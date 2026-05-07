Troja není jen zoo. Ve čtvrti slavných vil vznikla citlivá přestavba rodinného domu

Přestavba vily v Tróji
Česká cena za architekturu/AMA architekti
Petra Nehasilová
Pražská Troja patří k nejvýraznějším vilovým lokalitám hlavního města. Právě tady vznikla přestavba rodinné vily od kanceláře AMA architekti, která místo okázalé proměny sází na lehké zahradní křídlo, novou terasu a plynulejší propojení domu se zahradou. Projekt je jedním z děl přihlášených do ročníku České ceny za architekturu.

Pražská Troja patří k místům, kde se bydlení dlouhodobě potkává se zahradou, svahem a výhledem. Veřejnost si čtvrť zpravidla spojuje hlavně se zoologickou zahradou, botanickou zahradou, vinicí svaté Kláry nebo barokním Trojským zámkem. Stejně důležitou vrstvu čtvrti ale tvoří také vilová zástavba.

Od přelomu 19. a 20. století zde vznikaly rezidence movitých Pražanů, podnikatelů, umělců i diplomatů. Později k nim přibyly také kvalitní modernistické a funkcionalistické domy. Troja je tak jednou z pražských čtvrtí, kde má samostatně stojící dům se zahradou mimořádně silnou tradici.

Vilová čtvrť s vlastní pamětí

Troja není čtvrtí jednoho stylu. Potkává se tu barokní reprezentace, viniční minulost, meziválečná vilová architektura i současné rodinné bydlení. Právě tahle různorodost vytváří prostředí, v němž je každá nová úprava domu citlivým tématem. Do tohoto kontextu vstupuje přestavba vily v Troji od kanceláře AMA architekti, za níž stojí architekt Pavel Martinek. Projekt dokončený v roce 2025 je jedním z děl přihlášených do 11. ročníku České ceny za architekturu.

Původní vila pochází přibližně z roku 2005. Směrem do ulice působila tradicionalisticky, zahradní strana však podle autorů neměla stejnou kvalitu. Zahradní křídlo s navazující terasou nad polosuterénem mělo lichoběžníkový půdorys a celek trpěl nesourodostí i slabším detailem. Zadáním proto byla demolice zahradního křídla a jeho nahrazení novou částí. Cílem nebylo dům jen zvětšit, ale především lépe využít jeho vztah k zahradě, zobytnit terasu a vytvořit chráněný venkovní prostor se zastíněním.

Lehkost místo další masivní hmoty

Architekti nezvolili těžkou přístavbu. Nové křídlo pojali jako konstrukčně lehký prvek, který se od původní vily vědomě odlišuje, ale nesnaží se ji potlačit. Tam, kde nová část překračuje původní stopu domu, pracuje s tyčovými konstrukcemi. Terasa mimo původní půdorys je řešena jako pororoštová. Výsledkem je přístavek, který působí spíše jako obytný filtr mezi domem a zahradou než jako další pevná hmota. Právě díky lehčímu konstrukčnímu řešení se podařilo zachovat také většinu stávající zeleně. Důležitým motivem projektu je terasa se zastíněním. Nové zahradní křídlo spolu s ní vytváří jeden celek, sjednocený dlažbou a atmosférou zimní zahrady.

Během realizace se původní záměr rozšířil také o navazující interiér společných obytných prostor. Přestavba se tak nedotkla jen vnější podoby domu, ale i způsobu jeho každodenního užívání. V zachované části domu architekti nepostupovali metodou úplného vymazání. Naopak pracovali i s prvky původního vybavení a nábytku

Vnímání luxusu se mění. A dobrý interiér může vydělat až desítky procent navíc

Dobře navržený interiér už není jen otázkou estetiky. Stává se klíčovým faktorem, který ovlivňuje hodnotu bytu, jeho prodejnost i vnímání kupujících. Rozhodující přitom nejsou materiály, ale celková logika prostoru.

Na realitním trhu se tradičně řeší metry čtvereční, lokalita a cena za metr. Jenže v posledních letech začíná stále častěji rozhodovat i něco jiného, a to jak prostor působí jako celek. A právě tady vstupuje do hry interiér, který už dávno není jen estetickým doplňkem, ale zásadním faktorem ovlivňujícím hodnotu nemovitosti.

Podle Jakuba Vymyslického, majitele studia Vimislicki interior design, může kvalitně navržený a dotažený interiér zvýšit cenu bytu o jednotky až desítky procent. V prémiovém segmentu přitom nejde jen o samotnou částku.

Stejně důležitou roli hraje i rychlost prodeje. „Kupující dnes nehledají jen metr čtvereční. Hledají hotové, srozumitelné řešení,“ říká Vymyslický.

