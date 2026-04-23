newstream.cz Koně půjdou stranou. V pražské Chuchli má vystoupit kontroverzní rapper Ye

Koně půjdou stranou. V pražské Chuchli má vystoupit kontroverzní rapper Ye

V dostihovém areálu v pražské Chuchli letos 25. července vystoupí americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, uvedla ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert organizuje firma HUGO Productions, se kterou závodiště podepsalo smlouvu. Koně budou v době koncertu přesunutí, závodiště je na tom dohodnuté se Státní veterinární správou (SVS), uvedla Rambová. Rapper měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, všechny koncerty ale byly zrušeny. Kritiku vyvolaly výroky rappera oslavující nacismus. Minulý rok se objevily úvahy, že by mohl mít koncert i v Praze, což kritizovali aktivisté i někteří pražští radní.

„Ano, smlouvu máme a termín také. Bude to 25. července,“ řekla Rambová. Ke kontroverzím ohledně konání koncertu se Rambová vyjadřovat nechtěla. „To se musíte zeptat organizátora, my jsme jen pronajímatel prostor,“ uvedla. Kapacita koncertu je podle ní 50 tisíc lidí.

Zrušená vystoupení

Hudebník měl letos 11. června vystoupit na stadionu ve francouzském Marseille. Rapper ale koncert odložil kvůli kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána, psala o tom agentura Reuters.

Už dříve měl také vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem akce oznámili zrušení. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podobná výzva vznikla i v Česku kvůli informacím, že by Ye mohl vystoupit místo na Slovensku v Praze. Konání koncertu ale tehdy nikdo nepotvrdil.

Organizátor zrušil také červnový koncert amerického rappera v Polsku. Britská vláda pak zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie.

Radní mají s koncertem problém

Server Page not found tento týden napsal, že pražský magistrát má s vystoupením rappera problémy. Radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09) řekl, že zatím nemá informaci, že by byl koncert tohoto interpreta v Praze oficiálně potvrzený. „Rád bych Vás však ujistil, že pokud by se podobná akce, na které by tento zpěvák měl vystoupit, měla uskutečnit na pozemku hlavního města Prahy, město takovou akci nepovolí. Praha nebude poskytovat prostor pro interprety, kteří se pojí s takto kontroverzními a nenávistnými projevy. Situaci v rámci našich kompetencí i nadále sledujeme,“ sdělil serveru Slabihoudek.

Americký rapper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.

Závodiště Chuchle Arena funguje jako sportovní areál pro koně, pořádá dostihové a parkurové závody. Každý majitel, který má v areně ustájené koně, bude podle Rambové včas informovaný o konání koncertu a bude mít nárok na kompenzaci za odstěhování koně. „Pokud koně nebude chtít odstěhovat, přestěhujeme je do stájí, které jsou vzdálenější od pódia, budou zatemněná okna kvůli světleným efektům a vše jsme řešili se Státní veterinární správou,“ dodala Rambová.

Zdravotnický byznys nemá limity, říká miliardář Marek Dospiva

Spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Skupina Penta Hospitals CZ Marka Dospivy vybudovala jednu z největších sítí zdravotnických zařízení v Česku. Nyní provozuje 17 nemocnic a síť 54 center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Senevida. Rozvoj zdravotní divize společnosti Penta, která je primárně vnímána jako developerská, bude pokračovat.

„Naše zdravotní aktiva patří mezi naše základní aktivity. Vedle Dr. Max, Fortuny, Real Estate developmentu či zdravotní pojišťovny je to náš klíčový obor,“ řekl pro newstream.cz Marek Dospiva, spoluvlastník skupiny Penta. Kolik přesně peněz do tohoto segmentu společnost investovala a kolik ještě investovat bude, Dospiva nedokázal určit. „Tyhle peníze nenosím v hlavě.“

„Před patnácti nebo dvaceti lety jsme se rozhodli rozvíjet zdravotnictví jako strategický investor. V těchto investicích chceme setrvat,“ říká Dospiva. „Budeme se rozvíjet na další trhy, analyzujeme každou potenciální investiční příležitost, která by byla vhodná pro Penta Hospitals,“ uvedl Dospiva v okamžiku, kdy společnost slavnostně otevírala ambulanci Florenc, moderní středisko lékařské péče hned vedle pražského autobusového nádraží Florenc.

Vzhůru do regionů

Penta míří na regiony, kde již funguje, tedy Česko, Slovensko nebo Polsko, ale také se poohlíží po dalších zemích. Nově jde o Pobaltí, a spolu se značkou Dr. Max obsluhuje Penta ve zdravotnictví i Srbsko, Rumunsko nebo Itálii. „Koukáme se na nové trhy, je to jednoznačně jedna z klíčových investic skupiny Penta,“ říká Dospiva.

