Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Alphabet trhá rekordy. Tržby nad 400 miliardami, AI táhne růst

Alphabet trhá rekordy. Tržby nad 400 miliardami, AI táhne růst

Sundar Pichai
ČTK
ČTK
ČTK

Výnosy americké technologické společnosti Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, v loňském roce poprvé překonaly hranici 400 miliard dolarů (8,26 bilionu korun). Čistý zisk pak vzrostl o 32 procent na 132,17 miliardy dolarů.

Celkové výnosy stouply o 15 procent na 402,84 miliardy dolarů. Tržby YouTube z reklam a předplatného stouply nad 60 miliard dolarů.

V samotné čtvrtém čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30 procent na 34,5 miliardy dolarů. Výnosy se zvýšily o 18 procent na 113,8 miliardy dolarů. Výnosy v divizi služeb stouply o 19 procent a ve vyhledávání o 17 procent. Výnosy cloudové divize vzrostly o 48 procent.

Walmart

Walmart ve společnosti technologických gigantů. Maloobchodní řetězec překonal bilionové ocenění

Trhy

Americký maloobchodní řetězec Walmart se při úterním obchodování stal první maloobchodní firmou na světě, jejíž tržní hodnota překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Zařadil se tak po bok technologických gigantů, jako jsou Nvidia nebo Alphabet. Akcie Walmartu za posledních dvanáct měsíců posílily o 28 procent.

nst

Přečíst článek

Gemini 3 jako milník

Generální ředitel Sundar Pichai uvedl, že významným milníkem pro firmu bylo spuštění modelu AI Gemini 3 a aplikace Gemini má přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání podle něj díky umělé inteligenci zaznamenalo větší využití než kdykoliv předtím.

„V očích investorů se Google za půl roku změnil z ošklivého chlapce Magnificent 7 skupiny na lídra AI závodů,“ komentoval výsledky analytik Portu Marek Malina. „Obavy, že umělá inteligence vytvoří tlak na klíčový vyhledávací byznys, se rozplynuly, protože Google nadále hlásí rekordní tržby z reklamy. Skutečným zdrojem nadšení je ale cloudová divize, která masivně překonala analytické předpoklady, a postarala se o reakceleraci růstu a rekordní ziskovost,“ dodal.

Jensen Huang

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Zprávy z firem

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

ČTK

Přečíst článek

Společnost současně oznámila, že letos plánuje kapitálové výdaje v rozmezí 175 miliard až 185 miliard dolarů, což je výrazně nad očekáváním analytiků, kteří v průměru počítali s částkou kolem 115 miliard dolarů. Je to další agresivní navýšení výdajů, protože mateřská společnost Googlu chce posílit své investice a upevnit náskok v oblasti AI.

Společnosti zaměřené na cloud computing již investovaly stovky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro AI, aby vyhověly rostoucí poptávce po cloudových službách a podpořily vlastní vývoj technologií a produktů. Podobně jako u větších konkurentů Amazon Web Services a Microsoft Azure se i Google Cloud potýká s omezenou kapacitou, která mu ztěžuje plné využití rostoucí poptávky zákazníků po AI. Očekává se, že tyto tři cloudové firmy spolu s firmou Meta letos investují do AI celkem více než 500 miliard dolarů. Přestože investoři stále častěji zvažují, zda se vysoké náklady na AI vrátí, Google zatím dokázal prokázat silný pokrok ve svých AI projektech, upozornila agentura Reuters.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají

Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.

Energetika přestává být sázkou na cenu ropy. Letos rozhoduje, kdo dokáže stabilně vydělávat i bez komoditní euforie a vracet hotovost akcionářům. Ropa roste – ale trh odměňuje jen ty, kteří umí vydělávat.

Ropa je letos zhruba o deset procent výš, přesto se akcie ropných těžařů nevyvíjejí jednotně. Cenové grafy ukazují výraznou selekci: zatímco největší američtí hráči růstem jasně překonávají samotnou komoditu, část evropských firem zaostává. Energetický sektor tak potvrzuje, že investoři dnes nesázejí plošně na cenu ropy, ale čím dál víc se zaměřují na finanční disciplínu, strukturu byznysu a schopnost firem generovat hotovost.

