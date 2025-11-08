Orbán se dohodl s Trumpem. Maďarská výjimka z energetických sankcí USA potrvá rok

Výjimka z amerických sankcí, která Maďarsku umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu, potrvá jeden rok. Podle agentury Reuters to v pátek uvedl činitel Bílého domu.
O vyjmutí Budapešti ze sankčního režimu informoval o několik hodin dříve maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s Donaldem Trumpem, o časovém omezení se však nezmínil.
Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó podle agentury Reuters dnes řekl, že výjimka je časově neomezená. "Premiér Viktor Orbán to řekl jasně. Dohodl se s americkým prezidentem, že jsme dostáváme časově neomezenou výjimku ze sankcí," řekl Szijjártó ve videu zveřejněném na facebooku. "Na dodávky ropy a zemního plynu do Maďarska se po neurčitou dobu žádné sankce nevztahují," dodal.
Podle maďarské tiskové agentury MTI se výjimka vztahuje na plynovod TurkStream a ropovod Družba. Úřad maďarského premiéra po schůzce v tiskové zprávě také uvedl, že USA zrušily veškeré americké sankce, které měly dopad na projekt maďarské jaderné elektrárny Paks II.
Zajištění takové výjimky bylo Orbánovou prioritou páteční schůzky. Maďarský premiér mimo jiné argumentoval tím, že jeho země je vnitrozemský stát bez přístupu k moři, a proto musí odebírat ruský plyn a ropu.
Orbán už dříve řekl, že Maďarsko hledá cesty, jak americké sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností obejít. USA odvetná opatření zavedly v reakci na ruské odmítnutí návrhu ukončit válku na Ukrajině. Ve čtvrtek, tedy před Orbánovou návštěvou, skupina demokratických i republikánských senátorů představila rezoluci vyzývající Maďarsko k ukončení závislosti na ruských energetických surovinách.
Podle údajů Mezinárodního měnového fondu Maďarsko loni 74 procent plynu a 86 procent ropy pro svoji potřebu nakoupilo v Rusko, píše Reuters.Orbán varoval, že bez dohody o výjimce ze sankcí by náklady na energie v Maďarsku dramaticky vzrostly a tvrdě by dopadly na celou ekonomiku.
Maďarsko příští rok na jaře čekají parlamentní volby, před kterými Orbán a strana Fidesz, jež je u moci od roku 2010, v průzkumech ztrácí na opoziční uskupení Tisza Pétera Magyara.
Spojené státy zesilují diplomatický tlak na Maďarsko, aby přestalo spoléhat na dodávky ropy a plynu z Ruska. Vysoce postavený americký diplomat odmítl argument Budapešti, že kvůli své vnitrozemské poloze nemá jinou možnost než využívat ruské suroviny.
Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.
Z nového žebříčku realitní společnosti Savills, o němž informoval server Bloomberg vyplývá, že, Dubaj obsadila první místo mezi 30 světovými městy, která jsou nejatraktivnější pro superboháče. Metropole láká na nulové daně z příjmů a kapitálových zisků, silnou infrastrukturu pro rodiny a vysokou úroveň bezpečí.
Dubaj se v žebříčku umístila na prvním místě před tradičními centry jako New York nebo Londýn.
Analýza vedle daňového a obchodního prostředí hodnotila také faktory jako jsou bezpečnost, kvalita vzdělávací infrastruktury či životní styl. A Dubaj dominuje především díky nulovým daním, ale také díky modernímu městskému rozvoji a příznivým podmínkám pro zahraniční investory.
„Mnoho mezinárodních škol v Dubaji hlásí rekordně dlouhé čekací listiny, protože nové rodiny se do města stěhují,“ uvedla Savills ve zprávě. Podle studie má Dubaj největší počet mezinárodních škol ze všech hodnocených destinací.
Boom nových milionářů
Savills zároveň upozorňuje, že globální bohatství se po propadu z roku 2022 zotavuje, přičemž nejrychleji roste v oblasti Asie a Tichomoří. Jen v roce 2024 přibylo po celém světě přes 680 tisíc nových dolarových milionářů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 procenta. Do roku 2029 by podle analýzy mělo přibýt dalších pět milionů.
Zatímco Evropa čelí rostoucímu daňovému zatížení a regulacím, Dubaj a New York podle Savills přitahují bohaté především probyznysovým prostředím, daňovými výhodami a geopolitickou stabilitou.
Významnou roli v přílivu kapitálu do Dubaje hraje i „zlaté vízum“ Spojených arabských emirátů, které nabízí desetiletý pobytový status výměnou za investici ve výši minimálně 2 milionů dirhamů (v přepočtu asi 13 milionů korun ). Tento nástroj, kombinovaný s nulovou daní z příjmu, dělá z Dubaje magnet pro světovou elitu.
Blízkovýchodní sázka realitního žraloka Donalda Trumpa dostává nový rozměr. Jeho společnost Trump Organization uzavřela smlouvu na výstavbu dalšího miliardového projektu v druhém největším městě Saúdské Arábie, v Džiddě. Informují o tom světové agentury.
Studie Savills naznačuje, že dochází k odklonu od tradičních finančních metropolí směrem k „technologicky poháněným městům“. Prudký nárůst počtu milionářů zaznamenala v poslední dekádě například čínská Šen-čen nebo indické Bengalúru. Rostoucí ekonomiky Asie, jako jsou Šanghaj, Bangkok nebo Tokio, tak získávají stále větší podíl na globálním bohatství.
