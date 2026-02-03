Walmart ve společnosti technologických gigantů. Maloobchodní řetězec překonal bilionové ocenění

Americký maloobchodní řetězec Walmart se při úterním obchodování stal první maloobchodní firmou na světě, jejíž tržní hodnota překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Zařadil se tak po bok technologických gigantů, jako jsou Nvidia nebo Alphabet. Akcie Walmartu za posledních dvanáct měsíců posílily o 28 procent.
Úspěch Walmartu však kontrastoval s celkovým vývojem na akciových trzích, které se během dnešního obchodování ocitly pod tlakem. Investoři zůstávají nervózní kvůli obavám, že ocenění technologických společností – zejména těch spojených s umělou inteligencí – může být přemrštěné.
Nervozita kolem AI stahuje indexy dolů
Index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 1,43 procenta na 23 255,19 bodu. Dow Jones Industrial Average, zahrnující akcie třiceti největších amerických podniků, ztratil 0,34 procenta a klesl na 49 240,99 bodu. Širší index S&P 500 odepsal 0,84 procenta a uzavřel na 6 917,81 bodu.
Podle správců aktiv jsou trhy v prostředí vysokých očekávání. „Na trhu je draho a očekávání jsou opravdu vysoká. Mnoho oblastí, zejména kolem AI, je oceněno za dokonalost. To nás dostalo do nervózního prostředí,“ uvedl správce investičního portfolia John Campbell ze společnosti Allspring Global Investments.
Česká ekonomika sice nadále roste, avšak její další vývoj stále více limitují strukturální slabiny, demografický vývoj a přetrvávající inflační tlaky ve službách. Zatímco domácí poptávka zůstává silná a inflace se drží blízko cíle, prostor pro fiskální i měnové uvolnění je omezený. O budoucím růstu tak budou rozhodovat spíše strukturální reformy než krátkodobé stimuly, uvedl Mezinárodní měnový fond.
Walmart nedávno přesunul své akcie z newyorské burzy NYSE na technologicky orientovaný trh Nasdaq. Krok zdůvodnil rostoucím významem internetového prodeje a silnou hodnotovou shodou s Nasdaqem, zejména v oblasti inovací a technologického rozvoje.
V posledních pěti letech společnost výrazně rozšířila svůj on-line sortiment na více než půl miliardy položek, zavedla doručování do jedné hodiny a vybudovala věrnostní službu Walmart+ jako konkurenci Amazon Prime. Významným zdrojem růstu marží se staly také inzertní služby, jejichž hodnota dosáhla čtyř miliard dolarů.
Dolar oslabuje, vůči jenu ale zpevnil
Na devizových trzích dnes americký dolar oslabil. Dolarový index, který měří jeho vývoj vůči koši šesti hlavních světových měn, v úterý kolem 21:10 středoevropského času klesal o 0,19 procenta na 97,451 bodu. Vůči japonskému jenu však dolar posílil o 0,17 procenta na 155,779 JPY.
Ceny v gastronomii rostou rychleji než inflace, personál chybí a zákazníci mění své návyky. Zatímco restaurace bojují o přežití, institucionální gastronomie se stává klíčovým polem budoucího růstu. Co to znamená pro provozovatele i jejich dodavatele?
Gastronomický průmysl v Česku a na Slovensku prochází jedním z nejnáročnějších období posledních let. Ačkoli si jej veřejnost často spojuje především s restauracemi, realita je výrazně širší a ekonomicky podstatnější. Celkový objem trhu se v Česku blíží 200 miliardám korun, na Slovensku dosahuje přibližně 2,22 miliardy eur. Velikostí oba trhy víceméně kopírují demografii svých zemí a zároveň čelí velmi podobným problémům.
Tím nejviditelnějším je inflace. V segmentu HoReCa se dlouhodobě pohybuje přibližně na dvojnásobku celostátního průměru, na Slovensku dokonce kolem hranice 10 procent. Dopad na chování zákazníků je přímý.
„Ze statistik i z praxe vidíme, že lidé omezují návštěvy restaurací ne proto, že by si je nemohli dovolit, ale proto, že už nechtějí akceptovat současnou cenovou hladinu,“ říká Slavibor Petržílka, country leader Unilever Food Solutions pro Česko a Slovensko. Podle něj jsou ceny na Slovensku přibližně o třetinu vyšší než v Česku, což potvrzuje i zkušenost běžných hostů.
Ceny nejsou o chamtivosti, ale o matematice
Zdražování v gastronomii však není výsledkem „nenasytnosti“ provozovatelů. Jde o prostou ekonomiku. V oboru dlouhodobě platí, že koncová cena jídla by měla odpovídat zhruba trojnásobku všech nákladů tedy surovin, energií, nájmů i práce.
A právě personální náklady se staly největší bolestí sektoru. „Už nejde primárně o výši mzdy. Problém je vůbec sehnat kvalifikované lidi,“ upozorňuje Petržílka. Personální krize se táhne od covidových lockdownů, kdy velká část pracovníků z oboru odešla a zjistila, že jinde získá stabilnější pracovní dobu, jistější příjem i benefity.
„Role firem, jako je Unilever Food Solutions, dnes nespočívá jen v dodávkách produktů. Stejně důležité je pomáhat provozům nastavovat efektivní byznys modely a zjednodušovat práci v kuchyni,“ doplňuje Petržílka. Právě proto firma kombinuje tým profesionálních kuchařů s vyškolenými obchodními poradci, kteří mají často formální gastronomické vzdělání.
Neviditelná polovina trhu: institucionální gastronomie
Zatímco pozornost veřejnosti se soustředí na restaurace, zhruba polovinu trhu tvoří institucionální gastronomie – školní jídelny, nemocnice, domovy seniorů nebo zaměstnanecké kantýny. Právě zde budou mít demografické změny v příštích letech největší dopad.
Stárnutí populace zvyšuje význam kvalitní stravy zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních. „Demografie je neúprosná. Stárnutí populace je obrovská výzva, ale zároveň příležitost nabídnout kvalitní výživu lidem, kteří ji skutečně potřebují,“ říká Petržílka.
Jedním z rychle rostoucích témat je například dysfagie, porucha polykání, která postihuje seniory i pacienty po operacích nebo s onkologickým onemocněním. Tradiční kašovitá strava často selhává vzhledem i chutí, což vede ke sníženému příjmu potravy.
Nové přístupy se proto snaží propojit výživovou hodnotu s estetikou. „Každou ingredienci rozmixujeme zvlášť, zahustíme a následně tvarujeme do podoby běžného jídla například kotlety, kuřecího stehna nebo ryby. Estetický rozdíl je zásadní a zároveň jsme schopni do pacientů dostat více živin,“ popisuje Petržílka.
Oběd pod dvě stovky už je výjimka. Restaurace ztrácejí strávníky, Češi si nosí jídlo z domova
Gastronomie se dnes nachází na průsečíku ekonomických tlaků, demografických změn a proměňujícího se chování zákazníků. Schopnost reagovat na nové trendy – od efektivity provozu až po specifické nutriční potřeby – může rozhodnout o tom, kdo na trhu obstojí.
Tomu se přizpůsobuje i role velkých dodavatelů. „Naším cílem není být jen dodavatelem surovin, ale dlouhodobým partnerem. Pomáháme provozům přežít i růst ať už pomocí digitálních nástrojů, jako je kalkulace food costu, nebo vzděláváním v rámci UFS Academy,“ uzavírá Petržílka.
A dodává osobní rozměr: „Navíc všichni jednou zestárneme. Investice do kvalitní gastronomie a výživy je tak vlastně investicí i do naší vlastní budoucnosti.“
Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.
Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Těsná většina českých spotřebitelů očekává, že bude letos s penězi vycházet lépe než loni. Obavy z inflace klesly meziročně o šest procentních bodů na 17 procent, větší pokles obav nastal u cen energií. Současnou ekonomickou situaci vnímá jako příležitost k investování 27 procent Čechů. Vyplývá to z pravidelného průzkumu, který pro Generali Investments CEE v lednu uskutečnila agentura Ipsos mezi tisícovkou respondentů.
Míra optimismu podle výsledků průzkumu v posledních čtyřech letech setrvale roste, ve srovnání se začátkem roku 2022 se zvýšila o více než 20 procentních bodů. Pozitivní vyhlídky potvrzuje také ubývající podíl Čechů, kteří kvůli ekonomické situaci zvažují v letošním roce hledání lépe placené práce. Je jich nyní 32 procent, proti lednu loňského roku jde o pokles o pět procentních bodů.
„Počátek roku 2026 je ve znamení nárůstu optimismu na straně domácností ohledně inflace i jejich vlastní finanční situace,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Poukázal na to, že inflace se pohybuje v blízkosti cíle České národní banky a spolu s pokračujícím růstem reálných mezd přispívá k dalšímu posilování kupní síly spotřebitelů. „Zároveň klesá podíl těch, kteří kvůli vývoji životních nákladů plánují hledat lépe placenou práci. Spotřebitelská poptávka by tak měla i letos být klíčovým tahounem hospodářského růstu,“ sdělil.
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.
Přestože obavy z inflace ve společnosti postupně slábnou, její dopady na svou finanční situaci v lednu dál pociťovalo 74 procent Čechů. Meziročně je to o pokles o pět procentních bodů. Inflace spolu s cenami energií tak i nadále patří mezi hlavní faktory, které české domácnosti finančně zatěžují.
Aktuálně inflace i ceny energií finančně znervózňují shodně 17 procent dotazovaných, v obou případech však jejich podíl meziročně klesá. Ke zlepšení situace přispěla zejména stabilizace cen na velkoobchodních trzích s energiemi a příznivější nabídky českých dodavatelů.
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
S cenami energií a inflací si v loňském roce téměř bez obtíží poradila třetina domácností, přičemž více než desetina je zvládla úplně bez problémů. Meziročně naopak přibylo Čechů, kteří se ve vztahu k financím obávají vlivu války na Ukrajině, a to o pět procentních bodů. Desetinu respondentů stresuje vliv uplynulých parlamentních voleb.
I přes obecně vyšší míru stability ekonomiky se Češi dopadům inflace stále brání snižováním svých nákladů. Nejčastěji se snaží snížit spotřebu energií nebo vody a ušetřit na potravinách. Meziročně vzrostl o desetinu podíl těch, kteří omezili návštěvy restaurací. Stejně tak přibývá lidí, kteří šetří na předplatném nebo omezují výdaje na své koníčky. Ve stávajícím vládním období očekává růst tuzemské ekonomiky 29 procent Čechů, téměř polovina počítá se stagnací.
