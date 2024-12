Vegetariáni se bouří. Burger bez masa jim možná zakážou

Houbový řízek nebo květákový karbanátek zmizí co nevidět z jídelníčků tuzemských restaurací.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo plánovanou novelu vyhlášky o požadavcích na maso a masné výrobky. Ta označení jako burger, řízek, párek, klobása nebo steak zakazuje pro použití produktů bez masa. Dopad vyhlášky by pocítily i tradiční pokrmy jako bedlové řízky nebo květákové karbanátky, které by musely změnit název.

Vyhláška zatím vyvolává vlnu kritiky. Podle některých organizací by tvrdě zasáhla výrobce, prodejce i restaurace a způsobila značný zmatek mezi spotřebiteli. Například projekt Rostlinně ji označuje za šikanu a krok, který zvýhodňuje velký masný průmysl. „Názvy jasně říkají, co od jídla očekávat - jeho tvar, konzistenci a způsob přípravy. Bez nich bude orientace složitější,“ říká vedoucí projektu Rostlinně Lucie Roškotová. Novelu považuje za byrokratickou šikanu. Restauracím, která by názvy nadále používaly, hrozí pokuty.

Novela zvýhodňuje masný průmysl

Opatření by se dotkla i tuzemeských výrobců, kteří by museli investovat do přejmenování a ztráceli by konkurenceschopnost, protože producenti ze zahraničí by mohli názvy používat dál.

Novelu vyhlášky kritizuje také Svaz obchodu a cestovního ruchu a přidává se k názoru, že nahrává podnikatelům v masném průmyslu a neslouží všem potravinářům k zjednodušení byrokracie, jak tvrdí ministerstvo zemědělství. Ředitelka pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu upozorňuje i na fakt, že vyhláška vytvoří zbytečné překážky pro české firmy vyrábějící rostlinné produkty.

„Zatímco zahraniční producenti budou moci pokračovat v nabídce rostlinných výrobků beze změn, čeští podnikatelé budou čelit vysokým a zcela zbytečným nákladům na přejmenování výrobků a rebranding. To nejen zvýší ceny pro spotřebitele, ale také ohrozí konkurenceschopnost českých firem na evropském trhu. Ministerstvo zemědělství by se mělo soustředit na podporu všech potravinářských odvětví, nikoli pouze na ochranu masného průmyslu,“ vysvětluje Nýdrle.

Veřejné připomínkové řízení novely končí 20. prosince a v platnost by měla novela vstoupit v červenci 2025.