V Evropě se naopak projevuje opačný trend. Londýn, který si dlouhodobě udržuje prvenství v životním stylu, klesl v celkovém pořadí právě kvůli svému daňovému systému. Autoři studie Savills upozorňují, že dědická daň a složitá fiskální pravidla mají na poptávku po luxusních nemovitostech „ochlazující efekt“. „Naopak jurisdikce jako USA, kde jsou limity mnohem vyšší, nebo Blízký východ, kde podobné daně prakticky neexistují, si vedou výrazně lépe.“
Kapitál mění mapu světa
Ekonomové se shodují, že přesun sídel bohatých lidí má hlubší důsledky. Přináší nové investice, zvyšuje poptávku po luxusních nemovitostech a mění charakter měst. Dubaj podle analytiků z Financial Times a Bloombergu potvrzuje, že daňová politika se stala klíčovým faktorem při rozhodování, kde bohatí chtějí žít a investovat.
Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?
Bohatí bohatnou a je to tak dobře. Principy, které v Americe fungují dvě stě let a jež se rychle ujaly také u nás, občas narazí na určitou mez. Někdy jde jen o veřejné mínění, jindy se do toho pustí soudy. A většinou jde o to, jestli jsou výplaty v řádu stovek milionů dolarů v souladu s něčím, co by někdo nazval „etikou“.
Už poněkolikáté v tomto kontextu čeří vody Elon Musk. Nejbohatší muž planety si totiž svůj podnikatelský úspěch vydobyl jednak neotřelými nápady, ale také neotřelým způsobem, jak si za ně nechat zaplatit. A nejlépe se to ukazuje na tom, jak si nechává vyplácet za působení v roli CEO Tesly. Jednoduše: nenechává si vyplatit nic, ale uzavírá sázky s akcionáři, že z Tesly učiní ještě větší firmu, než jakou je. A za to se nechá vyplatit v akciích firmy.
Minulá sázka měla hodnotu 56 miliard dolarů. Musk naplnil veškerá „kápéíčka“ a akcionáři mu výplatu odsouhlasili. Muskům podíl v Tesle by tak narostl na zhruba 20 procent, aktuálně má zhruba 16 procent. Soud to prozatím zarazil.
Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii. Informovala o tom agentura Reuters.
Ale Musk nelení a uzavřel s akcionáři další sázku. Ještě mnohem ambicióznější. Za deset let by si tak mohl přijít na jmění v hodnotě 1 bilionu dolarů (k čemuž můžeme připočíst aktuální majetek v hodnotě cca 500 miliard dolarů). To je téměř 20násobek předchozího bonusu.
Zdá se to jako šílená, nebo přinejmenším absurdní částka. Bilion dolarů je hodnota většiny automobilek světa dohromady. A Musk by ji měl dostat jako „bonus“? Na první pohled to je opravdu téměř mimo realitu.
Nicméně než si ustavíme finální soud, je dobré se podívat na detaily. A ty jsou podstatné.
Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.
Aby Musk na bilion dolarů dosáhl, bude muset učinit v podstatě nemožné. Tržní hodnota Tesly se v nadcházejících letech bude muset zešestinásobit. Z aktuální částky kolem 1,4 bilionu dolarů je cílová částka 8,5 bilionu. Tržby Tesly se mají dokonce zečtyřiadvacetinásobit a mají přesáhnout hranici 400 miliard dolarů ročně. A další cíle má Elon na prodejnost AI-robotů a předplatného pro autonomní auta.
Volně přeloženo: Musk si to jednak odpracuje, jednak radikálním způsobem zhodnotí investice drobných akcionářů. A právě to zcela jistě byla motivace většiny akcionářů, kteří hlasovali pro jeho plán, přičemž výrazně pozitivní ohlas měl jeho plán zejména u drobných, tedy retailových investorů. Naopak někteří z institucionálních investorů byli proti, zejména Norský státní investiční fond, který vlastní 1,1 procenta akcií Tesly a je devátým největším investorem automobilky.
Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.
Vedení norského fondu uvedlo, že jednak nesouhlasí s celkovou částkou, která by měla být Muskovi vyplacena, dále že dojde k ponížení podílů stávajících investorů a konečně, že nabízený bonusový program nezohledňuje zásadní osobnostní rizika. „Je to platba za neomezenou moc, nikoli za výkon,“ komentoval nabídku Thomas DiNapoli z newyorského penzijního fondu, který je dalším významným investorem Tesly.
Jenomže je tu ještě jeden pohled: Musk si v průběhu dekády nevezme z Tesly ani dolar, a to jak v platu, tak i v bonusech. Na druhé straně i jako nejlépe placený manažer planety by si ročně přišel zhruba na 200 milionů, možná se svým statusem klíčového muže na 500. Maximum by tak bylo zhruba 5 miliard dolarů za deset let. To je pořád podstatně méně, než nakolik se nacenil ve své sázce.
A to, že během hlasování výrazně zneužívá jednak své váhy největšího investora, jednak statusu neomylné celebrity, o tom opravdu nelze nijak pochybovat. Každopádně bude zajímavé sledovat, co všechno Musk dokáže. I vzhledem k tomu, že je pro něj Tesla jen jedním z projektů. A třeba takové SpaceX nebo xAI mu vlastně může vydělat i mnohem více.
