EU chce vyvinout tlak na ruskou ropu. Plánuje obchodní opatření vůči té dovážené Družbou
Evropská unie zvažuje zavedení obchodních opatření vůči dovozu ruské ropy na Slovensko a do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba, pokud tento dovoz nebude postupně ukončen. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené se situací.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dříve tento týden uvedla, že EK chce navrhnout urychlení postupného ukončení dovozu ruských fosilních paliv. Učinila tak po telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který prohlásil, že je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko za jeho válku proti Ukrajině, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu.
Rusko k dodávkám energie do Maďarska a na Slovensko využívá mimo jiné ropovod Družba, na který v srpnu opakovaně útočila Ukrajina. Budapešť a Bratislava dosud odmítají úplný odklon od ruské ropy a na úrovni EU blokují opatření, která podle nich ohrožují jejich energetickou bezpečnost.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Harvardově univerzitě dalšími sankcemi, které jí omezí přístup k federálním fondům, pokud ji vysoká škola neposkytne další údaje o svém přijímacím řízení. Napsaly to agentury AP a AFP. Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, které jsou podle šéfa Bílého domu zachváceny antisemitismem a radikálně levicovými ideologiemi.
Trump opět vyhrožuje Harvardu sankcemi
Politika
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Harvardově univerzitě dalšími sankcemi, které jí omezí přístup k federálním fondům, pokud ji vysoká škola neposkytne další údaje o svém přijímacím řízení. Napsaly to agentury AP a AFP. Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, které jsou podle šéfa Bílého domu zachváceny antisemitismem a radikálně levicovými ideologiemi.
Většina zemí EU se zavázala postupně ukončit veškerý dovoz ruských fosilních paliv do konce roku 2027. Pokud Maďarsko a Slovensko nepředloží plány na ukončení tohoto dovozu, mohou obchodní opatření představovat možnost, jak je k tomu přimět, uvádí Bloomberg.
Zatímco sankce vyžadují podporu všech členských států EU, pro zavedení obchodních opatření, mezi něž se počítají například cla, kvóty či regulační překážky, stačí podpora většiny unijních států, připomíná agentura.
Tyto plány EK nejsou součástí návrhu nového balíčku sankcí, který EU představila v pátek. Ten zahrnuje mimo jiné zákaz dovozu ruského zkapalněného plynu či sankce na více než 100 tankerů z takzvané stínové flotily Ruska a další opatření zaměřená na subjekty, které umožňují obchod s ruskými energetickými surovinami.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.