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy

Trhy

Léčba plešatění přilákala velké peníze. Veradermics prodala akcie nad plánovaným cenovým rozpětím. O podíl ve firmě se zajímají i velcí hráči z farmaceutického byznysu. Společnost ale zatím zůstává ve ztrátě.

nst

Přečíst článek

Nejlépe je to vidět na amerických gigantech. Exxon Mobil je od začátku roku přes 19 procent v plusu a Chevron přidává zhruba 17 procent. Obě firmy tak výrazně překonávají samotnou ropu. Trh je odměňuje především za stabilní cash flow, nízké náklady a agresivní návrat kapitálu akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů.

Nejde jen o těžbu

Podle analytika Lukáše Rašky z Portu je letošní vývoj důkazem, že energetické firmy jsou dnes finančně zdravější než v minulosti. „Firmy se méně zadlužují, opatrněji investují a víc peněz vracejí akcionářům. Trh tak jejich akcie hodnotí nejen podle ceny ropy, ale i podle toho, kolik hotovosti dokážou stabilně vydělávat,“ říká.

Výhodou velkých hráčů je také širší byznysový mix. Integrované společnosti vydělávají nejen na těžbě, ale i na rafinaci a petrochemii, což tlumí dopady kolísání cen suroviny.

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Názory

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Occidental už není outsider

Zatímco americké firmy ropě výrazně „utíkají“, evropský obraz je slabší. BP je letos zhruba o 12 procent výš, tedy zhruba v souladu s vývojem komodity. Shell ale přidává jen kolem 5 procent a za ropou i americkými konkurenty zřetelně zaostává. Do ocenění se zde promítá opatrnější kapitálová politika i vyšší regulatorní nejistota v Evropě.

Odlišný příběh nabízí Occidental Petroleum. Jeho akcie jsou letos zhruba o 10 procent výš, tedy zhruba v linii s cenou ropy. Trh tak firmu vnímá vyváženěji než v minulosti – stále citlivější na vývoj komodity, ale zároveň stabilizovanou díky snižování zadlužení a lepší kontrole nákladů.

Pozor na přebytky

Jak upozorňuje hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek, část sektoru už není levná. Exxon Mobil se podle něj obchoduje zhruba za dvacetinásobek očekávaného zisku, což je nejvyšší úroveň za posledních pět let. Výhoda „bezpečného přístavu“ se tak postupně vytrácí.

Rizikem zůstává i samotný trh s ropou. Podle analytiků může letos směřovat k přebytku nabídky, což by ceny drželo pod tlakem i přes přetrvávající geopolitická rizika. Na tento scénář upozorňuje i analytik XTB Tomáš Cverna, podle kterého by převis nabídky a růst zásob tlačily marže těžařů dolů.

Celkový obrázek je ale jasný: i když ropa letos roste, akcie ropných těžařů se už nepohybují jako jeden blok. Trh zvýhodňuje firmy s disciplinovaným hospodařením a stabilním cash flow, zatímco slabší byznysové modely zůstávají pozadu. Energetika se tak potvrzuje spíš jako hodnotový sektor s nutností pečlivého výběru, než jako jednoduchá spekulace na cenu komodity.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Každá várka zveřejněných dokumentů ke kauze Jeffreyho Epsteina zvedá nepříjemné otázky o stavu společnosti. Zdaleka to už není o tom, že si jeden kriminálník vytvořil zločinecké impérium, které udržoval v chodu penězi a kompromitujícími materiály na známé osobnosti v archivu. Ukazuje se, že bohatí a vlivní z celého světa byli ochotni jeho systém udržovat, i když věděli, že něco není v pořádku.

