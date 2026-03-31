Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml

Dmitrij Peskov
ČTK

Kreml zareagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.

„Z prohlášení, která jsme od Zelenského slyšeli, není patrná jasně formulovaná iniciativa velikonočního příměří,“ řekl dnes Peskov podle agentury TASS. „Zelenskyj musí převzít odpovědnost a učinit patřičné rozhodnutí, abychom dosáhli míru, nejen příměří,“ dodal. Čím déle bude podle něj Kyjev otálet, tím vyšší pro něj bude cena za mír.

Zelenskyj v pondělí řekl, že Ukrajina je připravena přerušit boje během velikonočních svátků. „Jsme připraveni jednat o jakémkoliv příměří. O úplném klidu zbraní. O příměří v oblasti potravinové bezpečnosti a energetiky, a to jak na moři, tak ve vzduchu,“ uvedl ukrajinský prezident. „Jsme otevřeni (návrhům). Pokud Rusové budou ochotni, pak prosím, jsme připraveni. Ať navrhnou (příměří na) jakoukoliv dobu - jsme připraveni tuto otázku řešit,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina si v loňském roce přišli na více než 15,8 milionu hřiven, tedy zhruba 7,7 milionu korun. Vyplývá to z majetkového přiznání hlavy státu, na které se odvolává server RBK-Ukrajina.

Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem. Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila.

Katolíci a většina protestantů budou letos slavit Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící v neděli 12. dubna, uvedl server RBK-Ukrajina.

Novela zákona o podpoře bydlení, kterou nyní projednává Sněmovna, může podle odborníků omezit přístup k poradenství a v některých případech z něj vyloučit i uprchlíky z Ukrajiny. Upozornil na to Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.

Zákon, který začal platit letos v lednu, zavedl kontaktní centra pomáhající lidem ohroženým ztrátou bydlení. Od července má navíc začít fungovat systém garancí pro soukromé majitele bytů a finanční podpora pro obce, které své byty pronajmou lidem v bytové nouzi.

Podle Opletala už kontaktní centra vznikla ve většině měst, zatím ale poskytují pouze poradenství. Problémem zůstává financování jejich provozu, které není jasně nastavené. Novela navíc okruh lidí, kteří mohou služby využívat, výrazně zužuje.

Kdo má nárok?

Nově by poradenství mělo být dostupné jen těm, kteří mají vazbu na konkrétní místo – například tam mají trvalý pobyt, alespoň dva roky tam žijí, pracují nebo studují. Zároveň budou muset doložit, že jejich bydlení je nevyhovující nebo jim jeho ztráta hrozí během tří měsíců a že si situaci nedokážou vyřešit sami. Dosud přitom byla služba otevřená komukoliv.

Podle platformy novela zřejmě neúmyslně vyřazuje také uprchlíky z Ukrajiny. Odkazuje totiž na seznam cizinců z původního zákona, který se však na osoby s dočasnou ochranou nevztahuje. „To jsou v zásadě výlučně uprchlíci z Ukrajiny,“ uvedl Opletal. K nápravě této situace už byl podán pozměňovací návrh. Už nyní navíc ukrajinští uprchlíci nemají přístup k systému garantovaného bydlení.

Platforma zároveň upozorňuje na možné další změny. Vláda podle ní připravuje komplexní pozměňovací návrh, jehož obsah zatím není znám. Pokud by byl předložen těsně před druhým čtením, výrazně by to omezilo prostor pro odbornou diskusi.

Podobná situace podle Opletala nastala už při schvalování zákona loni, kdy byl na poslední chvíli doplněn příjmový limit. Ten podle platformy prakticky vylučuje z garantovaného bydlení i domácnosti s minimální mzdou.

160 tisíc lidí v bytové nouzi

Podle současných pravidel tak od července dosáhnou na státem garantované bydlení především domácnosti s příjmy pod úrovní minimální mzdy. Podle odhadů se to týká zhruba 20 až 30 tisíc lidí. Celkem je přitom v Česku asi 160 tisíc lidí v bytové nouzi.

Zákon o podpoře bydlení je jedním z milníků Národního plánu obnovy. Pokud by Česko jeho podobu zásadně změnilo nebo některé klíčové prvky zrušilo, hrozí podle platformy sankce až 9,5 miliardy korun.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová už dříve uvedla, že plánované úpravy cíle ani strukturu zákona nemění a čerpání evropských peněz podle ní neohrozí.

Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska

Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí a pokračuje veřejná sbírka na opravu podbíječky. Majitel Albert Fikáček už ale v hlavě nosí dlouhodobé plány, na které se chystá, až se situace uklidní. Jeho snem je propojit trať z Nové Bystřice do rakouského Litschau. Předchozí záměry na přeshraniční propojení dvou úzkorozchodných železnic ztroskotaly.

Bez nadšení všech kolem by se záchrana historické železnice podle Fikáčka nepodařila. „Je to vlastně modelová železnice jedna ku dvěma, takže je to takový vyšší level modelařiny. K vláčkům jsem měl vždycky blízko, ale spíše jako častý a nadšený cestující než jako šotouš nebo odborník,“ řekl Fikáček. Ocenil úsilí dobrovolníků, kteří pomáhali s obnovou tratí, i štědrost dárců, kteří na Doniu dosud přispěli přes 2,6 milionu korun. Většina si vybrala pojmenovaný pražec. Cedulky s jejich jménem umístí na zvolené stanice po ukončení sbírky 7. dubna.

Pravidelný provoz je podle majitele Gepard Express pomyslným pozitivním koncem dlouhodobého úsilí. „Úzkokolejce nic nebrání v cestě dalších několik let jezdit, protože i podpora kraje je domluvená od dnešního dne na pět let. Těšíme se a rádi bychom měli, kromě tohoto a loňského divokého roku také klidné roky. Budeme pracovat na dráze, dohánět technický dluh, zlepšovat její stav a budeme na ty divoké roky u piva vzpomínat,“ uvedl Fikáček.

Návrat po třech letech

Vlaky se od pátku na obě tratě do Nové Bystřice a Obrataně budou vydávat třikrát denně tam a zpět. V květnu se také rozjedou parní lokomotivy. Pravidelné jízdy se na 79 kilometrů dráhy s úzkým rozchodem kolejí vrátí po třech letech, kdy vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Jako zachránce vstoupil do hry právě Gepard Express. „Myslím si, že některé věci jsou někde napsané a pak se prostě stanou. Předcházel tomu velice náročný proces. Ukončovali jsme vlakovou linku z Brna do Vídně na letiště, prodávali jsme celou autobusovou společnost, jistou zásobu kolejových vozidel a tak dále, abychom to zvládli nějak ufinancovat,“ poznamenal Fikáček.

Jeho tým teď zpracovává plány na první pětiletku. Chystá částečnou obnovu a modernizaci vozového parku a naopak navrácení historického vzhledu některým vlakům. „A určitě v prvních pěti letech nebude protáhnutí tratě do Litschau. Samozřejmě s tím počítáme, rádi bychom to stihli, než umřeme. Ale v první pětiletce to určitě nebude,“ popsal majitel. K napojení z Nové Bystřice k rakouské úzkorozchodné trati z Gmündu do Litschau schází necelých 15 kilometrů.

O propojení dvou historických železnic se na obou stranách hranice snažili i na přelomu tisíciletí, snahy ale ztroskotaly. „Spojení, si myslím, že vyvolá velkou radost, protože bylo plánované už před první světovou válkou. Nestihlo se to ale propojit dřív, než přišla válka. Takže třeba to stihneme teď, nějakých 130 let poté, ale když ne, tak to stihnou další generace,“ dodal Fikáček.

