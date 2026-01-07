Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na Hradě se podávala terina z vepřového jazyka s křenem, pikantní hořčicí a perličkami stříbrných cibulek. Grilovaný candát s tymiánovou omáčkou, pyré z čočky. Jako dezert žloutkový krém s hedvábnou texturou a jemnou vanilkovou notou. Pil se Sauvignon, ročník 2023, pozdní sběr. K tomu celému jeden Turek.

Byl to velmi očekávaný oběd. Prezident s premiérem měli vyřešit Turka. Jak mnozí čekali, ani po dobrém jídle a pití se nic nezměnilo. Motoristé na Turkovi lpějí, prezident ho nechce.

Babiš se po setkání tvářil, že udělal možné nemožné, aby se Turek ministrem stal. Hodinu prý přesvědčoval prezidenta. Nepovedlo se. „Mrzí mě to, myslím, že mohl dostat šanci,“ glosoval jednání premiér po obědě, který asi nebyl moc obědem, spíš klasickým mocenským jednáním. Ví vůbec Babiš, co pil?

Výsledkem „klíčového“ jednání je, že vedením ministerstva životního prostředí je stále pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Babiš bude s šéfem Motoristů jednat o dalším postupu.

Ač by se možná mohlo zdát, že jde o tvrdý střet premiéra s prezidentem, není tomu tak. Babiš Turka nominoval, aby se zavděčil Motoristům. Nechce si je úplně rozházet, potřebuje je. Že nebude Turek ministrem ho jistě nijak zvlášť netrápí. Ačkoliv před médii bude vraštit čelo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel

Stanislav Šulc: Vydařený novoroční oběd prezidenta s premiérem. Turek má prostě smůlu

Názory

Oběd dvou nejvyšších ústavních činitelů země dopadl podle očekávání. Andrej Babiš splnil, co slíbil, a přednesl návrh na jmenování motoristy Turka na post ministra. Prezident Petr Pavel pak také splnil, co slíbil, a Turka jmenovat nadále odmítá. S tím se rozešli. Ale příběhu tím konec není, ačkoli nám tento novoroční oběd řekl víc, než by se mohlo zdát.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Motorista Macinka to šponuje. Cpe na ministerstvo Turka přese všechno. Nikdo vlastně netuší, proč tam má být právě Turek. Je to snad nějaké Klausovo poslední přání? „My nejsme schopni ustoupit,“ prohlásil v pondělí Turek. „Věřím, že časem pan prezident celkově změní svůj názor na mě. Doufám v to.“ Je to asi nějaká věštba, Turek ve vládě jako nějaké tajemné poselství.

Prezident Pavel může být zcela klidný. Turka prostě nejmenuje, děj se co děj. Nic mu nehrozí. Ústava mu dává obrovský prostor někoho jmenovat, nebo také nejmenovat ministrem. Buďme si jisti, že v případě Turka plně využije druhou možnost. Bez ohledu na případnou kompetenční žalobu. Ústava nemluví o čase, v kterém by měl ministra jmenovat. Mohou to tedy být třeba čtyři roky.

Pavel i Babiš mají jediný zájem. Mít korektní vztahy. Pavlovi záleží na zahraniční politice, Babiš počítá peníze. Sice se oba tváří jako soupeři, ale vlastně si chtějí vyjít vstříc. Turek ani jednoho z nich nezajímá. Například v případě muniční iniciativy vyšel Babiš Pavlovi vstříc. Jistě za to dostane od prezidenta prostor v jiných otázkách. Turek je hezký kouřový mrak této vlády, ale o něm Česko skutečně není.

Ministr zahraničí Petr Macinka se při chystané návštěvě Ukrajiny zaměří na fungování protidronové obrany. Bezpečnostní rada státu se na svém prvním zasedání nové vlády zabývala také budoucností české muniční iniciativy či krizovými tématy vnitřní bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že chce větší transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se při plánované návštěvě Ukrajiny chce detailně seznámit s fungováním protidronové obrany. Po jednání Bezpečnostní rady státu to v úterý uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Právě obrana proti bezpilotním prostředkům patřila mezi témata prvního zasedání rady po ustavení nové vlády.

Bezpečnostní rada se věnovala také budoucnosti takzvané muniční iniciativy, díky níž Ukrajina získává dělostřeleckou munici. Babiš už v úterý večer po jednání koalice zemí podporujících Ukrajinu v Paříži uvedl, že iniciativa může pokračovat, pokud nebude financována z českých státních peněz. Ve středu doplnil, že projekt zůstane ve stejné organizační struktuře jako dosud. Zároveň vyjádřil překvapení nad vysokými zisky zbrojařských firem zapojených do dodávek.

