Dalibor Martínek: Nafta pracuje za ČNB
Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.
Jak je to možné? Cena paliv se promítá do celého ekonomického řetězce, od prvovýrobců až po služby. Jde o výrazný proinflační tlak. Podniky si rostoucí náklady zahrnou do koncových cen, případně omezí investice do modernizace. Konečný spotřebitel pak tento rozložený náklad zaplatí v cenách zboží a služeb. Právě proto nyní inflace roste.
Jenže klesající spotřeba domácností je na druhé straně silným protiinflačním tlakem. Jak známo, maloobchodní tržby v Česku táhnou ekonomický růst. Vzhledem k psychologicky velmi působivému nárůstu nákladů na pohonné hmoty lidé mění své chování. Nafta není jako elektřina, kterou prostě potřebujete stůj co stůj. Je to komodita, jejíž spotřebu lze omezit. Lidé mohou méně jezdit autem a více přemýšlet, kde ušetřit.
Drahý benzín a nafta tak na jedné straně zvyšují ceny, na druhé straně ekonomiku zpomalují podobně, jako by to dělalo případné zvýšení sazeb ČNB.
Cena pohonných hmot působí v ekonomice podobně jako daň. Je rozložená napříč společností, mezi soukromníky i podniky. Zvýšení cen dopadá na všechny podobně. Stejně jako měnová politika České národní banky. Čím vyšší ceny paliv, tím omezenější spotřeba. Čím vyšší sazby, tím dražší náklady na financování podnikání i života. Oboje zpomaluje ekonomiku.
Vše závisí na Blízkém východě
Cena paliv má tu vlastnost, že se z velké části neodvíjejí od domácích vlivů. Neroste, protože by poptávka převyšovala nabídku. Poptávka je konstantní. Cena je faktor odvislý od externích vlivů, nelze ji ovlivnit měnovou politikou. Všichni účastníci ekonomického konání v Česku nyní chápou, že vše závisí na vývoji na Blízkém východě. Všichni vidí, že tento vývoj je zmatečný, mění se ze dne na den. Přizpůsobili tomu své chování, šetří, vyčkávají. Což je přesně přínos, který by způsobilo zvýšení úrokových sazeb.
Zvýšení ceny pohonných hmot je jako pootočení jednou řadou Rubikovy kostky. Situace se změnila, už nikdy nebude jako předtím. Ceny paliv se na původní úroveň nevrátí. Úlohou vedení ČNB je přečíst novou situaci a případně na ni reagovat. Zatím zásah není nutný, trh se reguluje sám. Nafta odvádí práci za radu ČNB. Na jedné straně zvyšuje inflaci, na druhé straně koriguje spotřebitelské chování. Národní banka může vyčkávat, co se uděje v Hormuzu.