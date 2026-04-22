Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Družba se rozbíhá. Slovensko čeká dodávky, Fico je skeptický

Ropovod Družba, Maďarsko
ČTK
ČTK
ČTK

Na ukrajinské straně ropovodu Družba začalo jeho tlakování a napouštění. Dodávky ropy na Slovensko by se podle ministryně hospodářství Denisy Sakové mohly obnovit už ve čtvrtek ráno. Ropovod byl mimo provoz od konce ledna, kdy ho podle Ukrajiny poškodily ruské útoky.

Ropovod Družba se po měsících výpadku znovu rozbíhá. „Na ukrajinské straně dnes začalo tlakování a napouštění ropovodu,“ uvedla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková s odkazem na provozovatele Ukrtransnafta. Dodávky ropy přes Družbu by se podle ní mohly obnovit během čtvrtka.

Spor o důvěru

Slovenský premiér Robert Fico ale zůstává skeptický. Podle něj výpadek narušil vztahy mezi oběma zeměmi.

„Nedivil bych se, kdyby došlo k odblokování půjčky a poté by v krátké době byly dodávky ropy opět zastaveny,“ řekl Fico novinářům.

Slovensko a Maďarsko v minulosti tvrdily, že Kyjev s opravami záměrně otálel z politických důvodů. Ukrajina to odmítla.

Ropovod Družba

Zelenskyj: Ropovod Družba je opravený, provoz se může obnovit

Zprávy z firem

Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder, a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ropa Družbou, která dopravuje ruskou komoditu přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, netekla od konce ledna. Maďarsko kvůli tomu zablokovalo unijní půjčku pro Ukrajinu.

Blokovaná půjčka pro Ukrajinu

Spor se přenesl i na evropskou úroveň. Evropská unie v březnu vyzvala Kyjev k inspekci ropovodu, ten to ale odmítl a obvinil Brusel z nátlaku. Maďarský premiér Viktor Orbán podmínil souhlas s evropskou půjčkou Ukrajině v objemu 90 miliard eur obnovením tranzitu ropy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak uvedl, že opravy jsou hotové, a vyzval EU k odblokování financí.

Slovenská rafinerie Slovnaft mezitím přešla na alternativní dodávky ropy přes ropovod Adria z Chorvatska.

Slovensko zároveň dříve avizovalo, že bez obnovení provozu Družby bude blokovat další balík sankcí EU proti Rusku.

Slovensko i Maďarsko mají výjimku z evropských sankcí na dovoz ruské ropy, což zvyšuje význam ropovodu Družba pro jejich energetickou bezpečnost.

Juraj Blanár
Aktualizováno

Slovensko hrozí vetem sankcí proti Rusku

Politika

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Později uvedl, že Bratislava bude uvedené sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Podle něj Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko. To po vítězství opoziční strany Tisza v nedělních parlamentních volbách čeká změna vlády.

Péter Magyar

Dalibor Martínek: Není Maďar jako Magyar. Slováci jsou vyděšení

Názory

Zatímco Evropa slaví změnu režimu v Maďarsku, kde padl mnohaletý vůdce Viktor Orbán, paktující se s Putinem a nabourávající jednotnou evropskou politiku, na Slovensku se srdce zastavila. Vztahy Slovenska a Maďarska jsou specifické, citlivé, mimo rozlišovací schopnosti Bruselu. A teď podstupují zatěžkávací zkoušku.

Související

Lukáš Kovanda: Nafta zlevnila o 8 korun. Polovinu „zařídily“ vládní stropy

Stropování nyní snižuje cenu nafty v ČR zhruba o 4 koruny na litr, indikují data z roku 2022, kdy vládní stropování neprobíhalo. Nafta za poslední dva týdny zlevnila o 8 korun na litr, z toho až polovinu poklesu mají na svědomí stropy, zbytek redukce spotřební daně a pokles burzovní ceny.

Nafta v Česku zlevnila za uplynulých 14 dní o přibližně osm korun na litr. Z toho až polovinu tohoto zlevnění má na svědomí vládní stropování cen pohonných hmot, vyjdeme-li z dat roku 2022, kdy se sice snižovala spotřební daň z nafty, ale bez stropování.

