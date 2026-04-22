newstream.cz Politika Sankce Rusku i miliardy Ukrajině jsou připravené. Stačí jediné. Spustit Družbu

Sankce Rusku i miliardy Ukrajině jsou připravené. Stačí jediné. Spustit Družbu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK

Evropská unie se přiblížila schválení dvacátého balíku sankcí proti Rusku i unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Maďarsko a Slovensko odvolaly blokaci, finální krok ale závisí na obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Zástupci členských států EU ve středu podpořili přijetí dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Současně podpořili také schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).

Maďarsko a Slovensko přestaly nové postihy blokovat a uvedly, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by měla být opatření finálně schválena.

Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska a na Slovensko.

Družba se rozbíhá. Slovensko čeká dodávky, Fico je skeptický

Na ukrajinské straně ropovodu Družba začalo jeho tlakování a napouštění. Dodávky ropy na Slovensko by se podle ministryně hospodářství Denisy Sakové mohly obnovit už ve čtvrtek ráno. Ropovod byl mimo provoz od konce ledna, kdy ho podle Ukrajiny poškodily ruské útoky.

„Půjčka pro Ukrajinu i dvacátý balíček sankcí byly zařazeny na program jednání velvyslanců při EU a byly schváleny na úrovni Coreperu. Nyní projdou písemnou procedurou, aby je Rada EU mohla finálně přijmout,“ oznámila mluvčí kyperského předsednictví. „Očekává se, že písemný postup bude ukončen zítra odpoledne,“ dodala.

Sankce míří na energetiku i „stínovou flotilu“

Dvacátý balík sankcí se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod. Původně měl být schválen již na konci února u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Omezení se týkají například takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.

Půjčka pro Kyjev: 90 miliard eur

Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek.

Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, Česko, Slovensko a Maďarsko ale oznámily, že se na zárukách podílet nebudou. Finance mají Kyjevu sloužit na rozpočtové i vojenské účely.

S půjčkou souvisejí tři legislativní návrhy, všechny podpořil 11. února Evropský parlament a předtím 4. února i velvyslanci členských států při Evropské unii. Následně se mělo odehrát ještě formální potvrzení členskými státy, v této fázi ale Maďarsko začalo schválení jednoho z textů blokovat.

Akcie Magnum Ice Cream Company jsou pod tlakem

Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Zmrzliny a nanuky patří k nejpopulárnějším sladkostem planety. Právě na to vsadili šéfové Magnum Ice Cream Company, která se vyčlenila z koncertu Unilever v polovině loňského roku. A v prosinci firma vstoupila na amsterdamskou burzu. Jenomže nyní to nevypadá na příběh s dobrým koncem a akcie jsou pod enormním tlakem spekulantů na pokles.

Ropa jako klíčová podmínka

Dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán podmínil svůj souhlas obnovením tranzitu ruské ropy přes ropovod Družba. Ropa přestala proudit na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý oznámil, že je ropovod opraven. Maďarská petrochemická skupina MOL následně uvedla, že dostala od ukrajinského provozovatele ropovodu oficiální potvrzení, že je připraven znovu dodávat ropu.

Půjčka Ukrajině má zabránit jejímu bankrotu

Unijní půjčka má Ukrajině pomoci řešit naléhavé finanční potřeby v době pokračující války. Peníze mají směřovat na obranu, obnovu i chod státu.

Bez financí z EU by podle dřívějších odhadů hrozil Ukrajině od druhého čtvrtletí 2026 státní bankrot. Evropská unie poskytne Kyjevu bezúročnou půjčku, kterou si sama zajistí na kapitálových trzích. Ukrajina ji splatí až poté, co Rusko uhradí válečné reparace.

Dalibor Martínek: Není Maďar jako Magyar. Slováci jsou vyděšení

Zatímco Evropa slaví změnu režimu v Maďarsku, kde padl mnohaletý vůdce Viktor Orbán, paktující se s Putinem a nabourávající jednotnou evropskou politiku, na Slovensku se srdce zastavila. Vztahy Slovenska a Maďarska jsou specifické, citlivé, mimo rozlišovací schopnosti Bruselu. A teď podstupují zatěžkávací zkoušku.

Zelenskyj: Ropovod Družba je opravený, provoz se může obnovit

Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder, a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ropa Družbou, která dopravuje ruskou komoditu přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, netekla od konce ledna. Maďarsko kvůli tomu zablokovalo unijní půjčku pro Ukrajinu.

Tančící dům slaví 30 let. Praha za tu dobu nic odvážnějšího nepřidala

Tančící dům v roce 1996
Tančící dům, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Před třiceti lety rozdělil Prahu, dnes ji definuje. Tančící dům se stal symbolem moderní architektury, zatímco město za celou dobu nedokázalo přijít s ničím podobně výrazným. Kulaté výročí teď připomíná výstava, která odhaluje nejen jeho vznik.

