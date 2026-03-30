Fed drží kurz. Kvůli Íránu zatím sazby měnit nebude

ČTK

Měnová politika Spojených států je momentálně v dobré pozici a centrální banka USA (Fed) může vyčkávat, jak se situace kolem války v Íránu projeví v ekonomice a inflaci. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Fedu Jerome Powell při přednášce pro studenty makroekonomie na Harvardově univerzitě. Dodal, že centrální banka obvykle přehlíží krátkodobé šoky, například ty způsobené růstem cen ropy, a nyní je podle něj možné nejdříve sledovat, jak se situace vyvine, než bude potřeba zasáhnout.

Konflikt v Íránu vstupuje do pátého týdne a ceny benzinu v USA stoupají v průměru ke čtyřem dolarům za galon (zhruba 25 korun za litr). Fed tak čelí potenciálnímu napětí mezi svými dvěma cíli - plnou zaměstnaností a stabilitou cen. Powell upozornil, že inflace se zatím jeví jako dobře ukotvená, což znamená, že se neočekává prudký růst cen a inflace se dlouhodobě drží kolem cíle centrální banky. Zároveň ale přiznal, že v budoucnu, až budou známy přesnější ekonomické dopady, bude nutné zvažovat, jak na situaci reagovat.

Powell zdůraznil, že Fed nemá nástroje, které by měly okamžitý účinek při energetických šocích, jako je například válka na Blízkém východě. Podle něj tyto šoky obvykle přicházejí a odcházejí rychle, zatímco měnová politika působí s výrazným zpožděním a její efekt se projeví až v delším časovém horizontu.

Cílem Fedu zůstává udržet inflaci na trvale udržitelné úrovni kolem dvou procent, což se podle Powella podařilo téměř dosáhnout ke konci roku 2024.

Powell připomněl také vliv cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která dočasně zvýšila inflaci až ke třem procentům. Fed od začátku považuje tento nárůst za jednorázový efekt a podle Powella je nyní inflace opět na cestě k postupnému zpomalení.

Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték

I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.

Přečíst článek

Nezávislost Fed

Powell zároveň zdůraznil význam politické nezávislosti Fedu. „Je důležité, aby centrální banka reagovala podle ekonomických potřeb, a ne podle politických tlaků,“ uvedl. Dodal, že šéf Fedu by měl vždy pracovat nestranně a být schopen pokračovat ve své roli bez ohledu na to, která politická strana je u moci. Powella Trump opakovaně kritizoval za to, že Fed nesnižuje základní úrokové sazby dostatečně rychle, jak by chtěl.

Fed na začátku tohoto měsíce ponechal svoji základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 3,5 procenta až 3,75 procenta. Po zasedání Powell na tiskové konferenci uvedl, že by chtěl nejdříve vidět, jak ustupuje inflace způsobená cly, než se začne zabývat otázkou, zda by centrální banka měla ignorovat případný růst cen vyvolaný válkou v Íránu, nebo na něj reagovat zpřísněním měnové politiky, aby zabránila zrychlení inflace.

Související

Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.

Babiš v sobotu na X obvinil Lukačovičova média z dlouhodobého vydávání manipulativních zpráv o něm, jeho hnutí ANO a nyní o jeho vládě. „V posledních týdnech agresivita Novinek a Seznam Zpráv ještě zesílila,“ prohlásil premiér. „Dávám to do přímé souvislosti s tím, že jsem upozornil na to, že pan Lukačovič si nechal vyplatit šest miliard dividend přes svoji kyperskou firmu, která vlastní Seznam,“ doplnil. Tím se podle Babiše Lukačovič vyhýbá placení daní.

„Musím pana Babiše uklidnit, že jsem si já osobně v posledních deseti letech na dividendách nevyplatil ani korunu a zmíněných šest miliard korun - což je číslo, které pan premiér neustále opakuje - leží do poslední koruny stále na účtu mé společnosti v podobě investic,“ reagoval na Babišova obvinění Lukačovič.