Srovnání s rokem 2022

Ale popořadě. Dne 7. dubna 2026, poslední den před zahájením stropování, se nafta dle dat CCS prodávala průměrně celorepublikově za 48,52 Kč/l. Včera pro ni platil vládní strop 40,86 Kč/l, takže lze odhadovat, že se v průměru prodávala za cenu kolem 40,50 Kč/l (například čerpací stanice Tank ONO ji včera celorepublikově prodávaly za 39,50 Kč/l). To je tedy věru zlevnění o přibližně 8 Kč/l za dva týdny (viz 1. graf níže).

poskytnuto Lukášem Kovandou, data CCS

O kolik by nafta zlevnila, pokud by vláda její cenu nestropovala? Abychom to mohli odhadnout, je třeba se vydat do listopadu 2022. Tehdy totiž na burze v Rotterdamu cena velkoobchodní nafty v přepočtu do korun zlevnila v podobném rozsahu jako v uplynulých dvou týdnech.

Konkrétně ve dnech 3. až 17. listopadu 2022 zlevnila velkoobchodní nafta v Rotterdamu v přepočtu do korun o zhruba 22 procent, plyne z dat agentury Bloomberg. To je srovnatelný údaj s rozsahem zlevnění zhruba 26 procent, které velkoobchodní nafta vykazuje v Rotterdamu v přepočtu do české měny za dny 7. až 21. dubna 2026 (viz 2. graf níže).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Přitom ve dnech 3. až 17. listopadu 2022 zlevnila nafta u českých čerpacích stanic dle dat CCS ze 46,94 Kč/l na 44,49 Kč/l, tedy o 2,45 Kč/l. Pokud by se tedy toto tempo zlevňování u českých čerpacích stanic v uplynulých dvou týdnech opakovalo, nafta by v průměru zlevnila nikoli o zhruba osm korun na litr, ale o 2,50 až tři koruny na litr.

Roli hraje i daň

Je ovšem třeba zohlednit efekt nynějšího snížení spotřební daně z nafty o 1,94 Kč/l (bez DPH). Snížení platilo v uplynulých dvou týdnech a na snížení konečné ceny nafty se samozřejmě také podílí. Z jak velké části?

Když Fialova vláda snižovala spotřební daň z nafty o 1,50 Kč/l (bez DPH) k 1. červnu 2022, snížila se cena nafty do 3. června toho roku o zhruba 1,15 Kč/l, ukazují data CCS. Takže pokud čerpadláři promítli letos snížení spotřební daně do konečných cen ve stejném rozsahu jako před čtyřmi lety, toto snížení se na celkovém zlevnění nafty podílí z necelé půldruhé koruny na litr.

Bez stropů by byla nafta dražší

Pokud by tedy čerpadláři letos v dubnu promítali snížení spotřební daně a zlevnění na burze v Rotterdamu do cen nafty plně srovnatelným tempem a v plně srovnatelném rozsahu jako v červnu, resp. listopadu roku 2022, zlevnila by v uplynulých dvou týdnech nafta u čerpacích stanic v rozsahu od 4 do 4,50 Kč/l.

Takže lze uzavřít, že stropování cen, které v roce 2022 neprobíhalo, se na zlevnění nafty podílí až do výše čtyř korun na litr, tedy až ve výši celé jedné poloviny zlevnění nafty u českých čerpacích stanic v ČR za uplynulé dva týdny. Bez něj by tedy nafta byla ke včerejšímu dni v průměru o 3,50 až 4 Kč/l dražší, než ve skutečnosti byla.

Maržová inflace čerpadlářů

Když ještě stropování cen pohonných hmot v platnosti nebylo a také ještě nedošlo na snížení spotřební daně z nafty, letos v březnu vzrostla za daný měsíc v Česku cena nafty nejvíce ze všech zemí EU, o zhruba 28 procent, plyne z dat Eurostatu (viz 3. graf níže).

Eurostat

Čeští čerpadláři totiž v březnu v rámci takzvané tiché oligopolní koluze využili příběhu války v Íránu, aby zejména u dálnic šponovali marže paliv více, než je obvyklé. A více než čerpadláři v jiných zemích EU. Tento fenomén se označuje jako maržová inflace. V roce 2022 se projevoval například u tuzemských obchodních řetězců.

Tichou koluzi čerpacích stanic v ČR ukončilo právě stropování cen pohonných hmot, zahájené před dvěma týdny. Od té doby musí čerpací stanice promítat vývoj tržních cen burzovních a velkoobchodních do svých koncových cen věrněji a rychleji, takže se prostor pro mimořádné, koluzivní navyšování marží podstatně zúžil, což tedy naftu motoristům i celé ekonomice zlevňuje o právě až ony výše zmíněné čtyři koruny na litr.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Akcie Magnum Ice Cream jsou pod extrémním tlakem. Může za to i Ozempic

Akcie Magnum Ice Cream Company jsou pod tlakem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Zmrzliny a nanuky patří k nejpopulárnějším sladkostem planety. Právě na to vsadili šéfové Magnum Ice Cream Company, která se vyčlenila z koncertu Unilever v polovině loňského roku. A v prosinci firma vstoupila na amsterdamskou burzu. Jenomže nyní to nevypadá na příběh s dobrým koncem a akcie jsou pod enormním tlakem spekulantů na pokles.

