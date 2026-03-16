newstream.cz Money F1 ještě nedávno Američany nezajímala. Dnes je z ní miliardový byznys

Vůz Cadillac v nové sezóně Formule 1
Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.

S růstem popularity roste i objem peněz. Podle analytické společnosti Ampere Analysis by sponzorské příjmy v roce 2026 měly přesáhnout 3 miliardy dolarů, tedy zhruba 63,8 miliardy korun. Mezi velkými partnery figurují firmy jako Disney nebo Oracle. A připojují se i další.

Například společnost Apple oznámila pětiletou smlouvu na vysílání závodů od roku 2026, která nahradí dosavadní partnerství s ESPN. Závody se vysílají na platformě Apple TV a součástí spolupráce je i projekce pěti závodů Formule 1 v amerických kinech IMAX, píše Bloomberg.

Vstupenky za tisíce korun

Růst popularity se výrazně promítá do cen. Průměrná třídenní vstupenka na závod F1 letos stojí 536 dolarů, tedy přibližně 11 400 korun. Oproti loňsku jde o nárůst o 6,4 procenta. Podle společnosti GPDestinations, která analyzuje ceny vstupenek na jednotlivé závody, rostoucí ceny pouze odrážejí silnou poptávku fanoušků.

Formule 1 dnes navíc pořádá ve Spojených státech tři závody za sezonu – v Austinu, Miami a Las Vegas. Závodní víkendy se přitom proměnily v luxusní společenské události, kde se setkávají lídři financí, technologických firem a bank.

Hollywood i popkultura

Popularitu sportu zvyšují i velké mediální projekty. Film F1 s Bradem Pittem, produkovaný Apple Original Films, přilákal velké publikum a získal čtyři nominace na Oscara, z nichž jednu proměnil. Závody samotné se zároveň stávají kulturními událostmi. Při loňské Velké ceně Las Vegas například vyvolalo mediální pozornost vystoupení Beyoncé přímo na trati.

Podle analytiků se tak jezdec Formule 1 stal součástí popkultury. „Jezdec pod helmou je dnes součástí kulturního mainstreamu,“ říká Vincenzo Landino, zakladatel newsletteru Business of Speed.

Fanoušci přicházejí ve velkém

Velký podíl na růstu popularity má také dokumentární série Formula 1: Drive to Survive na Netflixu, která přiblížila zákulisí sportu a osobní příběhy jezdců.

Podle průzkumu F1 a Motorsport Network tvoří tři čtvrtiny nových fanoušků ženy.

Fanoušci dnes sledují nejen závody, ale i soukromý život jezdců, jejich vztahy nebo sociální sítě. „USA už nejsou jen zemí, která se o F1 začíná zajímat. Amerika je do Formule 1 plně investovaná,“ říká analytička Naomi Schiff.

