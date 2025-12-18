Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Německé dluhopisy míří k rekordu. Část peněz půjde na armádu

Německé dluhopisy míří k rekordu. Část peněz půjde na armádu

Německo zvýší prodej dluhopisů na rekord, část peněz půjde na armádu
ČTK
ČTK
ČTK

Německo v příštím roce zvýší prodej státních dluhopisů zhruba o pětinu na 512 miliard eur, tedy 12,5 bilionu korun, uvedla německá agentura pro správu dluhu (DFA). Podle agentury Bloomberg je to rekordní částka. Vláda kancléře Friedricha Merze požaduje více peněz na zlepšení infrastruktury, ale i na modernizaci ozbrojených sil.

Agentura pro správu dluhu plánuje získat přibližně 318 miliard eur prodejem cenných papírů na kapitálových trzích a dalších 176 miliard eur prostřednictvím peněžního trhu. Vydat se chystá i tzv. zelené dluhopisy, a to v objemu 16 až 19 miliard eur.

Německé dluhopisy si po oznámení udržely růst. Výnosy desetiletých dluhopisů od začátku roku vzrostly téměř o 50 bazických bodů, částečně v důsledku očekávaných dodatečných výdajů.

Německo má největší ekonomiku v Evropě, od pandemie covidu-19 se ale potýká s problémy a v posledních dvou letech je v útlumu. Vláda se ekonomiku snaží podpořit a zavázala se, že v příštích deseti letech vyčlení 500 miliard eur na infrastrukturu.

Těžba ropy

Trumpovy plány po válce na Ukrajině? Těžba vzácných kovů v Rusku a ropy v Antarktidě

Zprávy z firem

Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Merzova koalice, tvořená konzervativním blokem CDU/CSU a sociálními demokraty (SPD) ministra financí Larse Klingbeila, také zvyšuje investice do dlouhodobě zanedbávaných ozbrojených sil, píše Bloomberg. Merzova vláda tím částečně reaguje na bezpečnostní obavy, které má Evropa po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

Ve středu schválili zákonodárci v Berlíně investice na zbrojení v objemu zhruba 50 miliard eur. Peníze půjdou hlavně na obrněná vozidla, střely protivzdušné obrany a satelity.

Celkový objem vydaných dluhopisů se zvýší ze 425 miliard eur plánovaných na letošní rok. Zároveň překročí rekord z roku 2023, kdy objem dluhopisů vydaných za spolkovou vládu činil zhruba 500 miliard eur.

Kandidát hnutí ANO na vnitro Lubomír Metnar

David Ondráčka: Metnar a Zůna. Budoucí ministři budou „bezpečnostní duo Pat a Mat“

Názory

Metnar a Zůna, budoucí ministři vnitra a obrany, budou bezpečnostní duo Pat a Mat. Ve složité geopolitické době plné rizik bude naše vnitřní a vnější bezpečnost v rukou takových nešťastníků. Považuji to za nejhorší duo za dlouhé roky, které na těchto klíčových postech bezpečnostní politiky bude působit (a to tam už seděli opravdu různé figurky). Máme se na co těšit.

David Ondráčka

Přečíst článek

Tammo Diemer, který je jedním z vedoucích agentury DFA, dnes novinářům řekl, že průměrná splatnost federálních cenných papírů klesne na 7,7 roku. Nicméně zdůraznil, že se tato doba proti současným 7,8 roku prakticky nezměnila. Německo podle něj také poprvé prodá dluhopisy se splatností 20 let.

Dluh německé vlády v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) je hluboko pod 100 procenty, v rámci skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 je tento poměr zdaleka nejnižší. Fiskální pravidla EU nicméně stanovují, že dluh k HDP by neměl překročit 60 procent. V případě Německa to v letošním druhém čtvrtletí bylo 62,4 procenta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Babišova vláda obnoví program půjčování si od domácností

Babišova vláda obnoví program půjčování si od domácností, vydá nové Dluhopisy Republiky

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby, má i prvek povinnosti
Aktualizováno

Německo vrací odvody. Studenti protestují, armáda volá po tisících nových rekrutů

Politika

ČTK

Přečíst článek
Madrid

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Money

ČTK

Přečíst článek

OBRAZEM: Protesty proti politice EU. Brusel zaplavily tisíce zemědělců

V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU
ČTK
ČTK
ČTK

Tisíce farmářů v Bruselu protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě, informovala agentura AFP. Do protestů by se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.

„Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony,“ řekl AFP belgický producent mléka Maxime Mabille s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Mercosur, daně z hnojiv, reforma společné zemědělské politiky (SZP): důvodů k nespokojenosti je mnoho, řeklo několik demonstrantů, které oslovila agentura AFP.

FOTOGALERIE: V Bruselu protestují tisíce zemědělců

12 fotografií v galerii

„Lidé mají dost norem a omezení,“ prohlásil Antoine Delefortrie, jeden z vedoucích představitelů organizace Mladí zemědělci ze severní Francie, který navíc poukázal na riziko „nekalé soutěže“ ze strany jihoamerických zemí sdružených v uskupení Mercosur.

Demonstrace zemědělců se koná v den, kdy se v Bruselu na summitu sešli nejvyšší představitelé států a vlád 27 členských zemí EU.

