Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Nafta pracuje za ČNB

Dalibor Martínek: Nafta pracuje za ČNB

Guvernér České národní banky Aleš Michl
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.

Jak je to možné? Cena paliv se promítá do celého ekonomického řetězce, od prvovýrobců až po služby. Jde o výrazný proinflační tlak. Podniky si rostoucí náklady zahrnou do koncových cen, případně omezí investice do modernizace. Konečný spotřebitel pak tento rozložený náklad zaplatí v cenách zboží a služeb. Právě proto nyní inflace roste.

Jenže klesající spotřeba domácností je na druhé straně silným protiinflačním tlakem. Jak známo, maloobchodní tržby v Česku táhnou ekonomický růst. Vzhledem k psychologicky velmi působivému nárůstu nákladů na pohonné hmoty lidé mění své chování. Nafta není jako elektřina, kterou prostě potřebujete stůj co stůj. Je to komodita, jejíž spotřebu lze omezit. Lidé mohou méně jezdit autem a více přemýšlet, kde ušetřit.

Drahý benzín a nafta tak na jedné straně zvyšují ceny, na druhé straně ekonomiku zpomalují podobně, jako by to dělalo případné zvýšení sazeb ČNB.

Cena pohonných hmot působí v ekonomice podobně jako daň. Je rozložená napříč společností, mezi soukromníky i podniky. Zvýšení cen dopadá na všechny podobně. Stejně jako měnová politika České národní banky. Čím vyšší ceny paliv, tím omezenější spotřeba. Čím vyšší sazby, tím dražší náklady na financování podnikání i života. Oboje zpomaluje ekonomiku.

Dalibor Martínek: Kuba jako kuna řádí v kurníku ODS

Názory

Poté, co bývalý zhrzený místopředseda ODS Martin Kuba prakticky zlikvidoval jihočeskou buňku ODS, zamířil do Berouna. Většina tamních zastupitelů včetně starostky ODS opustila a chystá se kandidovat za Kubovo hnutí. Kuba nenápadně, ale efektivně, loví politiky a voliče z řad ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vše závisí na Blízkém východě

Cena paliv má tu vlastnost, že se z velké části neodvíjejí od domácích vlivů. Neroste, protože by poptávka převyšovala nabídku. Poptávka je konstantní. Cena je faktor odvislý od externích vlivů, nelze ji ovlivnit měnovou politikou. Všichni účastníci ekonomického konání v Česku nyní chápou, že vše závisí na vývoji na Blízkém východě. Všichni vidí, že tento vývoj je zmatečný, mění se ze dne na den. Přizpůsobili tomu své chování, šetří, vyčkávají. Což je přesně přínos, který by způsobilo zvýšení úrokových sazeb.

Zvýšení ceny pohonných hmot je jako pootočení jednou řadou Rubikovy kostky. Situace se změnila, už nikdy nebude jako předtím. Ceny paliv se na původní úroveň nevrátí. Úlohou vedení ČNB je přečíst novou situaci a případně na ni reagovat. Zatím zásah není nutný, trh se reguluje sám. Nafta odvádí práci za radu ČNB. Na jedné straně zvyšuje inflaci, na druhé straně koriguje spotřebitelské chování. Národní banka může vyčkávat, co se uděje v Hormuzu.

Související

Český průmysl neroste přesvědčivě. Naději dávají zakázky z Německa

K vývoji české ekonomiky je skeptických 60 procent firem
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Český průmysl v březnu podle statistiků oslabil. Slabou, nicméně kladnou hodnotu nových zakázek drží nad vodou poptávka ze zahraničí, což je ostatně vidět i na výsledcích zahraničního obchodu. Zásadní význam má pro nás stále Německo.

Dnešní hlášení ČSÚ o výsledcích českého průmyslu v březnu ekonomy příliš nepotěšilo. Oproti únoru se totiž průmyslová výroba v reálném vyjádření snížila o 0,2 procenta a meziročně vzrostla o 0,9 procenta. Tedy nic moc. Ale vše není tak černé, jak se zdá.

„Je proto třeba oddělovat základ průmyslu od té části, jejíž výsledky fluktuují v závislosti na probíhajících plánovaných odstávkách jaderných elektráren,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek na málo vnímanou skutečnost, že průmysl neznamená jen zpracovatelský průmysl, ale také energetiku.

Podle ČSÚ držel celkový výkon průmyslu nad vodou hlavně kovozpracující průmysl a výroba motorových vozidel. K růstu také významně přispěla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel.

Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním

Zprávy z firem

Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

nst

Přečíst článek

Zakázky vzrostly o 1,2 procenta

Hodnota nových zakázek v běžných cenách podle ČSÚ oproti únoru vzrostla o 0,9 procenta, meziročně pak o 1,2 procenta. Růst táhly zakázky ze zahraničí, které se meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Domácí zakázky se naopak snížily o 1,1 procenta. Největší nárůst objednávek se týkal motorových vozidel, dále kovozpracujícího průmyslu a výroby elektrických zařízení.

„Průmysl sice zvolnil tempo, avšak daří se mu jet na vlně poptávky podporované i budováním vyšších zásob. Nejistota vyvolaná válkou v Perském zálivu totiž vyvolává obavy z hladkého fungování dodavatelských řetězců a vytváří potřebu kumulace výrobních vstupů i zásob hotových výrobků,“ hodnotí Petr Dufek s tím, že lze čekat, že průmysl zůstane v černých číslech i v dalších měsících.

Německý průmysl nabírá zakázky

S růstem nových objednávek českých firem ze zahraničí koresponduje i vývoj u našeho hlavního hospodářského partnera. Naše závislost na něm sice podle některých indicií klesá, nicméně když se podíváme na teritoriální strukturu salda našeho zahraničního obchodu, je tam Německo co do převisu našeho vývozu nad dovozem stále na prvním místě.

Také němečtí statistici dnes vydali sadu důležitých dat. Objem nových zakázek zpracovatelského průmyslu v Německu se podle předběžných údajů Spolkového statistického úřadu Destatis v březnu reálně zvýšil o 5 procent meziměsíčně a o 6,3 procenta meziročně. Situace se tedy zlepšila – v únoru se nové zakázky zvýšily o 1,4 procenta meziměsíčně a o 3,5 procenta meziročně. Když rostou zakázky německému průmyslu, rostou i objednávky pro subdodavatele, kterými jsou významně české firmy.

Emmanuel Macron

Macron jde proti Trumpovi: Pokud zavedete cla na auta, EU odpoví

Leaders

Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.

ČTK

Přečíst článek

Pozitivní vývoj nových zakázek se podle Destatis týkal skoro všech hospodářských oblastí. Největší zásluhu na tom měla výroba elektrických zařízení, která šla meziměsíčně nahoru o 21,5 procenta, dále strojírenství s růstem o 6,9 procenta a také výroba výpočetní techniky, elektronických a optických produktů, která přidala 14,4 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,6 procenta, z toho zakázky ze zemí Evropské unie o 10,1 procenta.

Meziměsíčně se v březnu zvýšil také výstup zpracovatelského průmyslu, a to o 0,7 procenta. V meziročním srovnání ovšem německý zpracovatelský průmysl vyprodukoval o dvě procenta méně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Krajní pravice v Německu sílí. AfD slaví rekordní čísla, CDU ztrácí půdu pod nohama

Alice Weidelová
ČTK
nst
nst

Alternativa pro Německo může v zářijových zemských volbách v Sasku-Anhaltsku dosáhnout historického výsledku. Podle průzkumu agentury Infratest dimap by AfD získala až 41 procent hlasů a s výrazným náskokem porazila dosud vládnoucí CDU. Německo by tak po volbách mohlo poprvé získat zemského premiéra z AfD.

Volby se uskuteční 6. září. Výsledek může mít dopad daleko za hranice této východoněmecké spolkové země. AfD průzkum oslavuje, zatímco současný premiér Sven Schulze z CDU viní z vysokých preferencí strany především špatnou politiku celoněmecké vlády.

Sasko-Anhaltsko vzniklo po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku.

Od roku 2002 stojí v čele země premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie. Současný ministerský předseda Sven Schulze nastoupil letos v lednu, kdy nahradil Reinera Haseloffa, jenž zemi vedl od roku 2011. Cílem této změny bylo, aby Schulze jako lídr kandidátky CDU stihl do voleb vstoupit do širšího povědomí voličů.

Podle čerstvého průzkumu by však CDU získala jen 26 procent hlasů. AfD by ji tak překonala o 15 procentních bodů. Ve srovnání s podobným průzkumem agentury Infratest dimap z loňského září si CDU o jeden procentní bod pohoršila, zatímco AfD o dva body posílila.

