Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Radim Fiala pokáral Zůnu: Ve změnách na ministerstvu by měl být razantnější

Radim Fiala (SPD)
ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) by měl být razantnější a rychlejší ve změnách na ministerstvu obrany, míní místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Ve středu má ministerstvo navštívit premiér Andrej Babiš (ANO). Se Zůnou chce jednat o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok.

„Uvidíme, co se tam děje. Já zatím nemám informace o tom, že by tam byly nějaké problémové věci,“ řekl Fiala. Babiš by si podle něj přál, aby byly změny na ministerstvu daleko rychlejší a razantnější. „S tím já souhlasím a to jsme s ministrem konzultovali,“ uvedl. Fiala společně s předsedou SPD Tomiem Okamurou jednali s ministrem minulý týden. „I my jsme mu říkali, že by měl být razantnější v těch změnách, které by na tom ministerstvu měly proběhnout, takže když to uslyší ještě od premiéra, já si myslím, že to není nic proti ničemu,“ dodal.

„Spousta pochybení od minulé vlády“

Ministr má podle něj důvěru SPD, rychlejší by ale měly být změny například v personální oblasti. „Další věc je, že je tam spousta pochybení od minulé vlády, na které přicházíme. Říkáme, že je na to potřeba podávat trestní oznámení, protože jinak to skončí na naší vládě, a to bychom tedy rozhodně nechtěli,“ uvedl Fiala.

Právě kontrola zakázek uzavřených za bývalé vlády Petra Fialy (ODS) bude podle Okamury hlavním tématem schůzky Babiše se Zůnou. Ministr nominovaný za SPD je podle něj odborník. „Postupuje řádně, kontroluje, aby se tam nekradlo, kontroluje, aby bylo všechno se zákonem a to si myslím, že velice dobře postupuje v souladu s vládním prohlášením,“ řekl Okamura.

Andrej Babiš

Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše

Politika

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

Babiš minulý týden oznámil, že tuto středu navštíví ministerstvo obrany. Od Zůny si vyžádal bilanční zprávu o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok. Zůna v polovině února ve Sněmovně řekl, že podle výhledu by měl rozpočet obrany v roce 2027 dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 dále růst na 238,2 miliardy. „Nevím, kde pan ministr na to přišel,“ reagoval tehdy Babiš. „Možná četl nějaký výhled, ale rozpočet je koaliční rozhodnutí,“ dodal následně premiér na konci února.

Prezident Petr Pavel upozornil v souvislosti se svým podpisem rozpočtu na letošní rok na nedostatek peněz na obranu a závazky vůči Severoatlantické alianci. Obrana má letos hospodařit se 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury. Hrad uvedl, že pokud výdaje na obranu v příštím rozpočtu nebudou odpovídat závazkům Česka, nevyhne se ČR debatě o odmítnutí rozpočtu prezidentem.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), končící ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její nástupce Jaromír Zůna (za SPD)

ČTK
nst
nst

Akcie jihokorejské společnosti Hybe, která zastupuje K-popovou skupinu BTS, se propadly až o 15 procent, píše agentura Bloomberg. Důvodem byl návratový koncert kapely v Soulu, který přilákal výrazně méně fanoušků, než úřady původně očekávaly.

Podle deníku Chosun Ilbo, který cituje Bloomberg, dorazilo na koncert na náměstí Gwanghwamun zhruba 104 tisíc lidí, zatímco policie předem odhadovala účast až 260 tisíc návštěvníků. K nižší návštěvnosti mohlo přispět i přísné řízení davu, které úřady zavedly s ohledem na prevenci podobných tragédií, jako byla tlačenice v Soulu v roce 2022 ve čtvrti Itaewon, při níž zemřelo více než 150 lidí.

Pro Hybe jde o nejvýraznější intradenní pokles akcií od června 2022. Vývoj ukazuje, jak silně je firma závislá na úspěchu skupiny BTS, která zůstává jejím hlavním zdrojem příjmů.