Tančící dům patří dnes k nejvýraznějším symbolům moderní Prahy, přesto jeho vznik nebyl zpočátku přijat jednoznačně. Budova na rohu Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží byla slavnostně otevřena 20. června 1996 a už od počátku vzbuzovala silné emoce. Pro jedny představovala necitlivý zásah do historického centra, pro druhé naopak odvážný symbol nové éry po pádu komunismu.

Autory návrhu byli architekti Vlado Milunić a Frank Gehry, kteří vytvořili ikonický koncept dvou věží, dynamické „tančící“ a statické. Tento kontrast měl podle Miluniće odrážet proměnu společnosti a radost ze svobody po roce 1989. Díky svému tvaru si budova vysloužila přezdívku „Ginger and Fred“, podle slavného tanečního páru.

Dům, který rozdělil Prahu

Místo, kde dnes Tančící dům stojí, má přitom dlouhou historii sahající až do 19. století. Původní dům na tomto nároží byl zničen během bombardování Prahy v roce 1945 a proluka zůstala desítky let nevyužitá. Až v 90. letech se objevila myšlenka na její nové využití, kterou podporoval i Václav Havel, tehdejší prezident a bývalý obyvatel sousedního domu.

Původně měl Tančící dům sloužit jako kulturní centrum s veřejně přístupnými prostory a vyhlídkou. Nakonec byl dokončen jako administrativní budova pro pojišťovnu Nationale-Nederlanden. Až později, po převzetí společností PSN, se začala naplňovat původní myšlenka otevřít dům veřejnosti. Vznikla v něm galerie, hotel, restaurace i vyhlídkový bar.

Třicet let bez odvahy?

Dnes je Tančící dům nejen turistickou atrakcí, ale také jednou z mála výrazných ukázek moderní architektury v historickém prostředí Prahy. Právě jeho odlišnost od tradiční zástavby z něj činí unikát, který stále vyvolává diskuse, ale zároveň potvrzuje, že i současná architektura má v historickém městě své místo.

V roce 2026 si navíc budova připomíná 30 let od svého otevření. K tomuto výročí připravila Galerie Tančící dům speciální výstavu, která představuje historii stavby, její architekturu i méně známé příběhy jejího vzniku. Návštěvníci mohou vidět dosud nezveřejněné archivní materiály, fotografie ze stavby, původní interiérové prvky z 90. let i výjimečně zpřístupněné technické prostory, které běžně nejsou veřejnosti dostupné.

Hotel Four Seasons byl realizován v letech 1998–2001 podle návrhu ateliéru Dům a město (Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová).

Diskotéka v centru města. Four Seasons a další stavby ukazují, jak devadesátky přepsaly Prahu

Enjoy

Four Seasons, Tančící dům i Rajská zahrada. Architektura devadesátých let změnila Prahu víc, než si dnes připouštíme.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Primátor Bratislavy Matúš Vallo

Primátor Bratislavy: Praha je pro nás inspirací, ze slovenské metropole chci udělat bezpečné město

Leaders

Architekt, muzikant a politický aktivista Matúš Vallo už téměř šest let jako primátor Bratislavy mění slovenskou metropoli k lepšímu. Tu trápí obdobné problémy jako Prahu, třeba nedostatečná výstavba bytů a jejich ceny. V čem by se mohla bývalá federální metropole vzájemně inspirovat? „Prahou se inspirujeme už dlouho, od přípravy publikace Plán Bratislava, po zkušenosti s přípravou revitalizace velkých brownfieldů, v Praze zejména bývalých nádraží,“ říká Matúš Vallo v rozhovoru.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rekonstrukce vily na Vinohradech

Koupili vilu v havarijním stavu. Dnes patří k nejzajímavějším rekonstrukcím v Praze

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Akcie Magnum Ice Cream Company jsou pod tlakem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Zmrzliny a nanuky patří k nejpopulárnějším sladkostem planety. Právě na to vsadili šéfové Magnum Ice Cream Company, která se vyčlenila z koncertu Unilever v polovině loňského roku. A v prosinci firma vstoupila na amsterdamskou burzu. Jenomže nyní to nevypadá na příběh s dobrým koncem a akcie jsou pod enormním tlakem spekulantů na pokles.

Značky jako Ben & Jerry’s, Cornetto či Magnum zná každý. Od loňska desítky těchto značek spadají pod křídla společnosti Magnum Ice Cream Company, která vznikla odštěpením zmrzlinářské divize Unileveru. Důvodem tehdy bylo, že zmrzlinářský byznys má jiná ekonomická pravidla než další části Unileveru a přidali se i hádky mezi zakladateli Ben & Jerry’s s vedením Unileveru.

