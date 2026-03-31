Podezřelé načasování: makléř Hegsetha mířil do zbrojařských investic
Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se podle deníku Financial Times pokusil krátce před americko-izraelskými útoky na Írán zainvestovat miliony dolarů do zbrojařských firem. Pentagon tato tvrzení odmítá a žádá stažení zprávy.
Podle tří zdrojů obeznámených se situací kontaktoval Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley v únoru investiční společnost BlackRock. Jeho cílem bylo vložit peníze do fondu Defense Industrials Active ETF, zaměřeného na obranný průmysl. K tomu došlo jen krátce před útokem Spojených států a Izraele na Írán z 28. února.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Plánovaná investice se nakonec neuskutečnila. Fond, který vznikl loni v květnu, totiž v té době ještě nebyl klientům Morgan Stanley dostupný. Financial Times zároveň neuvádí, zda měl makléř oprávnění jednat jménem ministra, ani jestli o jeho aktivitě Hegseth věděl.
Válka Spojených států a Izraele proti Íránu může výrazně zasáhnout ekonomiku Blízkého východu. Podle zprávy Organizace spojených národů, na kterou upozornila agentura Bloomberg, by region mohl přijít až o 200 miliard dolarů ekonomického růstu.
Špatná zpráva pro arabské země. Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů
Money
Pentagon žádá stažení zprávy
Pentagon reagoval odmítavě. Mluvčí Sean Parnell označil zprávu na síti X za „zcela nepravdivou a vymyšlenou“ a vyzval k jejímu stažení. Podle něj ministr ani jeho zástupci BlackRock kvůli žádné podobné investici nekontaktovali.
This allegation is entirely false and fabricated. Neither Secretary Hegseth nor any of his representatives approached BlackRock about any such investment. This is yet another baseless, dishonest smear designed to mislead the public.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 30, 2026
We demand an immediate retraction.… https://t.co/Su8hGlBOhL
Zpráva přichází v době zvýšené pozornosti kolem obchodování souvisejícího s politickými rozhodnutími administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Některé transakce totiž podle agentury Reuters vyvolávají podezření na možné zneužití neveřejných informací.
