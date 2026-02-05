Alphabet trhá rekordy. Tržby nad 400 miliardami, AI táhne růst
Výnosy americké technologické společnosti Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, v loňském roce poprvé překonaly hranici 400 miliard dolarů (8,26 bilionu korun). Čistý zisk pak vzrostl o 32 procent na 132,17 miliardy dolarů.
Celkové výnosy stouply o 15 procent na 402,84 miliardy dolarů. Tržby YouTube z reklam a předplatného stouply nad 60 miliard dolarů.
V samotné čtvrtém čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30 procent na 34,5 miliardy dolarů. Výnosy se zvýšily o 18 procent na 113,8 miliardy dolarů. Výnosy v divizi služeb stouply o 19 procent a ve vyhledávání o 17 procent. Výnosy cloudové divize vzrostly o 48 procent.
Gemini 3 jako milník
Generální ředitel Sundar Pichai uvedl, že významným milníkem pro firmu bylo spuštění modelu AI Gemini 3 a aplikace Gemini má přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání podle něj díky umělé inteligenci zaznamenalo větší využití než kdykoliv předtím.
„V očích investorů se Google za půl roku změnil z ošklivého chlapce Magnificent 7 skupiny na lídra AI závodů,“ komentoval výsledky analytik Portu Marek Malina. „Obavy, že umělá inteligence vytvoří tlak na klíčový vyhledávací byznys, se rozplynuly, protože Google nadále hlásí rekordní tržby z reklamy. Skutečným zdrojem nadšení je ale cloudová divize, která masivně překonala analytické předpoklady, a postarala se o reakceleraci růstu a rekordní ziskovost,“ dodal.
Společnost současně oznámila, že letos plánuje kapitálové výdaje v rozmezí 175 miliard až 185 miliard dolarů, což je výrazně nad očekáváním analytiků, kteří v průměru počítali s částkou kolem 115 miliard dolarů. Je to další agresivní navýšení výdajů, protože mateřská společnost Googlu chce posílit své investice a upevnit náskok v oblasti AI.
Společnosti zaměřené na cloud computing již investovaly stovky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro AI, aby vyhověly rostoucí poptávce po cloudových službách a podpořily vlastní vývoj technologií a produktů. Podobně jako u větších konkurentů Amazon Web Services a Microsoft Azure se i Google Cloud potýká s omezenou kapacitou, která mu ztěžuje plné využití rostoucí poptávky zákazníků po AI. Očekává se, že tyto tři cloudové firmy spolu s firmou Meta letos investují do AI celkem více než 500 miliard dolarů. Přestože investoři stále častěji zvažují, zda se vysoké náklady na AI vrátí, Google zatím dokázal prokázat silný pokrok ve svých AI projektech, upozornila agentura Reuters.
