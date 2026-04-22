Družba se rozbíhá. Slovensko čeká dodávky, Fico je skeptický
Na ukrajinské straně ropovodu Družba začalo jeho tlakování a napouštění. Dodávky ropy na Slovensko by se podle ministryně hospodářství Denisy Sakové mohly obnovit už ve čtvrtek ráno. Ropovod byl mimo provoz od konce ledna, kdy ho podle Ukrajiny poškodily ruské útoky.
Ropovod Družba se po měsících výpadku znovu rozbíhá. „Na ukrajinské straně dnes začalo tlakování a napouštění ropovodu,“ uvedla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková s odkazem na provozovatele Ukrtransnafta. Dodávky ropy přes Družbu by se podle ní mohly obnovit během čtvrtka.
Spor o důvěru
Slovenský premiér Robert Fico ale zůstává skeptický. Podle něj výpadek narušil vztahy mezi oběma zeměmi.
„Nedivil bych se, kdyby došlo k odblokování půjčky a poté by v krátké době byly dodávky ropy opět zastaveny,“ řekl Fico novinářům.
Slovensko a Maďarsko v minulosti tvrdily, že Kyjev s opravami záměrně otálel z politických důvodů. Ukrajina to odmítla.
Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder, a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ropa Družbou, která dopravuje ruskou komoditu přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, netekla od konce ledna. Maďarsko kvůli tomu zablokovalo unijní půjčku pro Ukrajinu.
Zelenskyj: Ropovod Družba je opravený, provoz se může obnovit
Zprávy z firem
Blokovaná půjčka pro Ukrajinu
Spor se přenesl i na evropskou úroveň. Evropská unie v březnu vyzvala Kyjev k inspekci ropovodu, ten to ale odmítl a obvinil Brusel z nátlaku. Maďarský premiér Viktor Orbán podmínil souhlas s evropskou půjčkou Ukrajině v objemu 90 miliard eur obnovením tranzitu ropy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak uvedl, že opravy jsou hotové, a vyzval EU k odblokování financí.
Slovenská rafinerie Slovnaft mezitím přešla na alternativní dodávky ropy přes ropovod Adria z Chorvatska.
Slovensko zároveň dříve avizovalo, že bez obnovení provozu Družby bude blokovat další balík sankcí EU proti Rusku.
Slovensko i Maďarsko mají výjimku z evropských sankcí na dovoz ruské ropy, což zvyšuje význam ropovodu Družba pro jejich energetickou bezpečnost.
Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Později uvedl, že Bratislava bude uvedené sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Podle něj Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko. To po vítězství opoziční strany Tisza v nedělních parlamentních volbách čeká změna vlády.
Slovensko hrozí vetem sankcí proti Rusku
Politika
Zatímco Evropa slaví změnu režimu v Maďarsku, kde padl mnohaletý vůdce Viktor Orbán, paktující se s Putinem a nabourávající jednotnou evropskou politiku, na Slovensku se srdce zastavila. Vztahy Slovenska a Maďarska jsou specifické, citlivé, mimo rozlišovací schopnosti Bruselu. A teď podstupují zatěžkávací zkoušku.
Dalibor Martínek: Není Maďar jako Magyar. Slováci jsou vyděšení
Názory