Na třetím místě by skončila postkomunistická Levice se 12 procenty. Sociální demokraté by získali sedm procent hlasů. Žádná další strana by se do zemského sněmu nedostala. Mimo by zůstali i Zelení, kterým průzkum přisuzuje čtyři procenta.

Schulze viní Berlín

Premiér Schulze na průzkum reagoval kritikou celoněmecké vlády kancléře Friedricha Merze, přestože je sám členem Merzovy CDU. „Lidé jsou tu nespokojení s tím, co dostávají z Berlína, a upřímně řečeno já také,“ řekl sasko-anhaltský premiér stanici MDR.

Podle Schulzeho se špatné výsledky spolkové vlády v průzkumech nikdy nepromítaly do zemské politiky tak silně jako nyní. „Špatné výsledky v průzkumech spolkové vlády ještě nikdy neměly tak silné dopady na průzkumy pro zemské volby, jako to vidíme nyní,“ uvedl.

Schulze proto zdůrazňuje, že je nutné voličům vysvětlovat, že zemské volby nemají být hlasováním o spokojenosti s centrální vládou.

Německý kancléř Friedrich Merz

Merzův rok v čele Německa? Propadák. Jeho vláda je silně nepopulární a vzhůru se dere krajní pravice

Politika

Rok po nástupu do funkce čelí německý kancléř Friedrich Merz vážné politické krizi. Jeho vláda složená z konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) je podle průzkumů krajně nepopulární. V nedávném šetření agentury INSA vyjádřilo nespokojenost s kabinetem 76 procent dotázaných, spokojeno bylo jen 16 procent.

nst

Přečíst článek

AfD slaví průlom

Zcela opačná nálada panuje po zveřejnění průzkumu v AfD. Její kandidát na premiéra Ulrich Siegmund prohlásil, že strana prorazila „zvukovou bariéru“. „Je to obrovská vzpruha... Ale nesmíme se těšit předčasně,“ řekl ve videu na síti X.

Spolupředsedkyně celoněmecké AfD Alice Weidelová uvedla, že věří v absolutní většinu strany v sasko-anhaltském sněmu. Zároveň počítá s tím, že výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku povede k rozpadu Merzovy vlády.

Strana pod dohledem tajných služeb

AfD přitom zůstává stranou, kolem níž se vede zásadní bezpečnostní i politický spor. Loni v květnu ji celoněmecká tajná služba BfV označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud, který nařídil, aby ji BfV tímto způsobem do definitivního verdiktu neoznačovala.

Zemská tajná služba v Sasku-Anhaltsku ovšem místní organizaci AfD vede jako prokazatelně krajně pravicovou už od roku 2023.

Při posledních zemských volbách v roce 2021 získala AfD v Sasku-Anhaltsku 20,8 procenta hlasů. Nynější průzkum jí tedy přisuzuje téměř dvojnásobnou podporu.

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa

Merz couvá před Trumpem. Německý kancléř raději uznal, že má prezident USA pravdu

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.

nst

Přečíst článek

Ostatní strany mohou stát před složitou volbou

AfD se výrazně dařilo už v předloňských volbách v dalších východoněmeckých zemích. V Durynsku získala 32,8 procenta hlasů a volby vyhrála. V Sasku a Braniborsku skončila druhá se zisky 30,6 a 29,2 procenta.

Do vlády se však v žádné z těchto tří zemí nedostala, protože ostatní strany s ní odmítly spolupracovat.

V Sasku-Anhaltsku by ale výsledek nad 40 procenty mohl situaci zásadně zkomplikovat. Pokud by se ostatní strany pokusily zabránit tomu, aby se Ulrich Siegmund stal prvním zemským premiérem z AfD, musely by se spojit síly od konzervativců až po krajní levici. CDU si přitom v minulosti schválila zákaz spolupráce jak s AfD, tak s Levicí.

V září se bude rozhodovat i jinde

Sasko-Anhaltsko nebude jedinou spolkovou zemí, kde se v září bude volit nový sněm. Volby čekají také Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde by AfD mohla podle průzkumů získat 35 až 40 procent hlasů.

Nové politické vedení si budou vybírat také obyvatelé Berlína. Tam se v čele průzkumů drží CDU dosavadního primátora Kaie Wegnera.

Související

Německý kancléř Friedrich Merz

Merzův rok v čele Německa? Propadák. Jeho vláda je silně nepopulární a vzhůru se dere krajní pravice

Politika

nst

Přečíst článek
Doporučujeme