Když se Penta pouštěla do zdravotnického byznysu, stál u toho Václav Jirků, který má nyní na starost medicínskou větev byznysu společnosti. „Jako první jsme koupili nemocnici Vrchlabí. Ta nám úplně nepomohla přesvědčit Pentu, že je to dobrá investice. Byla vybydlená a bez personálu.“

Za deset let Penta vybudovala největšího poskytovatele soukromé zdravotní péče. „Za uplynulých deset let jsme vybudovali stabilní a rozsáhlou síť zdravotnických zařízení. Od začátku jsme kladli důraz nejen na růst, ale také na kvalitu, dostupnost a dlouhodobou udržitelnost zdravotních služeb,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.

„Zdravotnictví patří mezi klíčové oblasti, kterým se v rámci portfolia Penta Investments věnujeme. Vnímáme ho jako sektor s velkým společenským významem i s potenciálem pro dlouhodobý rozvoj,“ tvrdí Jirků.

Důležitý milník na Florenci

Nová poliklinika Florenc nabídne propojení odborné diagnostiky, prevence a léčby s individuálním přístupem. „Poliklinika Florenc je pro Penta Hospitals CZ důležitým milníkem. Posilujeme tím naši přítomnost v Praze a pacientům nabízíme moderní a dobře dostupnou péči na jednom místě. Klíčová je pro nás návaznost. Pacient se v systému neztrácí, ale má jasný plán péče a podporu koordinátorek, které ho jednotlivými kroky provázejí,“ uvedla Vaculíková.

Pacienti na Florenci najdou péči v oblasti interního lékařství, urologie, neurologie, diabetologie, endokrinologie, ortopedie a dermatologie. Další odbornosti zahrnují alergologii a imunologii, ORL, gynekologii a porodnictví, praktické lékařství, pediatrii, fyzioterapii, stomatologii, kardiologii, chirurgii, oftalmologii a dentální hygienu.

Vojenské tažení Donalda Trumpa proti Íránu se začíná negativně podepisovat i na jeho spojencích a podporovatelích. Nově to zažívají investoři, kteří nakoupili nemovitosti v Dubaji. Realitní trh v populárním emirátu totiž poprvé od pandemie klesá.

Jistě si všichni pamatují zcela nedůstojné instagramové posty českých a slovenských influencerů, kteří ještě v prvních dnech války na Blízkém východě ukazovali Dubaj jako ráj na zemi, kde se dílem nic neděje a zároveň tam jsou mimořádné investiční příležitosti v realitách.

Agentura Bloomberg upozornila na to, že právě nemovitostní sektor je první, na němž se aktuální geopolitická třenice v regionu podepsala mimořádně negativně.

„Index cen nemovitostí sestavovaný společností ValuStrat v březnu poklesl o 5,9 procenta oproti předchozímu měsíci. Ceny tak zaznamenaly první pokles od roku 2020,“ cituje Bloomberg agenturu, jejíž data využívají místní banky. Agentura zároveň připomíná, že se během první fáze války index vrátil na úroveň před pouhými šesti měsíci.

To se pak projevuje na hodnotě transakcí, které podle dubajského katastrálního úřadu klesly v březnu o pětinu na 10,1 miliardy dolarů.

Trh se pomalu vrací

Dubaj tak zažívá první propad nemovitostního sektoru od pandemie. Právě tehdy ceny nemovitostí klesly mnohem výrazněji. Následný boom ale připravil investorům enormní výnosy.

„Město v té době spoléhalo na status daňového ráje a dařilo se mu lákat expaty a zahraniční kapitál. Tento příliv investic pomohl cenám nemovitostí se z propadu rychle otřepat a od roku 2020 ceny vzrostly o 70 procent,“ připomíná Zainab Fattah, blízkovýchodní reportérka Bloombergu.

Ta zároveň upozorňuje, že již existují signály návratu k růstu. Ukazuje se to například na rostoucích cenách akcií místních realitních společností. „Akcie největšího developera v Dubaji Emaar Properties od svého minima v polovině března posílily přibližně o 16 procent,“ uvádí Bloomberg. A cituje šéfku developerské společnosti Binghatti Holding Katralnadu Binghatti, podle níž na dubajském nemovitostním trhu je stále dostatek likvidity.

Strašák jménem krize

Dubajské společnosti mají stále v paměti rok 2009, kdy tamní nemovitostní sektor v podstatě zkolaboval v důsledku snížení investic kvůli globální finanční krizi. Tehdy se ukázala slabina v podobě vysokého podílu zahraničního kapitálu.

Ačkoli je aktuální situace problematická, nejde o předzvěst hlubšího problému.

Na trhu sice panuje nervozita a jako první to odnesou projekty ve fázi plánování, protože jde o spekulativní investice. Nemáme však obavy, že by realitní trh zaznamenal prudký propad, protože kupců je více než kdykoli předtím a veškeré slevy, které nyní pozorujeme, přicházejí po masivním nárůstu cen v posledních pěti letech,“ uvedl pro Bloomberg Sahil Khosla, CEO společnosti SOHO, jež v Dubaji staví luxusní mrakodrapy.

