RECENZE: S láskou, Meghan. Vévodkyně v nejzbytečnějším seriálu současnosti ukáže, jak umí uvařit špagety

Pohodlně se usaďte, vévodkyně Meghan vás vezme na návštěvu. A bude velká pohoda. Pohoda musí být, i kdyby měla téct krev. Sotva začalo jaro, ale tohohle horkého kandidáta na nejzbytečnější pořad roku bude těžké překonat.

Reklama

„Eeeh. Co tohle jako má být?“ říkáte si nevěřícně hned v první minutě minuty úvodního dílu, kde se vévodkyně Meghan rozplývá nad svými včeličkami. To je asi nejupřímnější reakce na pořad „S láskou, Meghan“, který před několika dny přibyl na Netflix. Myslím, že tohle by na shrnutí stačilo a klidně bychom mohli dělat, že něco tak plytkého a zbytečného nikdy nespatřilo světlo světa. Jsem ale placen za to, abych napsal recenzi, tak tady ji máte…

Těžko říct, co je to za formát. Ve zkratce, vévodkyně vás v šestidílném pořadu pozve k sobě jakoby domů - až na to, že to vůbec není její dům, ale natáčí se za v nedalekém pronajatém sídle (s výhledem na hory, jejichž jméno Meghan nezná a nikdy tam nebyla) - a ukáže vám, jak je šikovná a co všechno umí. Vařit, péct, připravovat oslavy pro děti, uvařit čaj…

Zejména jde však o to, jak excelentně se umí postarat o návštěvy. Vždy ji k tomu navštíví některý „dobrý“ přítel. Třeba hned v prvním díle make-up artist David, kterého zná věky a je pro její děti „strýčkem“. Působí to dojmem, že je u Sussexů pečený vařený - až na to, že když mu Meghan připravuje pohoštění, tak neví, zda má rád rajčata nebo jestli není alergický na arašídy. David je zase překvapený, že Meghan vaří.

Ve druhém díle přijde kamarádka Mindy, kterou Meghan od začátku do konce peskuje. „Proč o mě mluvíš jako o Meghan Markle? Já jsem přece Sussexová!“ Nebo ji učí správně vyslovovat francouzsky znějící jméno své drahé pánve.

Reklama

„S láskou, Meghan“ působí jako taková mileniálská verze Domácího štěstí, Ptáka Loskutáka nebo onoho pořadu, kde Bohdalka kroužkuje slevy v letácích. Podstatný rozdíl je však v tom, že v těchto pořadech se třeba i něco naučíte, třeba jak něco zasadit, uvařit, nebo se dozvíte, kde jsou slevy (u Meghan si tak akorát uvědomíte to, jak jste chudí).

Jak nakrájet ovoce?

Meghan však dělá činnosti, které jsou naprosto triviální. Třeba pečení zcela nudného a jednoduchého dortu – vejce, mouka, mlíko, cukr a prášek do pečiva. Věřte tomu nebo ne, ale zvládl bych to taky, a to mé pekařské vzdělání čítá cca pět receptů z internetu a dvě série „Peče celá země“. Meghan dokonce uvaří i špagety! Gratulujeme. Nebo rozklepne několik vajec do pánve, přidá zeleninu a hle, je tu „luxusní frittata“. U nás se takovému jídlu říká „co dům dal“.

Moc pěkný je i díl s dětskou oslavou, na kterou bohužel nepřijdou žádné děti. Mám tříletou dceru, takže pořadů, kde jde o to něco jednoduchého vyrobit a zabavit svou drahou ratolest, jsem viděl poměrně dost a nemám proti nim zhola nic. Takže když Meghan vyrábí berušku z cherry rajčátka a olivy, tak si říkám: „Ok, to by se mohlo dceři líbit.“ Pak mi ale dojde, že je to pořad tvořený dospělými lidmi pro dospělé lidi. Opravdu je tedy nutné několik minut instruovat, jak udělat duhu z ovoce?! Prostě na talíř naskládáte jahody k jahodám, borůvky k borůvkám a tak dále, místo toho, abyste všechno ovoce našvihali na jednu hromadu. Opravdu je nutné spekulovat nad tím, jak tlusté kousky banánu krájet?

„S láskou, Meghan“ je urputná snaha někoho, kdo nemá co říct, zaplnit několik hodin. Něco v rámci spolupráce s Netflixem ve výši sta milionů dolarů královský pár v exilu prostě vyprodukovat musí. Když už nic, tak alespoň vydělat na slavném jméně.

Nelze přehlédnout, že Meghan se prostě snaží zalíbit, celé to má být „nice and cosy“. Tak proč je to všechno tak ukrutně křečovité? Domácí pohoda prostě musí být, i kdyby měla téct krev. Kýč, kam se podíváte, takový ten příšerný „live, love, laugh“ vibe. Bolí z toho oči, bolí z toho mozek. Máte chuť si nalít skleničku. Klidně i před polednem, což je konečně něco, co na čem se Meghan shodnete.

Nefeministické, neekologické, neinspirativní

Vévodkyně se v reálném životě snaží prezentovat jako inspirativní osobnost dneška, vzorem feministky, která dbá o životní prostředí. Proč tedy souhlasila s takovým scénářem? Ve své show velmi rychle sklouzává do role strážkyně domácího krbu, které vaří, peče, dělá dětem svačinky a nejspíš se i stará o manžela. Mimo kamery možná taková není, ale její pořad dostává za antifeministický přístup čtyři mínus.

Podobně na štíru je na tom Meghan s ekologií. Opravdu je nutné přesypávat bonbony z ošklivého plastového pytlíku do o něco méně ošklivého plastového pytlíku? Vévodkyně také ostentativně nepoužívá na zdobení dortů cukrářský pytlík, prý je to zbytečné, stačí přece obyčejný sáček s ustřihnutým rohem. Jenže ten cukrářský je omyvatelný a vydrží léta. Nebo si snad ten obyčejný sáček skladuje v kredenci a jednou ho zdědí i malý Archie? Po oné dětské oslavě bez dětí také zbydou hory zbytečného plastu.

Sečteno a podtrženo: Něco tak zbytečného se jen tak nevidí. Na žebříčku nejhorších televizních zážitků bych Meghanin pořad zařadil hluboko pod Megapiraňu a dokonce i Jana Žižku. A to jsem myslel, že nikdy neuvidím nic bizarnějšího než „českého“ lva ve sklepení hradu Zvíkov, který po boku jednookého vojevůdce bojuje proti cizákům.

S láskou, Karel.

Karel Pučelík: Vance je loajální rádoby ohař. V očích demokratických lídrů je za klauna Názory Americký viceprezident J. D. Vance si na nedostatek pozornosti světových médií nemůže stěžovat. Zatímco se snaží působit mocně a rozhodně, v Bílém domě je beznadějně vedlejší postavou, a světovým lídrům demokratického světa je pro smích. Karel Pučelík Přečíst článek