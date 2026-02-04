EU schválila rekordní půjčku Ukrajině. Česko patří mezi tři státy, které se odmítly zaručit
Unie se dohodla na půjčce Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur. Finance mají zabránit státnímu bankrotu a pomoci financovat obranu. První peníze by měly dorazit už začátkem dubna. Česká republika, Slovensko a Maďarsko se ale odmítly podílet na garancích. Odpovědnost tak ponesou zbylé členské státy.
Velvyslanci členských států při Evropské unii se shodli na podobě právního rámce půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur na příští dva roky. Informovalo o tom kyperské předsednictví. Rada EU, která členské státy zastupuje, bude nyní usilovat o rychlou dohodu s Evropským parlamentem, která by umožnila vyplacení první splátky již začátkem dubna.
O poskytnutí půjčky rozhodl prosincový summit EU. Česká republika, Slovensko a Maďarsko si tehdy na schůzce Evropské rady vyjednaly, že se nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí pouze zbývajících 24 unijních států.
Jasný signál podpory Ukrajině
„Dnešní dohoda ukazuje, že EU i nadále rozhodně jedná s cílem podpořit Ukrajinu a její lid,“ uvedl kyperský ministr financí Makis Keravnos. Nové financování podle něj pomůže Ukrajině čelit pokračující ruské agresi. „Zároveň tím vysíláme jasný signál, že suverenita a územní celistvost států musí být plně respektovány v souladu s mezinárodním právem,“ dodal.
Peníze na obranu i chod státu
Půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy Rusko již téměř čtyři roky pokračuje ve válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve uvedl, že peníze budou použity na obranu, dokud bude válka pokračovat, a na obnovu, pokud bude ukončena. Část peněz Ukrajina také využije na zajištění chodu státu. Bez peněz z EU by totiž Ukrajině od druhého čtvrtletí 2026 hrozil státní bankrot.
Ruský prezident Vladimir Putin sliboval týden klidu zbraní, neútočení na ukrajinská města. A zatímco jeho americký protějšek Donald Trump hovoří o splnění slibu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obviňuje Putina z porušení dohody. Ukrajinská energetika se opět ocitla pod ruskou palbou.
Evropská unie poskytne Kyjevu bezúročnou půjčku na roky 2026 a 2027. Finance si půjčí na kapitálových trzích a za tyto půjčky bude ručit rezervou v unijním rozpočtu. Ukrajina svou půjčku splatí až poté, co Rusko zaplatí válečné reparace.
Z částky 90 miliard eur by podle šéfky EK Ursuly von der Leyenové mělo jít 30 miliard na podporu ukrajinského rozpočtu tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. „Tyto investice jsou podmíněny reformami, které mají Ukrajinu přiblížit k členství v Evropské unii,” uvedla již dříve předsedkyně komise. Šedesát miliard eur půjde na vojenskou podporu Ukrajiny. Dohoda ohledně vojenské pomoci stanoví, že Kyjev by měl půjčku použít primárně na nákup zbraní z Ukrajiny nebo EU, ale mohl by je nakupovat i z jiných zemí, pokud budou splněny určité podmínky, stojí v prohlášení Rady EU.
Věc rovněž vyžaduje schválení Evropským parlamentem. Unijní diplomaté, které oslovila agentura Reuters, doufají, že k němu dojde brzy, aby si komise mohla půjčit na trzích a provést první platbu Ukrajině začátkem dubna.
