newstream.cz Money Podezřelé načasování: makléř Hegsetha mířil do zbrojařských investic

Podezřelé načasování: makléř Hegsetha mířil do zbrojařských investic

Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se podle deníku Financial Times pokusil krátce před americko-izraelskými útoky na Írán zainvestovat miliony dolarů do zbrojařských firem. Pentagon tato tvrzení odmítá a žádá stažení zprávy.

Podle tří zdrojů obeznámených se situací kontaktoval Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley v únoru investiční společnost BlackRock. Jeho cílem bylo vložit peníze do fondu Defense Industrials Active ETF, zaměřeného na obranný průmysl. K tomu došlo jen krátce před útokem Spojených států a Izraele na Írán z 28. února.

Plánovaná investice se nakonec neuskutečnila. Fond, který vznikl loni v květnu, totiž v té době ještě nebyl klientům Morgan Stanley dostupný. Financial Times zároveň neuvádí, zda měl makléř oprávnění jednat jménem ministra, ani jestli o jeho aktivitě Hegseth věděl.

Money

Pentagon žádá stažení zprávy

Pentagon reagoval odmítavě. Mluvčí Sean Parnell označil zprávu na síti X za „zcela nepravdivou a vymyšlenou“ a vyzval k jejímu stažení. Podle něj ministr ani jeho zástupci BlackRock kvůli žádné podobné investici nekontaktovali.

Zpráva přichází v době zvýšené pozornosti kolem obchodování souvisejícího s politickými rozhodnutími administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Některé transakce totiž podle agentury Reuters vyvolávají podezření na možné zneužití neveřejných informací.

Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.

Transakce je součástí širšího strategického partnerství mezi CSG a 4iG. Obě společnosti zároveň zvažují založení společného podniku na Slovensku, který by se mohl podílet na kompletaci vybraných produktů a podpořit mezinárodní obchodní aktivity.

Tradiční výrobce minometů

HDS patří mezi tradiční evropské výrobce minometných systémů a munice ráže 60, 81 a 120 milimetrů. Nabízí široké spektrum munice včetně tříštivo-trhavých, osvětlovacích, dýmových i výcvikových variant. Portfolio tak doplní stávající produkci dělostřelecké munice skupiny CSG.

Součástí transakce je také výrobní závod HDS v Rakousku, který posílí výrobní základnu CSG v Evropě. Skupina tím navazuje na svou dlouhodobou strategii zaměřenou na rozšiřování kapacit, technologického know-how a vertikální integrace v oblasti výroby munice a pozemních systémů.

HDS přináší do skupiny více než 160 let zkušeností a dlouhodobé know-how ve vývoji minometných systémů a munice. Kromě samotné munice vyvíjí také kompletní minometné systémy, zaměřovací a optické technologie, podpůrné vybavení i digitální systémy řízení palby.

Minomet společnosti Hirtenberger Defence Systems v akci

Právě tyto technologie umožňují přesnější vedení palby, integraci do moderních systémů řízení boje a rychlejší nasazení jednotek. Významnou výhodou je také schopnost zaměřování bez přímé viditelnosti cíle a bez závislosti na externích navigačních systémech.

Díky spojení technologického know-how HDS a výrobních kapacit CSG bude skupina schopna nabídnout komplexní minometná řešení – od samotných systémů přes munici až po zaměřovací technologie a logistickou podporu.

Partnerství s maďarskou skupinou 4iG má zároveň posílit spolupráci ve střední Evropě a umožnit pružnější reakci na rostoucí poptávku po munici ze strany zemí NATO a dalších partnerů.

Akvizice tak podle společnosti představuje další krok k posílení pozice CSG jako významného evropského hráče v oblasti pozemních zbraňových systémů a munice.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.

Češi se často považují za znalce piva, přesto jen málokdo dokáže odhadnout, jak dlouho jeho výroba skutečně trvá. Nejde o týdny, ale přibližně tři čtvrtě roku. Projekt, který nyní sleduje celý proces v reálném čase, ukazuje, že cesta k výslednému nápoji začíná výrazně dříve než ve varně pivovaru.

Dle emeritního vrchního sládka společnosti Plzeňský Prazdroj Václava Berky je výroba piva dlouhodobý proces závislý na přírodních podmínkách. „Výroba českého národního nápoje je složitý a dlouhodobý proces. Nezačíná v pivovaru, ale mnohem dříve na polích s ječmenem a na chmelnicích,“ uvedl. Dodal, že od zasetí ječmene po hotové pivo uplyne zhruba tři čtvrtě roku a proces nelze zásadně urychlit.

Od setí po sklizeň

První část projektu se odehrává na polích a chmelnicích, kde jsou instalovány kamery sledující růst plodin i práci zemědělců. Záběry zachycují například zavádění chmele, péči o rostliny i sklizeň, která u ječmene probíhá obvykle v červenci a u chmele od druhé poloviny srpna do září.

Podle Aleše Mašanského z farmy Loužek Obora ovlivňuje úrodu především počasí. „V posledních letech se potýkáme s vyššími teplotami, bouřkami i delšími obdobími sucha, což chmelu nesvědčí,“ uvedl. Upozornil také na aktuální nedostatek vláhy již na začátku sezony.

Česko patří mezi významné producenty chmele. Se svou produkcí se řadí na třetí místo na světě. Chmel se pěstuje na ploše necelých pět tisíc hektarů, především na Žatecku, Úštěcku a Tršicku. V loňském roce se sklidilo 6 909 tun, což je mírně nadprůměrný výsledek. Dominantní odrůdou zůstává Žatecký poloraný červeňák.

Podstatnou surovinou je i sladovnický ječmen. Ten se v Česku pěstuje přibližně na 185 tisících hektarů, tedy na více než sedm procent orné půdy, a roční sklizeň dosahuje kolem jednoho milionu tun. Agronom Tomáš Sojka upozorňuje, že klíčové je správné načasování setí: „Zásadní je ječmen ‚nezamazat‘, ale zároveň ho nesít příliš pozdě.“

Výroba v pivovaru

Na podzim se sledování přesouvá do pivovaru, kde se z ječmene vyrábí slad a následně pivo. Proces začíná ve sladovně, pokračuje ve varně výrobou sladiny a mladiny a následně kvašením a zráním.

„Poté přidáme kvasinky, díky nimž pivo kvasí, a následně zraje. Svou pouť zakončuje na stáčírně,“ popsal jednotlivé fáze Berka. Teprve po týdnech zrání se pivo plní do sudů, lahví či plechovek a míří do distribuce.

Význam oboru

Projekt zároveň připomíná širší roli pivovarnictví v české ekonomice. V odvětví a navazujících oborech pracuje přibližně 65 tisíc lidí. Pivovarnictví je propojeno s řadou dalších sektorů, od zemědělství po gastronomii. Do státního rozpočtu přináší podle dostupných údajů téměř 30 miliard korun ročně na daních. Domácí produkce navíc dominuje i spotřebě, když zhruba 96 procent piva vypitého v Česku pochází z místních pivovarů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