Premiér členy rady informoval i o výsledcích jednání takzvané koalice ochotných v Paříži. Na programu byly rovněž otázky související s povodněmi, připomenutí policejního zásahu při střelbě na Karlově univerzitě před dvěma lety či protipožární ochrana objektů v návaznosti na nedávné tragické události ve švýcarském lyžařském středisku. Babiš zdůraznil, že chce, aby závěry jednání Bezpečnostní rady byly co nejvíce transparentní a aby o nich byla informována veřejnost. První jednání nové rady označil za „oťukávačku“.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády, který koordinuje otázky bezpečnosti země. V současnosti má osm členů – vedle premiéra je místopředsedou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy.

Na muniční iniciativě Česko spolupracuje především s Nizozemskem a Dánskem. Česká republika v projektu vystupuje jako koordinátor a zajišťuje logistiku, zatímco samotnou munici z větší části financují jiné státy, například Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina díky iniciativě získala zhruba 1,8 milionu kusů munice, celkem už přes čtyři miliony. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) dárci na munici přispěli asi 100 miliardami korun, z toho Česko částkou dvě až tři miliardy.

Petr Macinka v úterý po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou oznámil, že Ukrajinu brzy navštíví. Shodli se, že jejich společným úkolem je pracovat na zlepšení vzájemné atmosféry. Rozhovor navazoval na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v Česku Vasylem Zvaryčem, které se uskutečnilo kvůli kritice novoročního projevu předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury.

Kdo si myslel, že po dnešním „novoročním“ obědu prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem bude kauza Turek vyřešená, nejspíš o tuzemské politice moc neví. A také je nyní nejspíš překvapen, že se řešení turkovské otázky nepřiblížilo ani o píď.

My ostatní chápeme, co se vlastně stalo, poměrně jasně. Premiér Babiš naplnil to, co ještě mohl slíbit svým koaličním partnerům, a Turkovo jméno skutečně prezidentovi předložil. A prezident Pavel také naplnil veškerá očekávání a jmenování Turka do čekal ministerstva odmítl.

Tím příběh pravicového influencera s politickými ambicemi sice nekončí, ale dostává se do fáze, kde se jeho jmenování dostává již do říše sci-fi.

Motoristé budou tlačit Babiše k žalobě

Tím podstatným totiž je, že premiér po dezertu prohlásil, že kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování ministra aktuálně nezvažuje. Přitom je to právě on (respektive premiér, případně „vláda“), kdo jako jediný takovou žalobu podat může. Motoristé ani nikdo jiný to formálně udělat nemůže.

Co tedy nyní nastane? I na to máme precedenty. Motoristé zcela jistě budou na Babiše tlačit, aby jednal dál. Ten zcela nepochybně zaujme zdržovací taktiku, protože mu jde o dvě podstatné věci: aby jeho vláda získala důvěru a aby si udržel poslaneckou imunitu kvůli kauze Čapí hnízdo.

Ale jinak si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že v kauze Turek již Babiš udělal vše, co plánoval a dál v ní již konat nebude. Ostatně totéž proběhlo při jmenování jeho minulé vlády, kdy Miloš Zeman odmítl jmenovat jednoho kandidáta na ministra, a Babiš tehdejšímu koaličnímu partnerovi, tedy ČSSD, vysvětlil, že to je jejich problém.

Lepší bez Turka ve vládě, než s Turkem v opozici

Jistě, platí, že Motoristé opojení dvěma volebními úspěchy jsou v úplně jiné situaci, než tehdy již chřadnoucí a postupně se rozkládající sociální demokracie. Takže teoreticky mají na premiéra silnější páky.

Jenomže čas naopak hraje proti nim. Důležitá hlasování budou dříve, než by Babiš mohl i jen začít předstírat, že kompetenční žalobu připravuje, natož aby ji měl hotovou. I vzhledem k tomu, že takovou žalobu tu ještě nikdy nikdo nepodal, jistě půjde takový proces protahovat téměř libovolně.

Navíc zatímco pro Motoristy je Turek podstatný koník, pro Babiše jde stále spíše o reputační problém, se kterým se příliš špinit nechce, protože se mu nebude chtít u dalších evropských a světových lídrů vysvětlovat, že má v kabinetu ministra, jehož sociální sítě byly plné antisemitských gest, jenom proto, aby si udržel imunitu.

A Motoristé si také budou muset říct, jestli je lepší být ve vládě bez Turka, nebo s Turkem v opozici.