Značky jako Ben & Jerry’s, Cornetto či Magnum zná každý. Od loňska desítky těchto značek spadají pod křídla společnosti Magnum Ice Cream Company, která vznikla odštěpením zmrzlinářské divize Unileveru. Důvodem tehdy bylo, že zmrzlinářský byznys má jiná ekonomická pravidla než další části Unileveru a přidali se i hádky mezi zakladateli Ben & Jerry’s s vedením Unileveru.

Po pěti měsících pak firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, a již IPO připravilo majitelům nemilou zprávu. Valuace firmy dosáhla hodnoty 7,8 miliardy eur, přičemž před samotným burzovním startem se očekávalo nacenění deset až patnáct miliard eur.

Akcie pod tlakem

A problémy firmy tím nekončí. Výsledky za rok 2025 byly spíše průměrné, tržby nominálně mírně klesly, výrazně klesl i zisk, což ale bylo spojeno s náklady na odštěpení divize z Unileveru. I kvůli dalším problémům se ale nyní akcie dostává pod enormní tlak ze strany investorů na krátko. „V současnosti patří Magnum Ice Cream Company mezi nejvíce shortované akcie z evropského indexu Stoxx 600,“ uvádí Bloomberg. Spekulace na pokles jen za měsíc dosáhly dvojnásobné úrovně.

Na pokles přitom vsází řada vlivných investičních společností jako Walleye Capital nebo Marshall Wace. To se pak negativně podepisuje na skutečné ceně akcie, jež jen za letošní rok odepsala téměř 14 procent, od prvního dne obchodování pak téměř deset procent, ačkoli v současnosti stále překonává cenu akcie při IPO, kdy činila 12,80 eura.

Počasí, kakao i energie

Zmrzlinářský průmysl je extrémně závislý na vnějších vlivech. Zásadní roli hraje počasí, přičemž analytici připomínají, že zhruba v květnu přijde klíčový okamžik pro celé odvětví. Bude-li počasí příznivé, zachrání to rok, pokud bude zima, přijdou problémy.

Jenomže to zdaleka není jediná okolnost. Významnou roli pro Magnum Ice Cream sehrává také cena kakaa, která v posledních letech výrazně narostla a tlačí marži společnosti dolů. Nyní se přidávají ceny energií, které také rostou a také se negativně podepisují na marži.

Lidé zmrzliny milují. Zatím

Ze výsledovky společnosti vyplývá, že se jí daří navyšovat objem prodaného zboží. Lidé tedy vloni koupili (a snědli) více zmrzliny než o rok dříve. Jenomže analytici očekávají, že se spotřebitelé a jejich chování výrazně mění. A výrazně do toho promluví také obliba léků na hubnutí typu Ozempic.

„Klesající poptávka v důsledku rostoucího využívání GLP-1 je hlavním důvodem k obavám,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Biolsi, analytik společnosti Hedgeye Risk Management, jež má Magnum na svém seznamu sledovaných společností.

Souboj analytiků

Varování pro investory vydal také Jeff Stent z BNP Paribas, který je sice vůči Magnum Ice Company dlouhodobě skeptický, ale tentokrát svá doporučení ještě zesílil. Podle něj firma čelí třem zásadním problémům, tedy klesající marži, drahé ceně kakaa, a navíc zvláštním rizikům spojeným s politickými názory zakladatelů Ben & Jerry’s, navíc se ve výkonu společnosti začnou projevovat problémy na Blízkém východě. Stent proto aktuálně uvádí cílovou cenu akcie na úrovni 11,50 eura, což je pod cenou IPO i aktuální cenou akcie.

Naopak optimističtější pohled nabízí Warren Ackerman z Barclays, podle něhož si prémiový segment zachová ziskovost i v nových podmínkách. A cílovou cenu akcie stanovil na úrovni 15,12 eura, přičemž ji dokonce v posledních dnech zvýšil z úrovně 13,70 eura.

Důležitým dnem pro další vývoj bude 30. dubna, kdy firma zveřejní výsledky za první kvartál letošního roku.

