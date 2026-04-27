Česko chce rychlovlaky, ale nemá peníze ani podmínky
Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu zatím nemá vytvořené podmínky pro efektivní budování sítě vysokorychlostních tratí, kterou chce dokončit zhruba do roku 2050. Stát podle kontrolorů stále neurčil financování, nedokončil klíčová jednání se sousedními zeměmi a neprokázal ani očekávané přínosy projektu. Podle NKÚ navíc hrozí, že některé slibované úspory se vůbec nenaplní.
Kontrola se zaměřila na peníze vynaložené na přípravu rychlých železničních spojení v letech 2020 až říjen 2025. Výsledkem je varování, že projekt v současné podobě naráží na zásadní rizika – od financování po samotnou logiku plánovaných přínosů.
Kontroloři upozorňují, že například slibované časové úspory budou fungovat jen při dokončení celých tras a modernizaci navazující infrastruktury. Jenže třeba modernizace železničního uzlu v Praze se plánuje až na rok 2047, zatímco trať Praha–Brno má začít fungovat už v roce 2036.
Další problémy
Otazníky visí i nad rozvojem regionů. Podle NKÚ se v některých případech dostává do rozporu s cílem zkrátit cestovní dobu. Každá další zastávka totiž podle Evropského účetního dvora prodlužuje jízdu v průměru o čtyři až 12 minut.
Další problém je mezinárodní propojení. V době kontroly nebyla platná ani jediná mezinárodní smlouva o nových přeshraničních tratích a jednání se sousedy podle úřadu stále nejsou uzavřena.
Kontrola zároveň odkryla problémy u veřejných zakázek. U části z 15 prověřovaných tendrů za 2,5 miliardy korun vzrostly ceny až o 126 procent. NKÚ upozornil, že změna zákona o zadávání veřejných zakázek umožnila výrazně navyšovat ceny i po soutěži, což podle něj může deformovat trh a vést k nehospodárnému utrácení.
Minimální investiční náklady na síť vysokorychlostních tratí úřad odhaduje na 737 miliard korun. Správa železnic už do přípravy investovala 5,6 miliardy, ale financování samotné výstavby podle NKÚ zůstává nejasné.
Dopravce Leo Express by s vlaky Talgo, které od 30. dubna nasadí na nové mezinárodní linky mezi Prahou a Bratislavou či Prešovem, mohl do budoucna jezdit také do Polska, Maďarska a na Ukrajinu, uvedl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Třináctivozové soupravy tažené lokomotivami Siemens Vectron dopravce představil na pražském hlavním nádraží.
Ministerstvo dopravy závěry kontrolorů odmítá s tím, že projekt se mezitím posunul. Podle resortu se stát nově soustředí na páteřní síť napojenou na evropské koridory, což má výrazně snížit náklady – z původně odhadovaných 1,2 bilionu korun zhruba na polovinu.
Ministerstvo zároveň sází na evropské peníze a alternativní financování včetně PPP projektů. Klíčové podle něj bude, s jakou podporou z EU může Česko počítat v dalších letech.
Debata o českých rychlovlacích se tak znovu vrací k základní otázce: je země připravena na projekt za stovky miliard, nebo se ambiciózní plán začíná zadrhávat ještě před startem?
