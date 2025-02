Trump otevřeně přehlíží federální zákony, píše The New York Times

Ve svém prvním funkčním období americký prezident Donald Trump rozmetal normy a standardy, kterými se řídili jeho předchůdci, ovšem ve třetím týdnu jeho druhého mandátu se už polemiky o normách jeví jen jako úsměvné, napsal to deník The New York Times (NYT). Staronový šéf Bílého domu podle listu v těchto dnech otevřeně přehlíží federální zákony a eskaluje snahu posílit moc prezidentského úřadu.

Americká média už od prvních hodin po Trumpově lednové inauguraci mluví o tom, že lídr Republikánské strany testuje limity svých pravomocí a čeká na to, zda se mu někdo postaví do cesty. Jeho kroky spustily řadu soudních stížností a v některých případech už narazily. Zároveň mnozí komentátoři spekulují, že prezidentův tým právní bitvy vítá, neboť se domnívá, že až se otázky o prezidentských pravomocích dostanou před Nejvyšší soud se třemi členy dosazenými Trumpem, rozhodne v jeho prospěch.

Nová administrativa po nástupu zahájila personální čistky napříč federální vládou, pozastavila mnohé státní funkce a zvažuje rušení celých vládních složek. Deník NYT ve svém přehledu uvádí osm různých kroků, které se podle něj zdají být v rozporu se zákony.

Zmiňuje například prezidentský dekret s cílem zrušit automatické udílení amerického občanství lidem narozeným na americké půdě, který jistý federální soudce označil za „očividně neústavní“. Trump také ihned po inauguraci nařídil ministerstvu spravedlnosti nevymáhat zákaz sociální sítě TikTok, jakkoli jej nařizuje zákon přijatý Kongresem při splnění podmínky, že platforma zůstává v čínském vlastnictví.

Problematické by mohlo být také propuštění zástupkyně Demokratické strany z vedení Národní rady pro pracovní vztahy (NLRB), která má na starosti ochranu práv zaměstnanců. Podle zákona smí prezident členy odvolávat pouze za zanedbání povinností nebo zneužití funkce a musí při tom krok projednat a ohlásit dopředu. Vedle propouštění konkrétních činitelů Trumpova administrativa zastavuje činnost agentury pro mezinárodní rozvoj USAID a podle médií připravuje také uzavření ministerstva školství. Obě složky vlády přitom přijetím zákona vytvořil americký Kongres.

„Tady už nejde o nějaké eufemismy o posouvání limitů, tlačení na pilu a podobně,“ řekl odborník na rozdělení státní moci Peter Shane, který působí na Newyorské univerzitě. Rozsah překračování zákonných hranic pod dohledem Trumpa podle něj představuje „systematickou sabotáž a nespoutané bezpráví“.

Kroky Bílého domu už spustily nejméně dvě desítky žalob, mimo jiné se nově na soudy obrátila propuštěná členka NLRB Gwynne Wilcoxová. Mnohé žaloby se překrývají, uvádí NYT, podle kterého se dekret o konci automatického přidělování občanství stal terčem devíti různých stížností. Soudy kromě tohoto opatření předběžně nařídily zastavit také příkaz z minulého týdne, který mluvil o plošném přerušení plateb federální vlády ve formě dotací nebo půjček.

Otázkou zůstává, jak bude administrativa na nepříznivé soudní verdikty reagovat. Web Politico v pondělí napsal, že federální Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) stále nevyplácela zákonem dané závazky, přestože dva soudy pozastavení plateb zakázaly. O den později ale podle stejného webu nařídilo vedení EPA úředníkům, aby některé programy odblokovali.