Globální investoři staví val proti dopadům Trumpových cel. Sázejí na pokles automobilového průmyslu

Správci velkých fondů si začali hrát. Zkoušejí se obrnit proti dopadům cel, jimiž hrozí Donald Trump a která mohou mít velký dopad na hodnotu slavných firem. Zejména hedgeové fondy tak začaly masivně sázet na pokles firem, na něž pravděpodobně cla dopadnou nejdrtivěji. A obětí se mohou stát automobilky. Překvapivě nikoli jen ty evropské.

Jak spravovat portfolio v době, kdy jsou trhy výrazně rozkolísané a každý nový den americký prezident Donald Trump buďto nová cla oznámí, nebo jejich účinnost odloží o týdny? Touto otázkou se čím dál bedlivěji zabývají správci obřích fondů, v jejichž portfoliu jsou zastoupeny největší a nejslavnější firmy z celého světa.

Řada z nich se vzhlédla v odpovědi, že zkrátka budou sázet na pokles firem, na něž cla mohou mít negativní dopad. Nárůst sázek na pokles hodnoty firem v poslední době značně narostla, potvrdila banka Goldman Sachs. A to zejména ze strany hedgeových fondů.

Podle informací The Financial Times na pokles akcií automobilek sázejí například AKO Capital (sázka na pokles Daimler Truck), nebo Marshall Wace, který shortuje mimo jiné akcie BMW a Mercedesu. Vychází to z dat Breakout Point, investiční firmy to však odmítly komentovat.

Chcete sázet proti?

Možná pro samotného Donalda Trumpa paradoxně se tato situace neodráží jen na akciích firem sídlících v zemích, kterých se nové tarify mají dotknout. Dopadají na řadu firem v Evropě i USA.

„Investiční banky vytvořily balíky akcií s nejvyšší citlivostí na Trumpovy plány, většinou jde o vývozce, ať už výrobce automobilů nebo spotřební elektroniky. Svým klientům pak takto banky umožňují sázet na dopady obchodí války,“ uvedl list The Financial Times.

Například evropský index Stoxx Europe Automobiles and Parts se propadl na několikaleté minimum. Jedním z takovýchto balíků je například „Trump Tariff Losers basket“ od banky UBS, v němž jsou například akcie společností Gap nebo Harley-Davidson. Tento konkrétní balík během pátku a pondělí, kdy zavedení cel pro Čínu, Mexiko a Kanadu probíhalo, propadl o 6,6 procenta, čímž de facto vymazal nárůst ceny za posledních 12 měsíců.

„Koš byl zasažen v pátek a v pondělí znovu,“ uvedl pro FT.com výkonný ředitel společnosti Morgan Stanley Investment Management Andrew Slimmon. „Trh podcenil vůli prezidenta použít cla jako vyjednávací mechanismus,“ dodal.

Ještě více za stejnou dobu klesl například balík akcií výrobců a prodejců nápojů, jako je společnost Diageo, která stojí za populárními značkami, jako jsou pivo Guinness, whisky Lagavulin nebo rum Captain Morgan.

Nejistota na trzích poroste

Podobné sázky odpovídají značné volatilitě, která na trhu nyní panuje zejména kvůli těžko odhadnutelnému vývoji v americké ekonomické politice.

Slavný „index strachu“, tedy přesněji index VIX, který ukazuje míru volatility na trzích, sice aktuálně není na rekordních pozicích. Nicméně podle The Financial Times se do hry dostává takzvaný Vvix ukazatel, který vychází z očekávání investorů ohledně vývoje indexu Vix. A tento Vvix index se nyní pohybuje výrazně nad dlouhodobým průměrem, vývoj volatility tak lze očekávat spíše s negativním dopadem na trhy.