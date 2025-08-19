Ficův projekt první slovenské gigafactory má stavební povolení. Hlasité kritice navzdory
Stavební úřad na Slovensku vydal slovensko-čínské společnosti GIB EnergyX Slovakia stavební povolení k výstavbě části továrny na baterie pro elektromobily na jihu země, oznámila firma. Proti výstavbě závodu dlouhodobě vystupují občanští aktivisté, podle opozičního hnutí Slovensko je povolení stavby nelegální. Projekt opět podpořil premiér Robert Fico, který v úterý přijal zástupce investora.
Investice v hodnotě 1,2 miliardy eur (29,3 miliardy korun) počítá s tím, že kapacita nového závodu v Šuranech dosáhne 20 gigawatthodin (GWh). Projekt, který by měl vytvořit přes 1300 pracovních míst, stát podle dřívějších informací podpoří pobídkami v hodnotě 214 milionů eur (5,2 miliardy korun). V zemi půjde o první takzvanou gigafactory.
GIB uvedla, že vydané stavební povolení jí umožňuje vybudovat stavby určené k prototypové výrobě v rozsahu do jedné gigawatthodiny. Sériová výroba v plánované kapacitě továrny včetně výstavby dalších objektů bude podle ní možná až po úspěšném absolvování posudku vlivu projektu na životní prostředí. Za GIB stojí čínská firma Gotion High-tech a slovenský InoBat.
„Po zahájení výroby baterií v Šuranech bude Slovensko nejenom největším výrobcem aut na jednoho občana, ale stejného parametru dosáhneme i při výrobě baterií pro elektromobily,“ uvedl Fico po schůzce se zástupci investora.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková podepsala investiční smlouvu s konsorciem čínské firmy Gotion High-tech a slovenského InoBatu o výstavbě továrny na baterie pro elektromobily na jihu Slovenska. Investice dosáhne 1,23 miliardy eur (30,5 miliardy korun) a stát ji podpoří pobídkami v objemu 214 milionů eur (5,3 miliardy korun), řekla novinářům Saková.
Iniciativa Chráníme si naše, která připravovaný závod označuje za ekologický, ekonomický a právní podvod na občanech Slovenska, povolení k výstavbě závodu kritizovala a označila ho za podraz a hazard s lidskými životy. Tvrdila, že příslušný úřad vydal stavební povolení, aniž bylo k dispozici pravomocné rozhodnutí ohledně posouzení vlivů projektu na přírodu. Aktivisté mimo jiné upozornili, že továrna bude pracovat s množstvím chemických látek a že hrozí překročení emisních limitů, znečištění půdy i spodních vod.
Opoziční hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče oznámilo, že v souvislosti s vydáním stavebního povolení podá trestní oznámení. Stát podle hnutí pomáhá čínskému investorovi obcházet zákony.
