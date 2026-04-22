Sankce Rusku i miliardy Ukrajině jsou připravené. Stačí jediné. Spustit Družbu
Evropská unie se přiblížila schválení dvacátého balíku sankcí proti Rusku i unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Maďarsko a Slovensko odvolaly blokaci, finální krok ale závisí na obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.
Zástupci členských států EU ve středu podpořili přijetí dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Současně podpořili také schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).
Maďarsko a Slovensko přestaly nové postihy blokovat a uvedly, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by měla být opatření finálně schválena.
Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska a na Slovensko.
Na ukrajinské straně ropovodu Družba začalo jeho tlakování a napouštění. Dodávky ropy na Slovensko by se podle ministryně hospodářství Denisy Sakové mohly obnovit už ve čtvrtek ráno. Ropovod byl mimo provoz od konce ledna, kdy ho podle Ukrajiny poškodily ruské útoky.
„Půjčka pro Ukrajinu i dvacátý balíček sankcí byly zařazeny na program jednání velvyslanců při EU a byly schváleny na úrovni Coreperu. Nyní projdou písemnou procedurou, aby je Rada EU mohla finálně přijmout,“ oznámila mluvčí kyperského předsednictví. „Očekává se, že písemný postup bude ukončen zítra odpoledne,“ dodala.
Sankce míří na energetiku i „stínovou flotilu“
Dvacátý balík sankcí se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod. Původně měl být schválen již na konci února u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu.
Omezení se týkají například takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.
Půjčka pro Kyjev: 90 miliard eur
Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek.
Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, Česko, Slovensko a Maďarsko ale oznámily, že se na zárukách podílet nebudou. Finance mají Kyjevu sloužit na rozpočtové i vojenské účely.
S půjčkou souvisejí tři legislativní návrhy, všechny podpořil 11. února Evropský parlament a předtím 4. února i velvyslanci členských států při Evropské unii. Následně se mělo odehrát ještě formální potvrzení členskými státy, v této fázi ale Maďarsko začalo schválení jednoho z textů blokovat.
Ropa jako klíčová podmínka
Dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán podmínil svůj souhlas obnovením tranzitu ruské ropy přes ropovod Družba. Ropa přestala proudit na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý oznámil, že je ropovod opraven. Maďarská petrochemická skupina MOL následně uvedla, že dostala od ukrajinského provozovatele ropovodu oficiální potvrzení, že je připraven znovu dodávat ropu.
Půjčka Ukrajině má zabránit jejímu bankrotu
Unijní půjčka má Ukrajině pomoci řešit naléhavé finanční potřeby v době pokračující války. Peníze mají směřovat na obranu, obnovu i chod státu.
Bez financí z EU by podle dřívějších odhadů hrozil Ukrajině od druhého čtvrtletí 2026 státní bankrot. Evropská unie poskytne Kyjevu bezúročnou půjčku, kterou si sama zajistí na kapitálových trzích. Ukrajina ji splatí až poté, co Rusko uhradí válečné reparace.
