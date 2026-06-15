PŘEHLEDNĚ: Hormuzský průliv se má otevřít. USA a Írán oznámily rámcovou dohodu
USA a Írán oznámily rámcovou dohodu, která má ukončit vojenské operace a znovu otevřít Hormuzský průliv. Klíčové spory o íránský jaderný program a sankce se ale mají řešit až v dalších 60 dnech.
Spojené státy a Írán společně s Pákistánem coby vyjednavačem oznámily rámcovou dohodu, která má ukončit válku; příslušné memorandum má být podepsáno v pátek. Agentura Reuters přinesla přehled hlavních informací, které se v této souvislosti objevily:
Jak bude dohoda realizována
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf uvedl, že obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení všech vojenských operací.
Všechny strany potvrdily, že memorandum o mírové dohodě bude podepsáno v pátek ve Švýcarsku. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí uvedl, že následně bude memorandum zveřejněno.
Írán i USA uvedly, že jakmile bude memorandum podepsáno, začne se znovu otevírat Hormuzský průliv a začne se rušit americká blokáda íránských přístavů.
Obě strany uvedly, že jednání o složitějších sporných otázkách - zejména o íránském jaderném programu a amerických sankcích proti Íránu - budou probíhat v následujících 60 dnech.
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Hormuzský průliv a blokáda íránských přístavů
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Hormuzský průliv bude v pátek znovu otevřen, a že nařídil zrušení blokády íránských přístavů.
Vysoký íránský úředník uvedl, že průliv bude po podpisu memoranda znovu otevřen „všem obchodním plavidlům“.
Íránská polooficiální agentura Fars informovala, že podle memoranda bude námořní provoz v průlivu regulován Íránem v koordinaci s Ománem.
(Podle agentury AFP íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že dohoda zahrnuje výběr poplatků Teheránem za námořní služby pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem; podle něj nepůjde o mýtné, ale o poplatky za služby.)
Íránský jaderný program
Obě strany uvedly, že Írán souhlasí s tím, že nebude vyrábět ani získávat jaderné zbraně, což je slib, který Teherán opakovaně dává už desítky let.
Vysoký íránský představitel uvedl, že do uzavření konečné dohody Írán zmrazí jaderné aktivity a zdrží se dalšího obohacování uranu či rozšiřování jaderných zařízení.
Vysoký íránský představitel uvedl, že USA souhlasily s tím, že Írán může v rámci budoucí komplexní dohody zředit zásoby vysoce obohaceného uranu na svém území.
Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že není nutné ihned odebrat Íránu zásoby jaderného materiálu; USA je podle něj získají zpět, až se situace uklidní.
Trump uvedl, že v rámci jakékoli dohody bude pro Írán zaveden přísný inspekční režim, ale neposkytl žádné konkrétní podrobnosti.
Americký republikánský senátor Lindsey Graham uvedl, že jakoukoli konečnou dohodu o íránském jaderném programu bude muset přezkoumat a schválit Kongres USA.
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Sankce a finanční dopady
Vysoký íránský představitel uvedl, že USA souhlasily s tím, že na Írán neuvalí žádné nové sankce, dokud nebude dosaženo konečné dohody.
Dodal, že USA na určitou dobu zruší ropné sankce vůči Íránu a že po uzavření konečné dohody budou všechny sankce USA a OSN zrušeny podle dohodnutého harmonogramu.
Vysoký íránský představitel uvedl, že USA souhlasily s uvolněním 25 miliard dolarů ze zmrazených íránských aktiv, a to mimo jiné prostřednictvím přímých převodů hotovosti, spolupráce mezi zeměmi regionu a finančních úvěrových linek. Washington v koordinaci se svými regionálními spojenci připraví plán rekonstrukce a rozvoje Íránu, o němž bude s Teheránem vyjednávat a který s ním dohodne do 60 dnů, dodal.
Trump uvedl, že Íránu nebude poskytnuta hotovost, ale že sankce by mohly být potenciálně zrušeny.