Táckárna u Karlova mostu? Je to tak, obědové menu tam vyjde na méně než dvě stovky

Polévka, hlavní jídlo a pití za necelé dvě stovky u Karlova mostu? Není to nereálné, i v turisty nabitém místě se můžete chutně a výhodně najíst.

Už potřetí jsme se vydali na cestu za výhodným obědovým meníčkem do centra Prahy. A mezi davy turistů jsme narazili na jedno speciální místo přímo u Karlova mostu. Hned vedle vyhlášeného Klubu Lávka a Restaurace Mlýnec se v prvním patře domu Klubu techniků nachází příjemná jídelna.

Tamní obědové menu se skládá z polévky a hlavního jídla a stojí 180 korun. A láká na něj už cedule u vstupu. Desítky kolemjdoucích turistů ji ale míjí bez povšimnutí. Vlastně naštěstí. Hned za dveřmi budovy, v níž sídlí Klub techniků (dříve Československá vědeckotechnická společnost), totiž plyne čas pomaleji.

Návrat do časů minulých na Novotného lávce

Poloprázdným a tichým foyer míříme ke schodům do prvního patra, kam nás posílá cedule. Na konci chodby je příjemná jídelna, chceme-li táckárna. Stoly jsou zaplněné, máme ale štěstí a sedáme si na místo s krásným výhledem na panorama Pražského hradu a Karlova mostu.

Ač je tu plno strávníků, moc dlouho nečekáme.

„Denně uděláme kolem dvou set obědů,“ vypráví místní paní kuchařka a připravuje u toho čerstvý salát. Většinou pro místní zaměstnance. „Lidi zvenku k nám moc nechodí,“ dodává s tím, že by to chtěla změnit. I proto, aby mohli přibrat posily.

Platit se dá hotově i kartou. A kromě obědů, které se podávají do 13. hodiny, sem lze zaskočit i na snídani.

My si k obědu dali guláš s těstovinami. Kolínka to sice nebyla, ale i vrtule nás přenesly v čase zpět do školních let. I když klasické školní „UHO“ (univerzální hnědá omáčka - pozn. red.) to rozhodně nebylo. Guláš byl mnohem chutnější. A bonusem byl samozřejmě již zmíněný skvělý výhled.

