jsem neskončila.“ Kamala Harrisová zvažuje návrat do boje o Bílý dům

Politika

ČTK

Přečíst článek
