Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml
Kreml zareagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.
„Z prohlášení, která jsme od Zelenského slyšeli, není patrná jasně formulovaná iniciativa velikonočního příměří,“ řekl dnes Peskov podle agentury TASS. „Zelenskyj musí převzít odpovědnost a učinit patřičné rozhodnutí, abychom dosáhli míru, nejen příměří,“ dodal. Čím déle bude podle něj Kyjev otálet, tím vyšší pro něj bude cena za mír.
Zelenskyj v pondělí řekl, že Ukrajina je připravena přerušit boje během velikonočních svátků. „Jsme připraveni jednat o jakémkoliv příměří. O úplném klidu zbraní. O příměří v oblasti potravinové bezpečnosti a energetiky, a to jak na moři, tak ve vzduchu,“ uvedl ukrajinský prezident. „Jsme otevřeni (návrhům). Pokud Rusové budou ochotni, pak prosím, jsme připraveni. Ať navrhnou (příměří na) jakoukoliv dobu - jsme připraveni tuto otázku řešit,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.
Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem. Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila.
Katolíci a většina protestantů budou letos slavit Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící v neděli 12. dubna, uvedl server RBK-Ukrajina.