Fed drží kurz. Kvůli Íránu zatím sazby měnit nebude
Měnová politika Spojených států je momentálně v dobré pozici a centrální banka USA (Fed) může vyčkávat, jak se situace kolem války v Íránu projeví v ekonomice a inflaci. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Fedu Jerome Powell při přednášce pro studenty makroekonomie na Harvardově univerzitě. Dodal, že centrální banka obvykle přehlíží krátkodobé šoky, například ty způsobené růstem cen ropy, a nyní je podle něj možné nejdříve sledovat, jak se situace vyvine, než bude potřeba zasáhnout.
Konflikt v Íránu vstupuje do pátého týdne a ceny benzinu v USA stoupají v průměru ke čtyřem dolarům za galon (zhruba 25 korun za litr). Fed tak čelí potenciálnímu napětí mezi svými dvěma cíli - plnou zaměstnaností a stabilitou cen. Powell upozornil, že inflace se zatím jeví jako dobře ukotvená, což znamená, že se neočekává prudký růst cen a inflace se dlouhodobě drží kolem cíle centrální banky. Zároveň ale přiznal, že v budoucnu, až budou známy přesnější ekonomické dopady, bude nutné zvažovat, jak na situaci reagovat.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Powell zdůraznil, že Fed nemá nástroje, které by měly okamžitý účinek při energetických šocích, jako je například válka na Blízkém východě. Podle něj tyto šoky obvykle přicházejí a odcházejí rychle, zatímco měnová politika působí s výrazným zpožděním a její efekt se projeví až v delším časovém horizontu.
Cílem Fedu zůstává udržet inflaci na trvale udržitelné úrovni kolem dvou procent, což se podle Powella podařilo téměř dosáhnout ke konci roku 2024.
Powell připomněl také vliv cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která dočasně zvýšila inflaci až ke třem procentům. Fed od začátku považuje tento nárůst za jednorázový efekt a podle Powella je nyní inflace opět na cestě k postupnému zpomalení.
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.
Nezávislost Fed
Powell zároveň zdůraznil význam politické nezávislosti Fedu. „Je důležité, aby centrální banka reagovala podle ekonomických potřeb, a ne podle politických tlaků,“ uvedl. Dodal, že šéf Fedu by měl vždy pracovat nestranně a být schopen pokračovat ve své roli bez ohledu na to, která politická strana je u moci. Powella Trump opakovaně kritizoval za to, že Fed nesnižuje základní úrokové sazby dostatečně rychle, jak by chtěl.
Fed na začátku tohoto měsíce ponechal svoji základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 3,5 procenta až 3,75 procenta. Po zasedání Powell na tiskové konferenci uvedl, že by chtěl nejdříve vidět, jak ustupuje inflace způsobená cly, než se začne zabývat otázkou, zda by centrální banka měla ignorovat případný růst cen vyvolaný válkou v Íránu, nebo na něj reagovat zpřísněním měnové politiky, aby zabránila zrychlení inflace.