Seznam.cz je podle něj českou firmou a daně v Česku platí. „Za dobu své existence zde odvedl na daních a poplatcích bezmála 20 miliard korun,“ sdělil. Lukačovič potvrdil, že Seznam.cz vlastní přes zahraniční firmu, švýcarskou společnost Masaryk Holding. Jedná se podle něj o investiční firmu, kterou původně založil na Kypru. Do Švýcarska ji přesunul, protože tam uskutečňuje podle svých slov většinu svých investic a podnikatelských aktivit.

„Na zdanění dividend ale ani Kypr, ani Švýcarsko nemají vliv. I kdybych společnost Masaryk Holding založil kdekoli jinde, třeba v Burkina Fasu nebo v Česku, při výplatě dividend ze Seznamu do mateřské firmy by taková platba byla osvobozena od srážkové daně. Stejně jako je to třeba mezi firmami holdingu Agrofert (který donedávna vlastnil Babiš, pozn. red.),“ uvedl Lukačovič.

Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně

Názory

Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babišovy výroky vnímá majitel Seznamu jako vyhrožování. „Nejedná se o nic jiného, než že se úřadující premiér země snaží zastrašit svobodná a nezávislá média a přimět je, aby rezignovala na zásady kritické a svobodné žurnalistiky,“ napsal Lukačovič.

V reakci na Babišův sobotní příspěvek už v neděli více než 20 českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Firma Seznam.cz na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí.

Související

Stát přitvrdí vůči pumpařům. Chystá strop na jejich marže

ČTK

Stát připraví opatření k zastropování marží obchodníků s pohonnými hmotami. Podle vlády jsou v některých případech neadekvátní. Na dnešní tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kabinet dnes jednal se zástupci největších distributorů paliv v Česku, kterým představil svůj postoj k maržím. Znovu se s nimi podle premiéra Andreje Babiše (ANO) sejde ve středu. Kromě toho nyní ministerstvo financí připravuje také několik variant pro případné snížení spotřební daně u paliv, ve čtvrtek je projedná vláda na mimořádném jednání.

Ceny paliv zvyšuje konflikt na Blízkém východě, který začal 28. února. Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední dva týdny zdražil o 3,66 koruny na průměrných 41,36 koruny za litr a nafta o 6,29 koruny v průměru na 48,08 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z víkendových údajů společnosti CCS.

Premiér už v závěru minulého týdne vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, MOL a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad následně uvedl, že situaci na trhu velice pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Dnes dopoledne se Babiš ve Strakově akademii sešel se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen. „Představili jsme jim náš pohled na situaci, jejich marže totiž často nejsou adekvátní. Podle nás by u nafty měly být marže kolem 3,50 koruny a u benzinu 2,50 koruny,“ řekl Babiš. Znovu bude se zástupci firem jednat ve středu. „Budeme pokračovat v jednání, uvidíme, jak budou reagovat,“ dodal premiér. Vláda by se následně měla sejít ve čtvrtek.

Ministerstvo financí mezitím podle Schillerové připravuje opatření k regulaci marží obchodníků. „Ceny pohonných hmot jsou mimořádně důležité pro vývoj inflace a ekonomiky,“ zdůraznila ministryně. Podle ní nastal okamžik, kdy už musí vláda reagovat na prudký růst cen paliv. „V některých případech dochází k neúměrnému navyšování marží,“ řekla. Jejich zastropování podle ní umožňuje legislativa. Opatření by podle ministryně mělo eliminovat zneužívání současné situace na trhu.

Ministerstvo současně s tím připravuje několik variant případného snížení spotřební daně u paliv. To by podle Schillerové mohlo v kombinaci s regulací marží snížit ceny pohonných hmot. Nejvhodnější variantu by měla ve čtvrtek vybrat vláda.

Související

Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme