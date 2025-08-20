Z centra Prahy do Čimic. Tohle tu přesně chybělo, chválí nový gastronomický podnik hosté
Tenhle tým vařil ve vyhlášeném podniku na Můstku, po nuceném uzavření se přesunul k Čimickému háji. A místní si to pochvalují. Vítají nejenom kvalitní jídlo, ale i inspirativní prostředí. Bistro JK 90 totiž funguje v kontejneru.
Tradiční restaurace zanikají na venkově, ale i ve městech. Tento trend se nevyhnul například ani Praze 8, kde zavřelo krám několik hospod, a to včetně tradiční a zavedené restaurace Kobyla nad zastávkou metra Kobylisy. Smutný vývoj české gastronomie částečně kompenzuje fakt, že se rodí nové moderní gastronomické provozy. A to i právě na Praze 8.
Za zmínku v tomto případě stojí bistro s názvem JK90 u Čimického háje, nedaleko koupaliště Šutka. Názvem novinka na pražské gastro scéně odkazuje na stejnojmenný podnik z centra Prahy. Ten ale před rokem museli provozovatelé uzavřít. „Když jsme před rokem v centru zavřeli JK House, protože jsme se nedohodli s magistrátem na dalším pronájmu, tak to naši kluci nevzdali. Mára, Rosťa a Milan nyní vítají hosty na nové adrese v Čimicích,“ uvádí provozovatelé.
FOTOGALERIE: JK90 v Praze Čimicích
Za velmi krátkou dobu si už našli svoje příznivce a dle recenzí se zdá, že se z nich brzy stanou štamgasti. „Tohle tu přesně chybělo, dojít si na osvěžující drinky nebo pivo, k tomu si dát super jídlo, a ještě sedět v tak útulném prostředí. Klobouk dolů, ať se daří,“ píše jedna ze spokojených zákaznic na Google.
Grilované speciality
Co servírují? Zajímavé jsou grilované speciality inspirované konceptem Gastro House, včetně steaků Rib Eye, Tomahawk, Flank steaku či grilovaného kuřete. Pro vegetariány v podniku připravují například zapečené hranolky se sýrem, salát caprese nebo „smažené zlato“, tedy sýr Blaťácké zlato, který je obalovaný v panko strouhance s domácí tatarkou. K čepované Plzni jsou to tradiční hospodské klasiky, jako nakládaný hermelín nebo naložené špekáčky či „tatarák“
Ceny jsou na Prahu příznivé, konstatuje další ze strávníků. Pivo stojí 65 korun a třeba zmiňované hranolky vyjdou na 155 korun.
Na ekonomickou bilanci provozovny je ještě příliš brzy, protože je otevřená zhruba týden, ale zdejší tým již má vizi, jak by mohl provoz fungovat i v chladnějších ročních obdobích. „Máme plán na další kontejner, který bychom postavili kolmo vedle toho stávajícího a přemýšlíme i o možném částečném zastřešení zahrádky,“ uzavírá jeden z kuchařů.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.