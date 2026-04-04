RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé
Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.
Celkem nenápadný podnik nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad místní dobře znají. Nepropsal se do gurmánských žebříčků, ale na české klasice nedělá chyby. Podnik nabízí chlebíčky a dortíky, je však vyhlášený svými obědy.
Kdo chce mít za pět minut od okamžiku, kdy prošel dveřmi, před sebou na talíři jídlo, je na správném místě. Přestože kolem poledne bývají fronty. Ty však rychle postupují vpřed. Vezmete si tácek, příbor a ubrousky, za pět minut sedíte s obědem. Jde o skutečný fast food. Kdo nechce trávit na obědě hodinu a dobře se přitom najíst, tam se nesplete.
„Táckárna“ je vlastně takový fast food po česku. Místo burgeru a hranolek si u pultu objednáte knedlík se zelím a vepřové nebo holaňdák. Klasické menu nabízí i v retro řeznictví v Kaprově ulici. Oběd pro dva s pivem stojí cca 350 korun.
Enjoy
Příznivé ceny
Co víc, ceny jsou nadmíru příznivé. To se v dnešní době cení. Kuřecí stehno na paprice, 139 korun. Knedlík za šest korun, kopeček rýže za dvanáct. Vepřový řízek vyjde na 109 korun. Každý se tady vejde pod dvě stě korun. Zmíněný moravský vrabec se špenátem a čtyřmi knedlíky, bratru za 158 korun. S jídlem bez masa se dá dostat pod sto korun. Žádné polotovary, vše se vaří v přilehlé kuchyni.
K tomu nikdy nechybí v nabídce dvě polévky, obvykle hovězí vývar s játrovými knedlíčky nebo gulášová, čočková, každá za 45 korun. Za to se obvykle nedá pořídit v běžné kavárně ani kafe. Kvůli kombinaci zaručené kvality a přijatelné ceny tam nemají o hosty nouzi. Ano, není to vysoká gastronomie, ani tam nehledí do kalorických tabulek. Ale kdo má rád dobré jídlo, dobře ví, že tuk nese chuť.
Spousta lidí v Dlouhé ulici míří na vyhlášený „smažák“ do Lokálu, my vyrazili na „tácek“. Kolik v Apetitu stojí obědové menu?
Enjoy
Veleúspěšný Vinohradský koncept. Zatímco v přilehlých provozovnách po pár letech točí doslova jedna potrefená husa za druhou, se smažákem za 230 korun, na produkci tohoto nízkonákladového provozu se stojí fronty.
Kdo by měl obavu, že by se návštěvou zařízení dostal do společnosti chudých penzistů, pletl by se. Podnik vyhledávají místní zaměstnanci, včetně úředníků centrály Všeobecné zdravotní pojišťovny, která sídlí hned naproti. Ano, to je to místo, které pravidelně navštěvují protikorupční policisté. Ostatně i policisté nebo záchranáři, kteří nemají času nazbyt, se v tomto podniku často stravují. Také rodiny s dětmi, když o víkendu nestihly navařit.