Koncert byl zároveň živě vysílán na platformě Netflix, která má údaje o sledovanosti zveřejnit později tento týden. Během hodinového vystoupení zaznělo 12 skladeb, včetně novinek z alba Arirang i známých hitů jako Butter nebo Dynamite. Záznam koncertu se zároveň dostal na čelní příčky sledovanosti Netflixu, mimo jiné v Jižní Koreji.

BTS se vrací na světovou scénu po téměř čtyřleté pauze způsobené povinnou vojenskou službou členů skupiny. Kapela nyní chystá své dosud největší turné, jehož 82 zastávek je již vyprodaných.

Nové album sklízí úspěch

Nové album skupiny si zatím vede velmi dobře. Krátce po vydání obsadilo první příčky žebříčků Spotify, jednotlivé skladby bodovaly i na Spotify a iTunes a během prvního dne se prodaly čtyři miliony kopií.

Vývoj kolem BTS je klíčový i pro samotnou společnost Hybe. Ta sice v posledních letech expandovala a investovala do hudebních labelů po celém světě, zisk společnosti však během pauzy skupiny zpomalil. Úspěch návratu BTS tak bude mít zásadní vliv na její další hospodaření.

iStock
nst
nst

Ceny zlata i stříbra na začátku týdne výrazně klesají. Zlato se brzy ráno propadlo o více než osm procent a stříbro téměř o devět procent, později se pokles částečně zmírnil. Na trh dál dopadají důsledky konfliktu na Blízkém východě a s nimi spojené obavy z růstu inflace.

Investoři nyní počítají s tím, že by vyšší inflace mohla vést ke zvyšování úrokových sazeb. Ještě nedávno přitom převládal opačný scénář a trh očekával jejich snižování.

Cena zlata k okamžitému dodání klesla pod hranici 4100 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu), zatímco stříbro se dostalo těsně nad 61 dolarů za unci. Krátce po deváté hodině se zlato obchodovalo zhruba za 4250 dolarů, což znamenalo pokles o 5,1 procenta. Stříbro ztrácelo 4,5 procenta a pohybovalo se kolem 64,85 dolaru za unci.

Trhy

Ropa zdražuje a energetické firmy vydělávají. Jenže jedna z nejvýkonnějších „ropných" akcií posledních let vlastně žádnou ropu netěží. Texas Pacific Land vrty neprovozuje. Vlastní půdu – a inkasuje podíl z toho, co na ní vytěží jiní. Investorům tak nabízí zvláštní mix: stabilní příjmy bez nákladů, ale zároveň drahý růstový příběh.

Pokles o více než deset procent

Zlato se tak dostalo na nejnižší úroveň od začátku letošního roku, kde bylo naposledy loni v prosinci. Za celý minulý týden jeho cena klesla o více než deset procent, což představuje nejvýraznější propad za zhruba 43 let, tedy od února 1983. Naopak na konci ledna letošního roku dosáhlo historického maxima 5594,82 dolaru za unci.

Podle hlavního analytika společnosti KCM Trade Tima Waterera se očekávání investorů změnila s tím, jak konflikt s Íránem pokračuje a ceny ropy se drží kolem 100 dolarů za barel. „Očekávání se posunula od snižování sazeb k jejich možnému zvyšování, což zhoršuje atraktivitu zlata z hlediska výnosu,“ uvedl. Vyšší úrokové sazby totiž znevýhodňují drahé kovy vůči investicím, které nesou výnos, například dluhopisům.

Napětí na trzích zvyšují i aktuální geopolitické události. Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum, aby obnovil provoz v Hormuzském průlivu, jinak Spojené státy přistoupí k dalším krokům. Teherán v reakci pohrozil útoky na energetickou a vodní infrastrukturu v regionu.

Hormuzský průliv, který leží mezi Perským a Ománským zálivem, patří mezi nejdůležitější dopravní tepny pro ropu a plyn. Za běžných okolností jím prochází zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Současné útoky na tankery však dopravu výrazně omezily, což tlačí ceny ropy vzhůru a zvyšuje inflační očekávání v řadě zemí.

