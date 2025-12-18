Německé dluhopisy míří k rekordu. Část peněz půjde na armádu
Německo v příštím roce zvýší prodej státních dluhopisů zhruba o pětinu na 512 miliard eur, tedy 12,5 bilionu korun, uvedla německá agentura pro správu dluhu (DFA). Podle agentury Bloomberg je to rekordní částka. Vláda kancléře Friedricha Merze požaduje více peněz na zlepšení infrastruktury, ale i na modernizaci ozbrojených sil.
Agentura pro správu dluhu plánuje získat přibližně 318 miliard eur prodejem cenných papírů na kapitálových trzích a dalších 176 miliard eur prostřednictvím peněžního trhu. Vydat se chystá i tzv. zelené dluhopisy, a to v objemu 16 až 19 miliard eur.
Německé dluhopisy si po oznámení udržely růst. Výnosy desetiletých dluhopisů od začátku roku vzrostly téměř o 50 bazických bodů, částečně v důsledku očekávaných dodatečných výdajů.
Německo má největší ekonomiku v Evropě, od pandemie covidu-19 se ale potýká s problémy a v posledních dvou letech je v útlumu. Vláda se ekonomiku snaží podpořit a zavázala se, že v příštích deseti letech vyčlení 500 miliard eur na infrastrukturu.
Merzova koalice, tvořená konzervativním blokem CDU/CSU a sociálními demokraty (SPD) ministra financí Larse Klingbeila, také zvyšuje investice do dlouhodobě zanedbávaných ozbrojených sil, píše Bloomberg. Merzova vláda tím částečně reaguje na bezpečnostní obavy, které má Evropa po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.
Ve středu schválili zákonodárci v Berlíně investice na zbrojení v objemu zhruba 50 miliard eur. Peníze půjdou hlavně na obrněná vozidla, střely protivzdušné obrany a satelity.
Celkový objem vydaných dluhopisů se zvýší ze 425 miliard eur plánovaných na letošní rok. Zároveň překročí rekord z roku 2023, kdy objem dluhopisů vydaných za spolkovou vládu činil zhruba 500 miliard eur.
Tammo Diemer, který je jedním z vedoucích agentury DFA, dnes novinářům řekl, že průměrná splatnost federálních cenných papírů klesne na 7,7 roku. Nicméně zdůraznil, že se tato doba proti současným 7,8 roku prakticky nezměnila. Německo podle něj také poprvé prodá dluhopisy se splatností 20 let.
Dluh německé vlády v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) je hluboko pod 100 procenty, v rámci skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 je tento poměr zdaleka nejnižší. Fiskální pravidla EU nicméně stanovují, že dluh k HDP by neměl překročit 60 procent. V případě Německa to v letošním druhém čtvrtletí bylo 62,4 procenta.