Ursula von der Leyenová

Bez finančního řešení pro Ukrajinu ze summitu neodejdu, uvedla Ursula von der Leyenová

Politika

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že ze začínajícího summitu Evropské unie neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil předseda Evropské rady António Costa. V případě rozhodnutí o financování bránící se země ze zmrazených ruských aktiv, tedy takzvanou reparační půjčkou, musí podle názoru šéfky unijní exekutivy nést riziko všechny státy bloku. Na vrcholnou schůzku přijel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ČTK

Přečíst článek

Během dopoledne se desítky traktorů pokoušely projet do belgického hlavního města, zatímco jiné utvořily kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov EU. Podle listu The Brussels Times policie dnes kolem deváté ráno použila vodní děla proti pěti traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu.

Traktory se do Bruselu začaly sjíždět už ve středu večer; hlavní evropská zemědělská lobby Copa-Cogeca očekává nejméně 10 tisíc demonstrantů z několika zemí, zejména mnoho francouzských zemědělců.

Související

Zleva argentinský prezident Javier Milei, uruguajský prezident Luis Lacalle Pou, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva a paraguajský prezident Santiago Pena

Obchodní dohoda po 20 letech. Zemědělci už ale proti paktu EU – Mercosur chystají protesty

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

Chodník slávy je jednou z řady designových změn, které v Bílém domě provedl Trump od svého lednového návratu do úřadu. Mezi další změny patří zlaté ozdoby na zdi Oválné pracovny, nové masivní stožáry na vlajky na obou trávnících před sídlem amerických prezidentů nebo nahrazení trávy v Růžové zahradě terasovými dlaždicemi. Trump rovněž zahájil výstavbu nového velkého tanečního sálu.

Úvodní plaketa na Prezidentském chodníku slávy návštěvníkům sděluje, že prezident Trump expozici „navrhl, zrealizoval a věnoval jako poctu minulým prezidentům, dobrým, špatným i těm někde uprostřed“.

Americký prezident Donald Trump

HIMARS, ATACMS i drony: USA chystají rekordní dodávku zbraní Tchaj-wanu

Politika

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, přes 230,5 miliard korun. S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.

ČTK

Přečíst článek

„Nejzmanipulovanější volby v historii“

Bidenova pamětní deska opakuje nepravdivé tvrzení, že 46. prezident se ujal úřadu „v důsledku nejzmanipulovanějších voleb v historii“, ačkoli Biden v roce 2020 Trumpa porazil jak v lidovém hlasování, tak ve sboru volitelů. Biden je na ní rovněž označen za „ospalého“ a „zdaleka nejhoršího prezidenta v americké historii“. Zároveň je Biden jediným z prezidentů, jehož portrét chybí v galerii. Trump se jej místo toho rozhodl znázornit fotografií automatického pera píšícího Bidenovo jméno. To odráží Trumpovo časté tvrzení, že Biden byl na konci svého funkčního období pomatený a ve skutečnosti nerozhodoval. Dále popisek Bidena viní z inflace a kritizuje jeho imigrační a energetickou politiku.

Prvního černošského prezidenta USA, demokrata Baracka Obamu, Trump v galerii označil za „jednoho z nejvíce rozdělujících politiků v americké historii“ a zkritizoval jeho zdravotní reformu jako neúčinnou.

Republikána George Bushe mladšího Trump pochválil za zřízení ministerstva vnitřní bezpečnosti a vedení země po teroristických útocích z 11. září 2001. Zároveň cedule uvádí, že Bush „zahájil války v Afghánistánu a Iráku, k nimž nemělo dojít“.

Svého někdejšího přítele demokrata Billa Clintona Trump poněkud vlažně pochválil za legislativu v oblasti boje proti kriminalitě, reformu systému sociální ochrany a vyrovnané rozpočty. Jeho pamětní deska však uvádí, že Clinton těchto úspěchů dosáhl s republikánským Kongresem, s pomocí technologického boomu 90. let a „navzdory skandálům, které sužovaly jeho prezidentství“. Clintonovo ocenění popisuje Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), další z jeho hlavních úspěchů, jako "nevýhodnou pro Spojené státy".

Kanceláře Bidena, Obamy, Bushe ani Clintona na žádost agentury AP o komentář nereagovaly.

Čím dále do historie pamětní desky sahají, tím jsou ostré slovní útoku v popiscích mírnější, napsala agentura AP.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

Money

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, o níž informují světové tiskové agentury, Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliardy korun). Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě. BBC zdůraznila, že se hodlá bránit.

ČTK

Přečíst článek

Demokrat John F. Kennedy, strýc Trumpova ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího, je oceňován jako „válečný hrdina“ z druhé světové války, který později jako prezident používal „působivou rétoriku“ proti komunismu.

Pamětní deska republikána Richarda Nixona stroze uvádí, že kauza Watergate vedla k jeho rezignaci.

Cedule k Trumpovým dvěma mandátům jsou plné chvály a hovoří o „nejlepší ekonomice v dějinách světa“ a jeho vítězství ve volbách z roku 2016 označuje za drtivé.

Související

Doporučujeme