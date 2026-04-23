Koně půjdou stranou. V pražské Chuchli má vystoupit kontroverzní rapper Ye
V dostihovém areálu v pražské Chuchli letos 25. července vystoupí americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, uvedla ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert organizuje firma HUGO Productions, se kterou závodiště podepsalo smlouvu. Koně budou v době koncertu přesunutí, závodiště je na tom dohodnuté se Státní veterinární správou (SVS), uvedla Rambová. Rapper měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, všechny koncerty ale byly zrušeny. Kritiku vyvolaly výroky rappera oslavující nacismus. Minulý rok se objevily úvahy, že by mohl mít koncert i v Praze, což kritizovali aktivisté i někteří pražští radní.
„Ano, smlouvu máme a termín také. Bude to 25. července,“ řekla Rambová. Ke kontroverzím ohledně konání koncertu se Rambová vyjadřovat nechtěla. „To se musíte zeptat organizátora, my jsme jen pronajímatel prostor,“ uvedla. Kapacita koncertu je podle ní 50 tisíc lidí.
Zrušená vystoupení
Hudebník měl letos 11. června vystoupit na stadionu ve francouzském Marseille. Rapper ale koncert odložil kvůli kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána, psala o tom agentura Reuters.
Už dříve měl také vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem akce oznámili zrušení. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podobná výzva vznikla i v Česku kvůli informacím, že by Ye mohl vystoupit místo na Slovensku v Praze. Konání koncertu ale tehdy nikdo nepotvrdil.
Organizátor zrušil také červnový koncert amerického rappera v Polsku. Britská vláda pak zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie.
Radní mají s koncertem problém
Server Page not found tento týden napsal, že pražský magistrát má s vystoupením rappera problémy. Radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09) řekl, že zatím nemá informaci, že by byl koncert tohoto interpreta v Praze oficiálně potvrzený. „Rád bych Vás však ujistil, že pokud by se podobná akce, na které by tento zpěvák měl vystoupit, měla uskutečnit na pozemku hlavního města Prahy, město takovou akci nepovolí. Praha nebude poskytovat prostor pro interprety, kteří se pojí s takto kontroverzními a nenávistnými projevy. Situaci v rámci našich kompetencí i nadále sledujeme,“ sdělil serveru Slabihoudek.
Americký rapper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.
Závodiště Chuchle Arena funguje jako sportovní areál pro koně, pořádá dostihové a parkurové závody. Každý majitel, který má v areně ustájené koně, bude podle Rambové včas informovaný o konání koncertu a bude mít nárok na kompenzaci za odstěhování koně. „Pokud koně nebude chtít odstěhovat, přestěhujeme je do stájí, které jsou vzdálenější od pódia, budou zatemněná okna kvůli světleným efektům a vše jsme řešili se Státní veterinární správou,“ dodala Rambová.
