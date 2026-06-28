Írán si nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem. Varuje před vměšováním
Írán znovu přitvrzuje v otázce Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších námořních tras pro světový obchod s ropou a plynem. Ministr zahraničí Abbás Arakčí v Bagdádu prohlásil, že odpovědnost za úžinu nese výhradně Teherán, a varoval před jakýmkoli vnějším zasahováním. Spor tak dál komplikuje naplňování předběžné dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
Írán si kontrolu nad Hormuzským průlivem nárokuje výhradně pro sebe. Dnes to během návštěvy Iráku potvrdil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, který zároveň varoval před jakýmkoli vnějším vměšováním do této záležitosti.
Otevření Hormuzského průlivu je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích však Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která patří mezi nejdůležitější vodní cesty pro globální obchod, zejména s ropou a plynem.
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Odpovědnost za úžinu nese výhradně Írán
„Hormuzský průliv bude plně vrácen pod íránskou kontrolu během příštích 30 dnů,“ uvedl podle DPA Arakčí na tiskové konferenci v Bagdádu. Odpovědnost za úžinu podle něj nese výhradně Írán. „Jakékoli zasahování nebo pokusy o vytvoření paralelních struktur by situaci dále zkomplikovaly, vytvořily by další napětí a zpozdily by znovuotevření této strategicky důležité vodní cesty,“ dodal ministr.
Írán po zahájení útoků USA a Izraele na své území na konci února fakticky zastavil lodní dopravu přes Hormuzský průliv. Učinil tak prostřednictvím hrozeb a útoků a následně průliv využil jako páku při snaze o řešení konfliktu.
V nedávno dojednané předběžné rámcové dohodě mezi USA a Íránem stojí, že Teherán nesmí během vymezených 60denních následných jednání o trvalém řešení účtovat poplatky za průjezd lodí. Írán má s Ománem vyjednat další postup v souladu s mezinárodním právem a za účasti sousedních států. Odborníci na mezinárodní právo přitom považují vybírání mýtného za problematické.
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Írán a Omán tento týden uvedly, že jako pobřežní státy ležící u Hormuzského průlivu se cítí být vázány zajistit bezpečnou plavbu touto úžinou. Zároveň zdůraznily, že chtějí postupovat v souladu s mezinárodním právem i se svým právem na svrchovanost nad teritoriálními vodami v průlivu.
Irácký ministr zahraničí Fuád Husajn dnes podle agentury Reuters při setkání s íránským protějškem prohlásil, že je důležité znovu otevřít Hormuzský průliv a zrušit americkou námořní blokádu Íránu. Husajn zároveň ujistil Arakčího, že Irák nepodporuje rozšiřování války na státy v Perském zálivu ani útoky na Írán.
Teherán lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Později začal plavbu umožňovat pouze některým plavidlům, která od něj získala povolení. V květnu Írán potvrdil, že vybírá poplatky za „navigační služby“, které podle svých slov poskytuje proplouvajícím lodím. Před válkou přitom plavbu průlivem nijak neomezoval.
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