Po pěti měsících pak firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, a již IPO připravilo majitelům nemilou zprávu. Valuace firmy dosáhla hodnoty 7,8 miliardy eur, přičemž před samotným burzovním startem se očekávalo nacenění deset až patnáct miliard eur.

A problémy firmy tím nekončí. Výsledky za rok 2025 byly spíše průměrné, tržby nominálně mírně klesly, výrazně klesl i zisk, což ale bylo spojeno s náklady na odštěpení divize z Unileveru. I kvůli dalším problémům se ale nyní akcie dostává pod enormní tlak ze strany investorů na krátko. „V současnosti patří Magnum Ice Cream Company mezi nejvíce shortované akcie z evropského indexu Stoxx 600,“ uvádí Bloomberg. Spekulace na pokles jen za měsíc dosáhly dvojnásobné úrovně.

Na pokles přitom vsází řada vlivných investičních společností jako Walleye Capital nebo Marshall Wace. To se pak negativně podepisuje na skutečné ceně akcie, jež jen za letošní rok odepsala téměř 14 procent, od prvního dne obchodování pak téměř deset procent, ačkoli v současnosti stále překonává cenu akcie při IPO, kdy činila 12,80 eura.

Automobilový průmysl

Německé firmy v Česku čekají dobrý rok, poroste obrat i investice

Money

Německé firmy, které působí v Česku, vidí v naší zemi větší potenciál než v Německu, říká aktuální konjunkturální průzkum, který každoročně zpracovává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Po osmi letech letos poprvé rostou investice do rozvoje podniků.

lib

Přečíst článek

Zmrzlinářský průmysl je extrémně závislý na vnějších vlivech. Zásadní roli hraje počasí, přičemž analytici připomínají, že zhruba v květnu přijde klíčový okamžik pro celé odvětví. Bude-li počasí příznivé, zachrání to rok, pokud bude zima, přijdou problémy.

Jenomže to zdaleka není jediná okolnost. Významnou roli pro Magnum Ice Cream sehrává také cena kakaa, která v posledních letech výrazně narostla a tlačí marži společnosti dolů. Nyní se přidávají ceny energií, které také rostou a také se negativně podepisují na marži.

Z výsledovky společnosti vyplývá, že se jí daří navyšovat objem prodaného zboží. Lidé tedy vloni koupili (a snědli) více zmrzliny než o rok dříve. Jenomže analytici očekávají, že se spotřebitelé a jejich chování výrazně mění. A výrazně do toho promluví také obliba léků na hubnutí typu Ozempic.

„Klesající poptávka v důsledku rostoucího využívání GLP-1 je hlavním důvodem k obavám,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Biolsi, analytik společnosti Hedgeye Risk Management, jež má Magnum na svém seznamu sledovaných společností.

Novo Nordisk

Pád z vrcholu evropské burzy. Novo Nordisk ztrácí dech kvůli konkurenci i tlaku na ceny

Zprávy z firem

Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk, který stál na začátku boomu injekcí na hubnutí, čelí rostoucímu tlaku na svůj klíčový byznys. Společnost, jež díky úspěchu léků Ozempic a Wegovy na čas získala titul nejhodnotnější veřejně obchodované firmy v Evropě, nyní varuje před poklesem letošních tržeb.

nst

Přečíst článek

Varování pro investory vydal také Jeff Stent z BNP Paribas, který je sice vůči Magnum Ice Company dlouhodobě skeptický, ale tentokrát svá doporučení ještě zesílil. Podle něj firma čelí třem zásadním problémům, tedy klesající marži, drahé ceně kakaa, a navíc zvláštním rizikům spojeným s politickými názory zakladatelů Ben & Jerry’s, navíc se ve výkonu společnosti začnou projevovat problémy na Blízkém východě. Stent proto aktuálně uvádí cílovou cenu akcie na úrovni 11,50 eura, což je pod cenou IPO i aktuální cenou akcie.

Naopak optimističtější pohled nabízí Warren Ackerman z Barclays, podle něhož si prémiový segment zachová ziskovost i v nových podmínkách. A cílovou cenu akcie stanovil na úrovni 15,12 eura, přičemž ji dokonce v posledních dnech zvýšil z úrovně 13,70 eura.

Důležitým dnem pro další vývoj bude 30. dubna, kdy firma zveřejní výsledky za první kvartál letošního roku.

„Musíme ubrat,“ přiznává šéf Volkswagenu. Výroba klesne o milion aut

Zprávy z firem

Volkswagen výrazně mění plány. Kvůli slabší poptávce a tvrdé konkurenci chce omezit výrobu o milion aut a sáhne i na pracovní místa.

ČTK

Přečíst článek

Související

Reed Hastings opouští vedení Netflixu

Reed Hastings opouští vedení Netflixu. Spolu se Stevem Jobsem patří k architektům dnešního světa

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