Proč „hezký byt“ nestačí

Představa, že vyšší cenu automaticky zajistí drahé materiály nebo designový nábytek, je dnes čím dál méně přesná. Kupující jsou citlivější na to, jak prostor funguje jako celek, a to nejen vizuálně, ale i prakticky.

Klíčovou roli hraje dispozice, práce se světlem, proporce jednotlivých místností a kvalita detailu. Právě tyto faktory určují, jestli byt působí harmonicky a přirozeně, nebo naopak roztříštěně a nečitelně. „Rozhodující není extravagance, ale čitelnost prostoru,“ vysvětluje Vymyslický.

Rozdíl se pak rychle projeví i na trhu. Některé byty zůstávají v nabídce měsíce bez výraznějšího zájmu, zatímco jiné se prodají během několika týdnů. Ne kvůli lokalitě, ale kvůli tomu, jak působí.

Když design změní všechno

V praxi není výjimkou, že právě interiér rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu prodeje. Typickým příkladem je byt, který dlouhodobě nenachází kupce. Často jde o prostor bez jasné koncepce, s nesourodými materiály a nahodilými úpravami.

Ve chvíli, kdy takový byt projde kompletním redesignem, kdy se sjednotí materiály, nastaví jasná logika prostoru a dotáhnou detaily, může se jeho pozice na trhu zásadně změnit. „Řešili jsme byt, který byl dlouhodobě bez zájmu. Po rekonstrukci byl prodaný během několika týdnů za výrazně vyšší cenu,“ popisuje Vymyslický.

Důležité je, že nejde o efekt „wow“ na první pohled. Mnohem častěji funguje subtilnější princip. Pocit, že prostor je správně navržený a nevyžaduje další zásahy.

Menší byty, větší dopad

Zajímavé je, že největší efekt kvalitního interiéru se často projevuje u menších bytů. Zatímco u velkých nemovitostí může část nedostatků „zmizet“ v ploše, u menších dispozic je každý detail viditelný. Každý metr musí fungovat a každá chyba se násobí.

Právě proto má u menších bytů komplexní návrh ještě větší význam. „U menší plochy je každý metr cenný a každá chyba je vidět,“ říká Vymyslický. Dobře promyšlené řešení tak dokáže výrazně zvýšit nejen komfort bydlení, ale i celkovou hodnotu nemovitosti.

Proměnila se i samotná definice luxusu. Zatímco dříve byl spojovaný především s viditelnými prvky, jako jsou materiály, značky nebo velikost prostoru, dnes je mnohem méně okázalý. „Luxus je dnes klid. Absence rušivých prvků, absence improvizací, absence stresu,“ uzavírá Vymyslický.

Legendární Prior v Modřanech půjde k zemi. Nahradí ho nové centrum za miliardy

Tento dům nahradí budovu Prioru v Modřanech.
Fetters, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Jeden z posledních velkých „starých Priorů“ v Praze zmizí. Obchodní dům na Sofijském náměstí v Modřanech má ustoupit nové výstavbě za miliardy korun. Místo někdejšího symbolu sídliště vznikne polyfunkční projekt Galerie Modřany s byty, obchody, kancelářemi i novým veřejným prostorem.

Investor Prior 12 počítá se startem stavby ve druhém čtvrtletí 2027, dokončení míří na rok 2029. Projekt vzniká jako partnerství veřejného a soukromého sektoru s Prahou 12. Za development managementem stojí Fetters management, který investor pověřil kompletním řízením projektu. 

„Galerie Modřany pro nás představuje příležitost podílet se na rozvoji jedné z nejvýznamnějších lokalit Prahy 12,“ říká jednatel společnosti Tomáš Fetters.

Dva domy místo obchodního domu

Součástí projektu má být 8,7 tisíce metrů čtverečních obchodních a kancelářských ploch, supermarket, restaurace a další služby. Developer počítá také s 211 byty, z nichž 102 bude určeno k nájemnímu bydlení, a se stovkami parkovacích míst v podzemí i na povrchu. Projekt tak kombinuje retail, bydlení i administrativu v jednom novém městském bloku.

Architektonický návrh připravilo studio Loxia. Projekt míří na certifikaci LEED Silver a energetickou třídu A. Nejde ale jen o development na jedné parcele. Přestavbou má projít i Sofijské náměstí a okolní veřejný prostor. Ambicí je vytvořit nové lokální centrum Modřan.

Konec jedné éry

Prior v Modřanech patří k místům, která dlouho fungovala jako neformální centrum sídliště. Teď má zmizet. Místo typického obchodního domu pozdního socialismu nastupuje model, který dnes developeři v Praze opakují čím dál častěji, a to kombinace bydlení, retailu a kanceláří v jednom projektu.

„Projekt přinese proměnu důležitého městského uzlu v moderní a živou část Modřan,“ uvedl místostarosta Prahy 12 Petr Šula.

