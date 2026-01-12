Alphabet v elitním klubu: Tržní hodnota firmy překonala 4 biliony dolarů
Mateřská společnost Googlu Alphabet se stala čtvrtou firmou na světě, jejíž tržní hodnota překročila hranici 4 bilionů dolarů. Akcie společnosti v pondělí posílily přibližně o jedno procento poté, co Apple oznámil, že pro své modely umělé inteligence a novou generaci hlasové asistentky Siri využije technologii Gemini od Googlu.
Alphabet se zařadil mezi technologickou elitu po boku Nvidie, Microsoftu a Applu, tedy firem, které v minulosti dokázaly dosáhnout tržní hodnoty čtyř bilionů dolarů, uvádí CNBC. Nvidia a Microsoft této hranice dosáhly v červenci a Apple v říjnu, u Microsoftu i Applu se později hodnota opět snížila pod tuto úroveň.
Úspěšný rok
Vstup Alphabetu do „klubu čtyř bilionů“ přichází po mimořádně úspěšném roce na akciových trzích. Akcie společnosti v roce 2025 vzrostly o 65 procent, což představuje nejsilnější růst od roku 2009, kdy se titul zotavoval z globální finanční krize.
Investory povzbudil především obrat společnosti v oblasti umělé inteligence a postupné překonávání regulatorních překážek. V listopadu Alphabet představil Ironwood, sedmou generaci vlastních tensorových procesorů určených pro AI, které jsou vnímány jako potenciální alternativa k čipům společnosti Nvidia. V prosinci pak Google uvedl model Gemini 3, jenž si vysloužil velmi pozitivní hodnocení.
Navzdory rostoucí popularitě služeb ChatGPT a Sora od společnosti OpenAI a obavám o budoucnost online reklamy v éře AI chatbotů se Alphabetu podařilo přesvědčit investory, že jeho inovační potenciál zůstává silný.
Analytik Deepak Mathivanan před pár dny zvýšil doporučení na akcie Alphabetu a uvedl, že technologické výhody asistenta Gemini nejsou podle něj trhem plně doceněny. Podle něj má Google jednu z nejsilnějších pozic napříč celým technologickým řetězcem umělé inteligence.
Pozitivně se vyjádřili také analytici banky Citigroup, kteří zařadili Google mezi hlavní investiční tipy pro rok 2026. Upozornili, že zhruba 70 procent zákazníků Google Cloud již využívá AI produkty společnosti.