7 fotografií v galerii

Epstein pomáhal bohatým šetřit jejich miliony a miliardy a zároveň čile propojoval lidi, snažil se, aby pro smetánku byl nepostradatelným. Minimálně od roku 2008 už muselo být každému jasné, s kým má co do činění. Epstein byl odsouzen k 18 měsícům za nabízení prostituce nezletilé – a to se jednalo o mírnější a kontroverzní dohodu, protože policie finančníka podezřívala ze zneužití desítek nezletilých. Svým vlivem a penězi dosáhl mírného trestu a brzy byl venku.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Politika

V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.

ČTK

Přečíst článek

Mnohým lidem však ani odsouzení neotevřelo oči a nadále s Epsteinem živě komunikovali, a to nejenom ve finančních záležitostech, ale udržovali i osobní vztahy. Od lingvisty Chomského po norskou korunní princeznu, která si prý Epsteina „pořádně neprogooglila“. Velmi odporný pak je případ Petera Mandelsona, donedávna ještě britského velvyslance ve Washingtonu. Někdejší pravá ruka Tonyho Blaira tehdy ministr průmyslu po roce 2008 vynášel Epsteinovi citlivé vládní informace, které pak mohl dobře zpeněžit.

Mnozí z lidí, které jsme vídali každý den v novinách, museli vědět o zvěrstvech, která se děla na Epsteinově karibském ostrově i jinde. Někteří se na nich nepochybně podíleli. Další třeba nic protiprávního přímo neviděli a ani se ničeho neúčastnili. I to však je slabá polehčující okolnost. Tato šedá množina každým dnem roste. Je až překvapivé, kam až Epsteinova chapadla sahala.

Jiný, temný svět

Pro nepřehlédnutelnou plejádu bohatých a vlivných, svědectví o sexuálním predátorovi a skutečnost, že si vlivem a penězi kupuje svobodu, moc neznamenalo. To není „chyba v úsudku“, jak to prezentuje například norská princezna Mette-Marit. Skutečně máme věřit, že pravděpodobně budoucí norská královna prostě neměla informace? A pokud je opravdu neměla, pak jen proto, že je nechtěla mít.

princ Andrew

Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí

Názory

Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Tomu se říká jiné standardy. Bohatí, čestným výjimkám se omlouvám, si tvoří vlastní systém. Pokrývač vám třeba udělá střechu „bez papíru“ a ulije si pár desítek až stovek tisíc. Bohatí mají úplně jiné možnosti, ti si můžou někde zašít částku v hodnotě rozpočtu malého státu. A co hůř, Epsteinova kauza ukazuje, že jiná pravidla mají i co se týče morálky a zákona. Když máte peníze, vaši přátelé leccos přejdou, zvláště když se staráte i o jejich účty. Lidské životy jsou pro ně komoditou. Je děsivé si pomyslet, kolik takových Epsteinů pobíhá na svobodě. Víme totiž, že jejich bohaté okolí je ochotno mlčet.

Co to říká o podnikatelích, politicích, královských rodinách? Mnozí z nich vedou skryté životy. Ne všichni – ale vezměte si třeba ony královské rodiny. Britská má Andrewa, norská Mette Marit, španělská dokonce přímo emeritního panovníka Juana Carlose (a manžel infantky Cristiny seděl za zpronevěru). To už je skoro vzorec, není-liž pravda? 

Korupce, páchání, přehlížení či tolerování kriminálních činů, malé domů. Na jedné straně zakládají charity, mluví o hodnotách a důležitosti každého člověka. A večer si popovídají o knihách s násilníkem. Jiný, temný svět, něco jako upside-down ve Stranger Things.

Co s tím? Když negooglí bohatí, musíme googlit my ostatní. Konečně se přestat hrbit před penězi, tituly a politickými funkcemi. Legitimita a společenské uznání by nemělo být automatické. Ať už se jedná o úspěšného podnikatele, premiéra nebo krále. Zkorumpovaní bohatí a vlivní dávají v konečném důsledku všanc fungování práva a demokracie. Kdo bude věřit filantropům a politikům, když neustále zjišťujeme, že jejich vlídné a usměvavé tváře jsou často jen PR?

Další texty Karla Pučelíka

Související

Beyoncé

Zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou. Připojila se k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme